Контракт прервался арестом

В Воронеже под стражу заключен один из ключевых фигурантов уголовного дела о коррупции в местном управлении Госавтодорнадзора. Предпринимателя Артура Минаева, который заключил контракт на прохождение военной службы, задержали в зоне проведения специальной военной операции, где он служил наводчиком разведывательного отделения. При принятии решения о заключении бизнесмена в СИЗО суд посчитал, что контракт с ним был заключен незаконно, так как он обвиняется в создании преступного сообщества, бравшего взятки с водителей грузовиков за возможность безнаказанно ездить с превышением предельно допустимого веса. Защита Артура Минаева считает арест незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Советский райсуд Воронежа заключил под стражу 56-летнего предпринимателя Артура Минаева, который является одним из ключевых фигурантов уголовного дела о коррупции в управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Воронежской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (реорганизовано в Юго-Восточное межрегиональное управление по ЦФО). Дело рассматривается в суде с июня 2022 года, на скамье подсудимых находятся 11 человек. После неявки Артура Минаева на несколько заседаний суд отменил меру пресечения в виде залога в 1 млн руб. и отправил предпринимателя в изолятор. Сумма залога была обращена в доход государства.

Уголовное дело о коррупции в УГАДН региональный Следственный комитет возбудил на основании материалов УФСБ в 2015 году. По версии следствия, должностные лица управления и дорожно-постовой службы, а также сотрудники ООО «Автолюкс», обслуживавшего стационарные посты весового контроля на региональных дорогах, создали преступное сообщество, бравшее взятки от 500 до 50 тыс. руб. с водителей большегрузов за проезд по трассам с перегрузом. В зависимости от их ролей фигурантов дела обвиняют в приготовлении к получению и получении взяток организованной группой (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в создании и участии в преступном сообществе (ч. 1–3 ст. 210 УК РФ).

Помимо Артура Минаева наиболее известным обвиняемым по делу является 65-летний бывший глава УГАДН Жозеф Еркнапешян. Следствие считает их фактическими организаторами преступного сообщества.

В 2018 году они вместе с остальными фигурантами впервые предстали перед судом. Рассмотрение уголовного дела завершилось мягким приговором, хотя обвинение запрашивало для Жозефа Еркнапешяна и Артура Минаева по 16 и 13 лет колонии строгого режима соответственно. Суд оправдал всех подсудимых по статье о преступном сообществе и по большинству взяток. Обвинение по нескольким взяткам было переквалифицировано на мошенничество (ст. 159 УК РФ), за что подсудимые получили условные сроки и штрафы. В апреле 2022 года Воронежский облсуд отменил фактически оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Минувшим летом Артур Минаев пропустил несколько заседаний. Он заявлял, что лечил остеохондроз, из-за которого страдал сильными болями и физически не мог присутствовать в суде. Позже предприниматель заключил контракт на военную службу. В конце августа приказом начальника пункта отбора в Ставрополе Артур Минаев был назначен на воинскую должность наводчика разведывательного отделения разведывательной роты 68-го отдельного разведывательного батальона 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Его командировали в Донецкую народную республику, а адвокат подал в суд ходатайство о выделении в отдельное производство и приостановлении дела в отношении своего доверителя.

В месте дислокации военной части Артура Минаева задержали и под конвоем доставили в воронежский суд. Во время избрания меры пресечения он находился в форменной одежде ВС РФ. Суд посчитал, что подсудимый без законных оснований не являлся на заседания.

Как сказано в решении, факт обвинения предпринимателя в создании преступного сообщества противоречит нормам федерального закона о воинской службе, который исключает заключение контракта с обвиняемыми по ст. 210 УК РФ.

Защита Артура Минаева безуспешно обжаловала арест. Адвокат Дмитрий Куркин настаивал, что суд вышел за пределы своих полномочий, поскольку не имел процессуальных оснований для признания контракта его доверителя не соответствующим требованиям закона. По мнению защитника, в деле нет доказательств, что Артур Минаев при поступлении на военную службу предоставил недостоверные данные о себе либо умолчал о том, что является подсудимым по нескольким статьям УК РФ. Воронежский облсуд отклонил жалобу, оставив решение о заключении Артура Минаева под стражу в силе.

Дмитрий Куркин сказал «Ъ», что подготовил кассационную жалобу на арест Артура Минаева. «Одновременно командование прислало ходатайство о приостановке рассмотрения дела в его отношении и изменении меры пресечения, чтобы он дальше мог служить. В этом ходатайстве было отказано, хотя никаких ограничений для его удовлетворения нет. Повторное ходатайство командование направило 6 ноября, пока оно не рассматривалось»,— сказал господин Куркин. Он подчеркнул, что его доверителя «насильно выдернули» с линии боевого соприкосновения и в наручниках везли в Воронеж больше трех суток без всяких правовых оснований, так как суд не объявлял его в розыск и не выносил постановлений о его приводе, а сам контракт никто не оспаривал.

Как рассказали «Ъ» источники, знакомые с ходом рассмотрения уголовного дела, в конце прошлой недели арест господина Минаева продлили на три месяца.

Сергей Толмачев, Воронеж