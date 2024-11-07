Уголь закапывается в убытки

Рентабельность экспорта угля из России даже при предоставлении обсуждаемых в правительстве мер поддержки не выйдет в плюс. По расчетам NEFT Research, отмена экспортной пошлины и скидки к тарифам РЖД лишь сократят среднюю убыточность поставок, которая сейчас оценивается в 4,5 тыс. руб. с тонны. Выправить ситуацию может, например, развитие экспорта через южные и северо-западные порты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Меры по поддержке угольной отрасли не позволят вывести экономику поставок в плюс, следует из презентации NEFT Research «Анализ экономики экспорта российского угля» (есть у “Ъ”). По данным аналитиков, убыточность поставок на сегодня достигает 4,5 тыс. руб. с тонны в зависимости от направления и вида. Отмена экспортной пошлины позволит улучшить экономику на 340–650 руб., возврат понижающих коэффициентов и дополнительная скидка к тарифу ОАО РЖД — еще на 240–720 руб.

Наибольший эффект, по оценкам аналитиков, может оказать снижение ставок аренды полувагонов или субсидия из бюджета — от 434 руб. до 3,7 тыс. руб. на тонну.

Как отмечают в NEFT Research, в качестве приоритетных направлений поддержки рассматриваются юг и северо-запад в связи с загруженностью Восточного полигона и кэптивностью значительной части дальневосточных портов.

Основная причина падения доходности поставок — снижение мировых цен, подчеркивают аналитики. На этом фоне выросла фискальная нагрузка, нагрузка со стороны РЖД и логистических компаний. «С точки зрения поддержки отрасли значимый эффект могут обеспечить только прямые экономические меры, а не точечные инициативы по квотированию или перераспределению потоков»,— говорится в презентации. Но даже после этого доходность угольщиков останется в «красной зоне», и при отсутствии роста цен целесообразно говорить о мерах прямого субсидирования, отмечают в NEFT Research.

По данным Росстата, по итогам восьми месяцев 2024 года угольные компании получили сальдированный убыток в 4,9 млрд руб.

Убыток до налогообложения оценивается в 34 млрд руб. против 783 млрд руб. и 357 млрд руб. прибыли в 2022 и 2023 годах. Доля прибыльных компаний в январе—августе 2024 года сократилась до 48% против 60,7% годом ранее, доля убыточных — выросла с 39,9% до 52%. В АЦ ТЭК предупреждают о рисках банкротства предприятий (см. “Ъ” от 28 октября).

В этих условиях Минэнерго и другие органы исполнительной власти ведут дискуссию о мерах поддержки отрасли. В их числе — продление на 2025 год соглашений по вывозу угля на экспорт из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы, Якутии и Иркутской области, заключение соглашения для Новосибирской области, отмена экспортных пошлин, понижающие коэффициенты и скидка к тарифу ОАО РЖД и т. д.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов в октябре говорил, что в отношении энергетического угля до конца года планируется сохранить нулевую экспортную пошлину, а на коксующийся уголь действие пошлины на этот срок, скорее всего, сохранится. Бурый уголь правительство вывело из-под действия пошлин при среднемесячной цене не более $63 за тонну. В начале 2025 года начнет действовать увеличенный в зависимости от цен на уголь НДПИ. Продление соглашений о вывозе угля с регионами поддерживают в Минэнерго и Минтрансе, но против выступает ОАО РЖД (см. “Ъ” от 8 октября).

Источник “Ъ” среди угольных компаний с общими выводами аналитиков согласен.

Но, по его словам, убыточность поставок угля из Кузбасса в зависимости от направления — 1,5–2 тыс. руб. с тонны. «Улучшить экономику экспорта можно за счет ограничения арендных ставок полувагонов и стоимости перевалки в портах»,— говорит собеседник “Ъ”.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов отмечает, что Восточный полигон исчерпал свои возможности, а выгодный логистический маршрут в АТР — через южные порты. «Меньше везти по РЖД и короткий фрахт»,— комментирует аналитик. Но, добавляет он, при высоком профиците портовых мощностей, особенно на южном направлении, текущие оценки до 2032 года показывают сохранение высокого дефицита провозной способности железных дорог.

Евгений Зайнуллин