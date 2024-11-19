Промышленности измерили научную глубину

Более двух третей общего объема финансирования исследований и разработок в российской обрабатывающей промышленности (в 2023 году показатель составил 393 млрд руб., что в постоянных ценах в 3,5 раза выше, чем было в 2010-м) приходится всего на четыре вида деятельности: это производство летательных и космических аппаратов (22,4% всех таких затрат), готовых металлоизделий (18,4%), компьютеров, электронных и оптических устройств (15,4%), а также получение кокса и нефтепродуктов (11,9%). Как подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, суммарно на эту группу лидеров в 2023 году пришлось 68,1% объема затрат предприятий обработки на прикладную науку.

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Во вторую группу (28,2% общих расходов на разработки) эксперты включили восемь видов деятельности — от производства машин и оборудования (7,2% трат), автотранспорта (4,8%) до изготовления электрического оборудования (1,6%). В третьей группе — 15 видов деятельности, на которые суммарно приходится всего 3,7% общего объема затрат на науку в обрабатывающем секторе. Расходы на исследования и разработки в таких низкотехнологичных отраслях минимальны — например, в производстве мебели, кожи, одежды, табачных и текстильных изделий они близки к нулю.

Как отмечают в ИСИЭЗ, отрасли с высоким научным потенциалом (первая группа) в большей степени фокусируют исследования и разработки на продуктовых инновациях (связанных с внедрением новых или усовершенствованных товаров и услуг) — это 75,1% затрат. На процессные инновации, таким образом, приходится 24,9%. Во второй группе расходы на продуктовые и процессные инновации практически равны — 48,3% и 51,7%.

В третьей группе, несмотря на отсутствие значимого вовлечения в исследовательскую деятельность, уровень трат на продуктовые инновации довольно высок — 64,7%. Эксперты объясняют это тем, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка многие отрасли перестроили свою деятельность, кооперационные связи, логистику, производственные процессы (так поступили, в частности, производители одежды, табачных изделий и напитков). Отмечается, что в целом затраты на развитие продуктовых инноваций в обработке за последние пять лет в постоянных ценах выросли более чем в 1,5 раза.

Венера Петрова