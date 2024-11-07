Уголь закапывается в убытки
Господдержка не гарантирует производителям приемлемой рентабельности
Рентабельность экспорта угля из России даже при предоставлении обсуждаемых в правительстве мер поддержки не выйдет в плюс. По расчетам NEFT Research, отмена экспортной пошлины и скидки к тарифам РЖД лишь сократят среднюю убыточность поставок, которая сейчас оценивается в 4,5 тыс. руб. с тонны. Выправить ситуацию может, например, развитие экспорта через южные и северо-западные порты.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Меры по поддержке угольной отрасли не позволят вывести экономику поставок в плюс, следует из презентации NEFT Research «Анализ экономики экспорта российского угля» (есть у “Ъ”). По данным аналитиков, убыточность поставок на сегодня достигает 4,5 тыс. руб. с тонны в зависимости от направления и вида. Отмена экспортной пошлины позволит улучшить экономику на 340–650 руб., возврат понижающих коэффициентов и дополнительная скидка к тарифу ОАО РЖД — еще на 240–720 руб.
Наибольший эффект, по оценкам аналитиков, может оказать снижение ставок аренды полувагонов или субсидия из бюджета — от 434 руб. до 3,7 тыс. руб. на тонну.
Как отмечают в NEFT Research, в качестве приоритетных направлений поддержки рассматриваются юг и северо-запад в связи с загруженностью Восточного полигона и кэптивностью значительной части дальневосточных портов.
Основная причина падения доходности поставок — снижение мировых цен, подчеркивают аналитики. На этом фоне выросла фискальная нагрузка, нагрузка со стороны РЖД и логистических компаний. «С точки зрения поддержки отрасли значимый эффект могут обеспечить только прямые экономические меры, а не точечные инициативы по квотированию или перераспределению потоков»,— говорится в презентации. Но даже после этого доходность угольщиков останется в «красной зоне», и при отсутствии роста цен целесообразно говорить о мерах прямого субсидирования, отмечают в NEFT Research.
По данным Росстата, по итогам восьми месяцев 2024 года угольные компании получили сальдированный убыток в 4,9 млрд руб.
Убыток до налогообложения оценивается в 34 млрд руб. против 783 млрд руб. и 357 млрд руб. прибыли в 2022 и 2023 годах. Доля прибыльных компаний в январе—августе 2024 года сократилась до 48% против 60,7% годом ранее, доля убыточных — выросла с 39,9% до 52%. В АЦ ТЭК предупреждают о рисках банкротства предприятий (см. “Ъ” от 28 октября).
В этих условиях Минэнерго и другие органы исполнительной власти ведут дискуссию о мерах поддержки отрасли. В их числе — продление на 2025 год соглашений по вывозу угля на экспорт из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы, Якутии и Иркутской области, заключение соглашения для Новосибирской области, отмена экспортных пошлин, понижающие коэффициенты и скидка к тарифу ОАО РЖД и т. д.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов в октябре говорил, что в отношении энергетического угля до конца года планируется сохранить нулевую экспортную пошлину, а на коксующийся уголь действие пошлины на этот срок, скорее всего, сохранится. Бурый уголь правительство вывело из-под действия пошлин при среднемесячной цене не более $63 за тонну. В начале 2025 года начнет действовать увеличенный в зависимости от цен на уголь НДПИ. Продление соглашений о вывозе угля с регионами поддерживают в Минэнерго и Минтрансе, но против выступает ОАО РЖД (см. “Ъ” от 8 октября).
Источник “Ъ” среди угольных компаний с общими выводами аналитиков согласен.
Но, по его словам, убыточность поставок угля из Кузбасса в зависимости от направления — 1,5–2 тыс. руб. с тонны. «Улучшить экономику экспорта можно за счет ограничения арендных ставок полувагонов и стоимости перевалки в портах»,— говорит собеседник “Ъ”.
Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов отмечает, что Восточный полигон исчерпал свои возможности, а выгодный логистический маршрут в АТР — через южные порты. «Меньше везти по РЖД и короткий фрахт»,— комментирует аналитик. Но, добавляет он, при высоком профиците портовых мощностей, особенно на южном направлении, текущие оценки до 2032 года показывают сохранение высокого дефицита провозной способности железных дорог.