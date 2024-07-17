Аргентинцам Африка покоя не дает

В центре очередного громкого скандала с расистским оттенком, разразившегося в футболе, оказалась завоевавшая в воскресенье титул победителя Кубка Америки сборная Аргентины. Причиной расследования в ее отношении, инициированного Международной федерацией футбола (FIFA), стала исполненная аргентинскими игроками песня с оскорблениями в адрес французских футболистов, прежде всего темнокожих. Самое суровое наказание, кажется, грозит опубликовавшему запись Энцо Фернандесу, в чьем клубе «Челси» — так получилось — выступают сразу несколько французов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Энцо Фернандес (в центре)

Фото: Agustin Marcarian, Reuters Футболист Энцо Фернандес (в центре)

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Международная федерация футбола сообщила о том, что «изучает» инцидент, на который обратила внимание, «ознакомившись с видео, распространенными в соцсетях», и получив официальную жалобу от Федерации футбола Франции (FFF), направленную также в структуру, руководящую этим видом спорта в Аргентине. FFF сопроводила ее заявлением своего президента Филиппа Дьялло. В нем господин Дьялло назвал «неприемлемыми, дискриминационными, шокирующими и противоречащими ценностям спорта и правам человека» ремарки по поводу игроков сборной Франции.

Что именно он имел в виду, вполне очевидно. Речь, разумеется, идет о видеозаписи, в минувшие два дня получившей довольно широкое распространение в интернете. Первоначально ее опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. Она была сделана в автобусе команды вскоре после окончания финала Кубка Америки, состоявшегося в Майами. В нем аргентинцы обыграли — 1:0 — колумбийцев. На записи победители исполняют песню-кричалку, которую раньше слышали от своих фанатов. Главными ее героями являются игроки сборной Франции. С ней аргентинская команда встречалась на двух последних чемпионатах мира. В 2018 году в России она уступила французам в 1/8 финала, а в 2022-м в Катаре одолела их в финальной встрече. Содержание кричалки и в самом деле легко интерпретировать как имеющее расистский подтекст и чрезвычайно оскорбительное для французов.

В частности, в ней говорится о том, что «все они родом из Анголы», «их мамы — нигерийки, а папы — камерунцы», что они «хорошо бегают» и вступают в сексуальную связь с «трансами».

Кажется, прежде всего это видео угрожает его автору. Энцо Фернандес уже успел принести извинения за него в том же аккаунте, объяснив, что песенка был спета «в состоянии эйфории», в котором трудно контролировать эмоции, и что она «не отражает характер и убеждения» игрока, который «против дискриминации». Однако они ему пока не очень помогли.

Энцо Фернандес выступает за лондонский «Челси», в который перешел в начале 2023 года, сразу после триумфа на катарском мировом первенстве, из «Бенфики» за колоссальную сумму в £107 млн. И его клуб отреагировал на ЧП даже оперативнее, чем FIFA. «Челси» сообщил, что «принимает» извинения футболиста и использует их в «воспитательных целях», но при этом предупредил, что в любом случае открывает «дисциплинарное расследование». Серьезных последствий по его итогам Энцо Фернандесу избежать будет, похоже, тяжело. Дело в том, что, так вышло, в его клубе есть сразу семь французских игроков — Весле Фофана, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Леслей Угочукву, Кристофер Нкунку, Мало Гюсто и Маланг Сарр. Причем у всех темный цвет кожи.

А один из этих футболистов — участвовавший в проходившем параллельно Кубку Америки чемпионате Европы в Германии Весле Фофана — уже дал понять, что глубоко оскорблен аргентинскими шутками. Он также обнародовал заявление, в котором назвал их «неприкрытым расизмом».

Это явление остается в последнее время острой проблемой в футболе. И решить ее никак не удается, несмотря на постоянные заверения FIFA о нетерпимости к расизму. Например, в прошлом году Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обнаружила, что только во время чемпионата мира в Катаре в различных социальных сетях появилось более 19 тыс. оскорбительных для футболистов постов, в том числе постов с расистским оттенком. Правда, до сих пор основным источником бед считались все-таки болельщики, а не сами спортсмены.

Алексей Доспехов