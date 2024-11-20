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Мнение

Управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинга» Оксана Ивановская — о том, что усмирит идеальный шторм

Управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинга» Оксана Ивановская

Управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинга» Оксана Ивановская

Фото: Предоставлено «ВТБ Лизинг»

Управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинга» Оксана Ивановская

Фото: Предоставлено «ВТБ Лизинг»

Для рынка лизинга и железнодорожного подвижного состава 2024 год стал периодом новых вызовов. По данным «Эксперт РА», в первом полугодии новый бизнес в сегменте снизился на 25% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 178 млрд руб. Емкость рынка подвижного состава при этом к концу года может сократиться на 30% (до 275 млрд руб.) по сравнению с 2023-м.

Сдерживающими факторами стали рост ключевой ставки, высокая цена вагонов, снижение погрузки на сети, замедление оборота вагонов до рекордных значений. В связи с этим операторы хотели бы проиндексировать стоимость своих услуг на рост затрат, но у грузовладельцев нет возможности взять дополнительно расходы на логистику из-за мировых цен на сырье. В итоге рост ставок аренды подвижного состава, за исключением 80-футовых платформ и нефтебензиновых цистерн, к середине года замедлился, с сентября мы видим снижение доходности подвижного состава и, как следствие, снижение ставок аренды для новых договоров.

В части стоимости фондирования на ситуацию, помимо повышения ключевой ставки, влияет повышение с октября банковских спредов более чем в два раза, а в части вагоностроения на рынок давят дефицит вагонного литья и недостаток кадров. Это ограничивает наращивание объемов производства и увеличивает стоимость вагонов из-за роста их себестоимости. Цены на подвижной состав к середине года достигли исторического максимума, что вместе с ростом стоимости привлекаемого финансирования и снижением доходности привело к дисбалансу стоимости владения парком и его доходности.

Учитывая эти аспекты и ожидаемое повышение ж/д тарифа в 2025 году, доходность операторов может еще снизиться. Сложившуюся ситуацию можно назвать идеальным штормом, когда суммарный эффект от всех обстоятельств приводит к серьезной коррекции рыночных показателей. Помочь рынку смогут смягчение денежно-кредитной политики и рост стоимости экспортных грузов на мировом рынке или рост их стоимости в рублях.

Сейчас разрыв между стоимостью владения вагоном и доходностью почти по всем родам вагонов свыше 1 тыс. руб. Снижение ключевой ставки хотя бы на 6% позволит операторам не накапливать убытки и частично поддержит заводы-производители. Рынок ж/д перевозок полноценно планирует деятельность и инвестиционную активность при ключевой ставке не более 11%. Лизинговым компаниям сейчас нужно адаптировать стратегии финансирования к новым реалиям и применять взвешенные риск-подходы.

Развитие инфраструктуры также поддержит отрасль. Сеть замедлилась, снижена доходность всех участников ж/д рынка. На примере 2024 года видим: эффект от изменения скорости на сети заметен в горизонте от 3 месяцев. Если сеть «поедет» быстрее и увеличатся пропускные способности и погрузка сырьевых грузов, это поддержит ж/д рынок и смежные отрасли. Эффект от расшивки узких мест и увеличения погрузки на сети проявится на горизонте от 6 месяцев. В частности, речь о развитии подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, Центрального транспортного узла и Восточного полигона.

В 2025 году рынок железнодорожного подвижного состава поддержат: сохраняющийся спрос на нефть и нефтепродукты, инфраструктурное строительство и восстановление новых субъектов РФ, перспективы наращивания экспорта угля и удобрений, растущие объемы перевозок в Индию и Китай, рост контейнерных ж/д перевозок.

Если ключевая ставка в 2025 году начнет плановое снижение, то эффект от этого на новый бизнес в сегменте проявится ближе к 2026 году. Если снижения не будет, то возможно повторение сценария в том или ином виде 2014–2015 годов.

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