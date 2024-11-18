Минкульт решил создать Лабораторию государственных праздников

На базе Министерства культуры будет создана Лаборатория государственных праздников, сообщила «Парламентская газета». Издание пишет, что об этом еще 15 ноября на заседании Общественной палаты сообщил замглавы министерства Сергей Першин. Новое ведомство будет заниматься «переосмыслением» государственных праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Першин, говоря о создании лаборатории, сослался на аналогичное ведомство, созданное при Минкульте СССР в 1960-х годах. Речь про Лабораторию массовых праздников и зрелищ. В нее входили театральные деятели, которые изучали опыт проведения массовых театрализованных праздников, обобщали его и применяли для проведения мероприятий в идеологически важные для СССР даты.

Председатель общественного совета при Минкультуры Александр Чайковский заявил «Парламентской газете», что в России много праздников, которые основаны на «какой-то чепухе». Новое ведомство, пояснил он, могло бы продвигать более значимые праздники. «В России отмечается много праздников, которые не в наших традициях. Например, Хеллоуин. Я понимаю завлекательность этого праздника. Все начинается вроде бы весело и смешно. Мы переодеваемся в чертей и ведьм. Но заканчивается все сатаной»,— заключил господин Чайковский.

Как сообщила пресс-служба Минкульта «Интерфаксу», цель лаборатории — «формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта». В министерстве уточнили, что работать лаборатория будет только с официальными государственными праздниками. В состав лаборатории войдут представители федеральных органов исполнительной власти и различные эксперты, например политологи, историки и социологи. Лаборатория будет заниматься синхронизацией опыта организации праздников и формировать единый подход к празднованию.

О праздновании Хеллоуина в России — в материале «Хеллоуин ушел в подполье».