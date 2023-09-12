«Единая Россия» процентом вышла

В думу Екатеринбурга прошли все шесть партий, принимавших участие в выборах. Большинство мест получит «Единая Россия»: она набрала 41,87% голосов избирателей по партспискам, а ее кандидаты победили в 23 из 25 одномандатных округов. По мнению политолога, при выборах в думу Екатеринбурга важны персоналии, а не партийная принадлежность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство мест в думе Екатеринбурга получит «Единая Россия»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Большинство мест в думе Екатеринбурга получит «Единая Россия»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выборы в думу Екатеринбурга проходили два дня — 9 и 10 сентября. Явка составила 20,71%. По партийным спискам «Единая Россия» набрала 41,87% голосов, ЛДПР — 14,6%, КПРФ — 12,36%, «Справедливая Россия» — 11,14%, «Яблоко» — 9,24%, «Новые люди» — 8,5%.

В 2018 году «Единая Россия» набрала 31,6% голосов, КПРФ — 23%, «Справедливая Россия» — 20,7%, ЛДПР — 13,8%, «Яблоко» — чуть больше 5%. Тогда явка на выборах составила 26,7% голосов.

«Единая Россия» одержала победу в 23 из 25 одномандатных округов, в остальных по одному — КПРФ и ЛДПР.

В одномандатных округах часть депутатов сохранили мандаты. Среди них: Михаил Матвеев, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Владимир Крицкий, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко (все — «Единая Россия»), Дмитрий Николаев (ЛДПР), Виктор Сомиков (КПРФ).

В восьми одномандатных округах победили ранее не избиравшиеся кандидаты от «Единой России»: Станислав Киселев, Дмитрий Сторожилов, Татьяна Вяткина, Алексей Смирнов, Александр Альшевских, Анна Гурарий, Артур Зиганшин, Виталий Чачин, Александра Журавлева, Алексей Шестаков, Владислав Овчинников, Марина Харитонова, Сергей Павленко.

В ходе избирательной кампании произошло несколько скандалов. Так, «Единая Россия» жаловалась в Ленинскую территориальную избирательную комиссию (ТИК, занимается организацией выборов в гордуму) на плакаты с мэром Алексеем Орловым, возглавлявшим список кандидатов от ЕР, который был изображен рядом с конкурентами из других партий — «Яблока», КПРФ, «Справедливой России» — с надписью «Екатеринбург развивается». «Справедливая Россия» пожаловалась на плакат под брендом партии, на котором были изображены вице-спикер свердловского заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев и его супруга — кандидат в гордуму от компартии Виктория Ивачева. Плакат сопровождают надписи «Лжекоммунисты. Муж и жена одна сатана».

Политолог Михаил Коробельников считает, что при выборах в думу Екатеринбурга важны персоналии, а не партийная принадлежность.

«Результат “Единой России” говорит о том, что от нее выдвинулось большее количество популярных персоналий. Многие перешли к ней из других партий»,— отметил он. По его словам, это еще говорит о том, что рейтинг системной оппозиции падает.

Господин Коробельников напомнил, что до выборов 2018 года постоянно шла борьба между двумя центрами влияния — администрацией Екатеринбурга и властями Свердловской области. «В 2018 году победила область. Второго центра политического влияния не стало»,— отметил он. По его словам, сейчас губернатор Евгений Куйвашев полностью контролирует политическую ситуацию в Свердловской области и он единственный субъект, который принимает политические решения.

«Теперь полная ответственность за развитие Екатеринбурга лежит на губернаторе и мэрии. Отсутствие противоречия, критики и конкуренции ведет к монополии, а монополия — к застою. Нужен механизм учета других мнений»,— добавил господин Коробельников.

Василий Алексеев