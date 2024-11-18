Госдума попросила Мишустина установить миграционные параметры

В Госдуму внесен проект обращения нижней палаты парламента к главе правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Депутаты попросили установить четкие параметры количества и качества трудовых ресурсов, привлекаемых из других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект подготовили комитет Госдумы по контролю и глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая. В документе указано, что Госдума создала системную законодательную основу противодействия нелегальной миграции. Это, в свою очередь, требует формирования системных решений со стороны правительства.

«Государственная дума предлагает: выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других государств трудовых ресурсов, их обоснования с учетом потребности рынка труда, правила контролируемого пребывания иностранных граждан»,— говорится в обращении (цитата по ТАСС).

Депутаты также предложили обеспечить учет и анализ данных о профессиональной специализации иностранных работников и их работодателей. Кроме того, предлагается «исключить дублирование и создание новых информационных систем» в сфере миграционной политики.

Ужесточение миграционного законодательства началось после теракта в «Крокус Сити Холле». В июле принят закон о создании миграционного режима высылки иностранцев и реестра депортированных. В октябре также были приняты законы об ужесточении наказаний за нарушение миграционного законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Великий и могущественный».