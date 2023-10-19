Промежуточные выплаты

В осенние месяцы собрания акционеров ряда крупных российских компаний приняли решения по промежуточным дивидендам за первое полугодие. Аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы многие компании нефтегазовой отрасли объявят о выплатах за девять месяцев. В случае возвращения к практике уплаты дивидендов представителей металлургической отрасли суммарный объем выплат дивидендов акционерам российскими эмитентами до конца года может составить 1,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В конце сентября — начале октября акционеры ряда компаний согласовали промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия: «Татнефть» (27,54 руб. на акцию), «Черкизово» (118,43 руб.), АЛРОСА (3,77 руб.), НОВАТЭК (34,5 руб.), «Т Плюс» (0,08995 руб.), СИБУР (15,53 руб.). С учетом текущей стоимости ценных бумаг это дает от 2% до 17% дивидендной доходности.

В рамках промежуточных дивидендов за первое полугодие российские компании объявили о выплатах в размере около 255 млрд руб., подсчитал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Из этой суммы, по оценке эксперта, на рынок попадет только 14–18 млрд руб. Для получения дивидендов инвестор должен купить бумагу не позднее чем за два торговых дня до закрытия реестра. После закрытия реестра акционеров котировки, как правило, снижаются примерно на величину дивидендных выплат в пересчете на акцию, а потом постепенно восстанавливаются.

Дивидендные отсечки с выплатами за первое полугодие текущего года уже прошли по «Татнефти», банку «Санкт-Петербург», НОВАТЭКу, ТГК-14, ТМК, «Инарктике», «Белуге», «Черкизово», привилегированным акциям «Русснефти», отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Поэтому инвесторам в первую очередь стоит присмотреться к акциям компаний, которые могут выплатить промежуточные дивиденды за третий квартал или девять месяцев. «На основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей мы все еще не исключаем объявления о выплатах за девять месяцев среди наиболее ликвидных имен от ЛУКОЙЛа, "Газпрома", "Роснефти", "Татнефти", "Газпром нефти", "Фосагро", ТМК, "Новабев Групп" ("Белуга"), "Черкизово", "Инарктики"»,— отмечает Елена Кожухова.

Аналитики SberCIB Investment Research оценивают объем суммарных выплат российских эмитентов в сентябре—декабре в 1,1 трлн руб. При этом основной объем выплат придется на бумаги нефтяных компаний, которые выигрывают от роста цен на нефть и падения курса рубля. В итоге в октябре рублевая цена нефти Urals поднялась выше уровня в 7,5 тыс. руб. за баррель, максимум с апреля 2022 года. По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, дивидендными героями останутся ЛУКОЙЛ (дивидендная доходность — 17,2%) и «Роснефть» (13,1%). «Основная интрига на данный момент сохраняется в отношении "Газпрома", который выплатил рекордные дивиденды за первое полугодие 2022 года, после чего не давал рынкам однозначных сигналов в отношении будущих дивидендов»,— считает госпожа Кожухова.

Аналитики надеются, что к практике уплаты дивидендов могут вернуться компании металлургической отрасли, которые приостановили подобные выплаты в минувшем году. В частности, как считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, к выплатам могут вернуться «Северсталь», НЛМК, ММК, «Полюс». В таком сценарии, по его оценкам, общий объем дивидендов может составить до конца года около 1,5 трлн руб. В связи с восстановлением дивидендного профиля рынка, как считает Наталья Малых, дивидендная доходность индекса Мосбиржи вновь сопоставима в докризисными временами и составляет почти 8,5% на горизонте следующих двенадцати месяцев.

Татьяна Палаева