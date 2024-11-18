Спикер думы Екатеринбурга претендует на звание лучшего политтехнолога России

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий номинирована на звание «политтехнолог в политике» федерального уровня по версии комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). На политическую премию «Гамбургский счет» за 2024 год также претендует депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказала «Ъ-Урал» политтехнолог Алена Шукшина, участвовавшая в составлении рейтинга, спикер является «политиком "новой волны" с современным подходом коммуникации с населением». «Анна Гурарий очень тонко чувствует свою аудиторию, лично ведет свою страницу. И самое главное — реализует принципиально новые технологии решения проблем в рамках регламента думы. За это и отмечена в номинации "политтехнолог в политике"»,— отметила она.

Анна Гурарий («Единая Россия») победила на выборах депутатов думы Екатеринбурга по одномандатному избирательному округу №9 в 2023 году. По данным избиркома, она получила 3945 голосов избирателей, опередив кандидата от «Яблока» Константина Киселева (его поддержали 1785 человек). Спустя месяц депутаты избрали госпожу Гурарий председателем думы. Ранее, с 2020 года, Анна Гурарий работала директором департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ. После назначения она стала самым молодым директором в истории вуза (29 лет). Она замужем за помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Евгением Гурарием.

Комитет по политическим технологиям РАСО является сообществом специалистов по стратегическому консультированию для обобщения лучших практик отрасли, выработки новых цеховых стандартов. В 2023 году победителем премии «Мэр года» в России по версии комитета стал глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

Василий Алексеев