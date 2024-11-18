В шутке Родриго Бентанкура нашли долю расизма

Английский «Тоттенхем» надолго остался без одного из своих ведущих игроков — полузащитника Родриго Бентанкура — из-за неожиданно возникшего громкого скандала с расистским подтекстом. Показавшаяся уругвайцу Бентанкуру безобидной шутка про его партнера — корейца Хон Сын Мина — вылилась для хавбека в дисквалификацию на семь матчей чемпионата страны, несмотря на принесенные и принятые извинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родриго Бентанкура оштрафовали и отстранили от матчей, несмотря на заступничество корейского форварда Хон Сын Мина

Фото: Paul Childs / Reuters Родриго Бентанкура оштрафовали и отстранили от матчей, несмотря на заступничество корейского форварда Хон Сын Мина

Фото: Paul Childs / Reuters

Английская футбольная ассоциация (FA) объявила решение независимой регулирующей комиссии по одному из самых громких и неожиданных дисциплинарных дел текущего сезона. По итогам его рассмотрения полузащитник «Тоттенхема» Родриго Бентанкур оштрафован на £100 тыс. и дисквалифицирован на семь матчей чемпионата Англии.

«Дело Бентанкура» родилось из-за показавшегося самому футболисту безобидным эпизода. В июне Родриго Бентанкур, вызванный в сборную Уругвая, оказался на родине. Местный Canal 10 решил взять у него интервью, и ведущий поинтересовался, может ли Бентанкур подарить ему майку кого-то из звезд лондонского клуба — например, очень популярного у болельщиков капитана, знаменитого форварда из Южной Кореи Хон Сын Мина.

«Майку Сонни? — улыбнулся футболист.— Да хоть его двоюродного брата. Они все равно все выглядят одинаково».

Высказывание Родриго Бентанкура, не исключено, осталось бы незамеченным. Но на него обратила пристальное внимание занимающаяся антидискриминационной проблематикой, прежде всего в футболе, организация Kick it Out. Она сообщила о том, что получила «значительное количество» жалоб по поводу шутки Бентанкура. В итоге в сентябре FA начала разбирательство по этому случаю, несмотря на то что игрок оперативно выразил публичные сожаления по поводу совершенной «ошибки», принес извинения Хон Сын Мину, а тот их принял. Более того, в своем заявлении кореец подчеркнул, что после разговора с партнером убедился в том, что тот «не имел намерений» оскорбить его, и подчеркнул, что они с Бентанкуром «остаются братьями».

При этом расследование ЧП грозило Родриго Бентанкуру, утверждавшему, что его «смутил» своими вопросами интервьюер, куда более серьезными последствиями. Ему инкриминировали статью дисциплинарного регламента FA, описывающую «дискриминационное», в том числе «расистское», поведение. За нее предусмотрена ответственность в виде отстранения на срок от шести до 12 матчей. Независимая комиссия выбрала вариант, близкий к нижней планке, как уточняется в ее пресс-релизе, из-за ряда смягчающих обстоятельств. К ним относится и «чистый» бэкграунд Бентанкура, и его раскаяние, и тот факт, что он «не совершал репостов» своего комментария.

Таким образом, рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по продолжительности дисквалификации, связанной с расизмом, Родриго Бентанкуру стать не довелось. Рекорд у двух футболистов, которых в свое время отстранили на восемь матчей. В 2011 году такое наказание получил выдающийся соотечественник Бентанкура, форвард Луис Суарес, выступавший в то время за «Ливерпуль», в 2020-м — испанский голкипер «Лидса» Кико Касилья. Оба заработали санкции за оскорбления темнокожих соперников — Патриса Эвра из «Манчестер Юнайтед» и Джонатана Леко из «Чарльстона».

В любом случае для «Тоттенхема» дисквалификация Родриго Бентанкура, даже учитывая, что она не распространяется на встречи Лиги Европы, в которой лондонцы также выступают,— сильный удар.

Дело в том, что старт чемпионата у клуба получился чрезвычайно посредственным. После 11 туров «Тоттенхем» занимает лишь десятую позицию в таблице и остро нуждается в очках. А Бентанкур входит в число ключевых фигур в схемах тренера Энджа Постекоглу.

Между тем BBC, рассказывая о ЧП с Родриго Бентанкуром, напоминает, что летом в центре еще более громкого скандала с расистским подтекстом очутился другой южноамериканский игрок АПЛ — аргентинец Энцо Фернандес из «Челси». В июле после победного для его сборной финала Кубка Америки он распространил в соцсетях видео, на котором аргентинские игроки поют песенку, содержащую оскорбительные слова в адрес французских футболистов. Она вызвала колоссальный резонанс. Однако Фернандес продолжает спокойно играть за «Челси».

Оказалось, что дело против него FA не открыла из-за того, что инцидент подпадал под юрисдикцию Международной федерации футбола и Конфедерации футбола Южной Америки. Именно эти структуры могут принять решение по нему. В случае же с Родриго Бентанкуром дисциплинарные органы посчитали, что он давал свое интервью именно как представитель «Тоттенхема».

Алексей Доспехов