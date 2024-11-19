Мандарины из Абхазии поставляют на южнороссийский рынок без перебоев
Поставки мандаринов и других фруктов из Абхазии на южнороссийский рынок, несмотря на политическую нестабильность в республике, продолжаются без перебоев. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на председателя общественной организации «Ростовская абхазская диаспора», бывшего первого заместителя министра экономики Абхазии Виктора Хашба.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Поставки как шли, так и продолжают идти, никто прерывать их не собирается. Единственное, с абхазской стороны есть определенные опасения, что российская сторона может ввести ограничения на границе. Мы рассчитываем, что этого не произойдет», – заявил господин Хашба.
Он уточнил, что протесты в соседней республике не влияют на бизнес-процессы и взаимодействие с южнороссийскими регионами. Субъектам экономики нет необходимости постоянно взаимодействовать с правительством.
На октябрь—декабрь приходится пик экспорта абхазских мандаринов. Объем поставок обычно превышает 20 тыс. тонн. Фрукты везут через пропускной пункт «Адлер» на границе Абхазии и Сочи. Первые партии цитрусовых начали поступать в октябре. По состоянию на середину октября через границу провезли более 120 тонн мандаринов.
Также поставки идут через Новороссийск. Виктор Хашба рассказал, что стоимость мандаринов на отгрузке в городе-герое, откуда идут крупнооптовые поставки цитрусовых, фруктов и овощей, составляет 120 руб. за кг без НДС. Спикер считает, что цена будет расти.