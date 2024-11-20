В ожидании лучших времен

В текущих реалиях восстановление объемов лизинга в натуральном выражении в корпоративном сегменте маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

К середине 2024 года рынок лизинга начал уверенно демонстрировать снижение. Так, по данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса за первое полугодие 2024 года составил 1,48 трлн руб., показав снижение на 1% в годовом выражении. Большего падения пока позволил избежать розничный сегмент, в частности до сих пор сохраняющий привлекательную маржинальность сегмент автолизинга (см. стр. 14). Впрочем, и они прежних темпов роста не показывают. По оценке НРА, за девять месяцев объем нового бизнеса составил около 400 тыс. предметов, тогда как годом ранее объем достигал 452 тыс. единиц. По итогам 2024 года эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) оценивают возможный объем нового бизнеса в базовом сценарии в количестве 585 тыс. предметов, на 2,5% ниже прошлогоднего результата. В пессимистичном сценарии объем оценивается лишь в 520 тыс. предметов.

И если розничные сегменты пока поддерживают рынок на плаву, то корпоративный лизинг так и не вышел из затяжного кризиса, начавшегося в 2022 году. Санкционное давление, высокая капиталоемкость проектов, трудность в производстве и невозможность оперативной замены китайскими аналогами — все это продолжает оказывать давление на рынок.

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Лизингополучатели выжидают

В текущих реалиях восстановление объемов лизинга в натуральном выражении в корпоративном сегменте маловероятно, признает директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская. В сегменте железнодорожной техники прогнозируется снижение темпов роста, несмотря на то что увеличиваются объемы дорожного строительства, происходит переориентация логистических потоков. Наиболее существенное падение прогнозируется в лизинге авиационного и водного транспорта, импортозамещение не налажено, высокая стоимость предметов лизинга и при этом ограниченные возможности российского производства, перечисляет госпожа Кудринская.

Кроме того, по сравнению с автолизингом для корпоративного сегмента лизинга, как правило, характерны сложные и капиталоемкие проекты. Срок окупаемости таких инвестиций значителен — они планируются заранее. Поэтому лизингополучатели очень чувствительны к макроэкономической конъюнктуре в целом и ставке в частности. В случае ухудшения условий такие клиенты замораживают свои проекты развития, оставляя только самые необходимые, поясняет гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. «Дополнительные факторы, тормозящие рост сегмента,— влияние санкций и сложность импортозамещения. На замещение технологий и производство отечественного оборудования требуется время. Оперативно заместить оборудование китайскими аналогами, так же, как это произошло в автосегменте, не всегда получается,— продолжает он.— Оказывают влияние и эксплуатационные параметры. Достигнут минимум погрузки за последние несколько лет, ухудшился показатель оборота вагона. Снижение оборота операторы компенсируют количеством вагонов. Темп производства вагонов опережает динамику их списания. Общий парк вагонов на сети составил более 1,36 млн единиц в августе 2024 года».

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Потребности не исчезают

Тем не менее потребности в обновлении парков и производственных мощностей со стороны корпоративных клиентов лишь растут, признают участники лизингового рынка. «Мы отмечаем стабильный спрос на узкоспециализированные железнодорожные вагоны: пищевые цистерны, вагоны-цистерны для нефтепродуктов и химических грузов. Не удовлетворен спрос в новых станках и производственном оборудовании. Хороший потенциал мы видим в сегментах телеком-оборудования, фармакологического и пищевого оборудования, энергетики»,— перечисляет господин Мухамедов. В России сохраняется высокая потребность в обновлении парков авиационного, водного и городского пассажирского транспорта из-за устаревания и износа техники, признают в ГТЛК. «Согласно Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации в 2025–2030 годах, планируется поставить авиакомпаниям до 1 тыс. единиц отечественных самолетов и 550 единиц вертолетов. Также до 2030 года должно быть выполнено поручение президента России о доведении доли парка общественного транспорта, находящегося в пределах нормативного срока эксплуатации, до 85% от общего количества, что потребует поставок десятков тысяч единиц новой техники. Кроме того, в 2025–2028 годах будет поставлено около 250 единиц грузового, пассажирского и технического флота по программе льготного лизинга гражданских судов водного транспорта с использованием средств ФНБ»,— рассказывают в госкомпании. Однако для реализации всех этих глобальных планов в нынешних условиях особое значение имеют льготные программы и долгосрочный планомерный заказ, признают в ГТЛК.

Ставка на льготы

Однако более активно льготными программами лизинга с господдержкой на текущий момент пользуется малый и средний бизнес, отмечает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. К примеру, в случае с автолизингом субсидия предоставляется в виде фиксированной скидки 10% от общей стоимости транспортного средства по договору лизинга, но в сумме не более 500 тыс. руб., что пока еще позволяет им обновлять парк, промышленное оборудование и др. На крупный бизнес такие программы не распространяются либо оказывают несущественное влияние в силу того, что средняя сумма чека у крупного бизнеса в разы выше, чем у предприятий сегмента МСП. Помочь отрасли, в частности корпоративному сегменту лизинга, продемонстрировать положительную динамику в 2025 году могли бы расширение лимитов субсидирования и подключение к программам более широкого круга крупного бизнеса, заключает эксперт.

Полина Трифонова