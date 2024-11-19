Президент Абхазии по соглашению с оппозицией уходит в отставку

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин в своем Telegram-канале рассказал о соглашении, которое заключили власти Абхазии с оппозицией. Президент соседней республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, следует из текста публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего в соглашении пять пунктов, включая отставку главы государства. Так также содержится положение о том, что граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий расходятся 19 ноября 2024 года. В ином случае президент отзовет заявление об отставке.

Народное Собрание – Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента об отставке. Планируется, что исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба. Он освободит от должности премьер-министра Александра Анкваба и назначит на эту должность Валерия Бганба. Действующие министры будут исполнять обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии.

Протесты в Абхазии продолжались несколько дней. Оппозиция потребовала от властей полностью отказаться от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, а от президента республики Аслана Бжании — уйти в отставку. Основные события разворачивались в столице соседней республики – Сухуме.

«Ъ-Сочи» писал, что поставки мандаринов и других фруктов из Абхазии на южнороссийский рынок, несмотря на политическую нестабильность в республике, продолжаются без перебоев. Фрукты везут в том числе через границу Сочи с Абхазией.

Вячеслав Рыжков