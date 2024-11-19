Мандарины из Абхазии поставляют на южнороссийский рынок без перебоев

Поставки мандаринов и других фруктов из Абхазии на южнороссийский рынок, несмотря на политическую нестабильность в республике, продолжаются без перебоев. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на председателя общественной организации «Ростовская абхазская диаспора», бывшего первого заместителя министра экономики Абхазии Виктора Хашба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Поставки как шли, так и продолжают идти, никто прерывать их не собирается. Единственное, с абхазской стороны есть определенные опасения, что российская сторона может ввести ограничения на границе. Мы рассчитываем, что этого не произойдет», – заявил господин Хашба.

Он уточнил, что протесты в соседней республике не влияют на бизнес-процессы и взаимодействие с южнороссийскими регионами. Субъектам экономики нет необходимости постоянно взаимодействовать с правительством.

На октябрь—декабрь приходится пик экспорта абхазских мандаринов. Объем поставок обычно превышает 20 тыс. тонн. Фрукты везут через пропускной пункт «Адлер» на границе Абхазии и Сочи. Первые партии цитрусовых начали поступать в октябре. По состоянию на середину октября через границу провезли более 120 тонн мандаринов.

Также поставки идут через Новороссийск. Виктор Хашба рассказал, что стоимость мандаринов на отгрузке в городе-герое, откуда идут крупнооптовые поставки цитрусовых, фруктов и овощей, составляет 120 руб. за кг без НДС. Спикер считает, что цена будет расти.

Вячеслав Рыжков