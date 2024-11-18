Трюк с хет-триком

Очень удачный сезон Александра Овечкина продолжился просто волшебным матчем регулярного чемпионата НХЛ. В нем «Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл — 5:2 — «Вегас Голден Найтс», а Овечкин впервые почти за два года сделал хет-трик. После него сценарий, по которому он обойдет в списке лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйна Гретцки уже в нынешнем первенстве, выглядит даже более вероятным, чем тот, что предполагает более долгое ожидание завершения погони. Для того чтобы опередить Гретцки, российскому форварду нужно забросить 29 шайб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хет-трик форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (на переднем плане) в матче с «Вегасом» стал для него первым с 31 декабря 2022 года и 31-м в общей сложности

Фото: Candice Ward / Getty Images Хет-трик форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (на переднем плане) в матче с «Вегасом» стал для него первым с 31 декабря 2022 года и 31-м в общей сложности

Фото: Candice Ward / Getty Images

Выступление главной российской хоккейной звезды в матче против «Вегаса» оказалось мощным источником вдохновения для всех, кому в Северной Америке дорог хоккей и для кого либо профессиональный долг, либо просто зов сердца требуют разными способами освещать важнейшие его события. Это, судя по обилию посвященных ему материалов — текстовых и, разумеется, в виде видеонарезок, показалось таким людям имеющим важность исключительную. Но все понятно. Это выступление ведь как бы подчеркнуло неординарность происходящего в последние месяцы с Овечкиным, разницу между связанными с ним ожиданием и реальностью.

Ожидания были скорее скромными. У всех в памяти застрял прошлый сезон, который Александр Овечкин не провалил, но который, как ни крути, намекнул, что в 38 ему забивать голы куда сложнее, чем прежде, и что погоня за снайперским рекордом НХЛ всех времен Уэйна Гретцки может получиться напряженнее, чем казалось недавно. Когда за весь чемпионат поражаешь чужие ворота 31 раз, а до рекордсмена остается еще четыре с лишним десятка шайб, это наводит на мысль, что до того момента, когда рекорд падет, придется терпеть долго. Или того хуже. А что, если возраст продолжит брать свое? А что, если вообще мечты о великом российском рекорде из-за него обратятся в пыль?

Но вот начался сезон новый, и выяснилось, что все сомнения — глупость, что Александр Овечкин, уже 39-летний, горяч, свеж и меток, что его результативность может держаться примерно на том же уровне, что и в молодые годы. За первый месяц регулярного чемпионата у Овечкина набралось несколько просто отличных матчей.

А теперь случился матч — без оговорок и скидок — волшебный, такой, которым гордиться должен кто угодно вне зависимости от контекста.

Все в нем у Овечкина ладилось. Свой 864-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ он забил в стартовом периоде, при счете 0:0, когда «Вашингтон» играл в большинстве — броском из любимой точки, из левого круга вбрасывания. Но не привычным — в касание на убой, со всей силы, а мягким, похожим на хитрый, просчитанный наброс на дальнюю стойку, где и свои, и чужие: от кого-нибудь да срикошетит куда надо. Срикошетило от чужого — защитника Алекса Пьетранджело.

Свой 865-й гол Александр Овечкин забил под занавес второго периода, при счете 3:2 в пользу гостей. Это была уже совершенно иная ситуация, требующая совершенно иных качеств. Вашингтонцы совершили перехват в своей зоне, и Овечкин вместе с Мэттом Роем убежал в отрыв на одинокого защитника — все того же Пьетранджело. Рой, естественно, отдал шайбу мчавшемуся справа от него партнеру, а тот, не сближаясь с соотечественником Ильей Самсоновым, защищавшим ворота «Вегаса», метнул ее в цель.

Фотогалерея Рекорды и достижения Овечкина Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004 Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах Фото: Reuters / Ellen Ozier Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги Фото: Reuters / Joe Giza За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн

На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу

На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место Фото: Reuters / Jim Young На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги Фото: Reuters / Mike Cassese Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги Фото: AP / Alex Brandon Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн

На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году

На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports 8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters «Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»

Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images «Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»

12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters 8 декабря Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 22 Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004 Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах Фото: Reuters / Ellen Ozier Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги Фото: Reuters / Joe Giza За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн

На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу

На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место Фото: Reuters / Jim Young На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги Фото: Reuters / Mike Cassese Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги Фото: AP / Alex Brandon Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн

На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году

На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports 8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters «Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»

Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images «Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»

12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters 8 декабря Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи Фото: Reuters Смотреть

Свой 866-й гол Александр Овечкин забил перед финальной сиреной, при счете 4:2. «Вегас» заменил Самсонова на шестого полевого игрока, и Овечкин дотащил шайбу до опустевших ворот.

А многие медиаресурсы не забыли отметить, что во втором периоде, помимо того рывка на пару с Роем, он совершил еще один подвиг — в своей зоне.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев уже готовился бросать в пустой угол, когда на его пути возникла клюшка, но не голкипера Логана Томпсона, а страховавшего его Овечкина.

В общем, такой удивительный матч, после которого хотелось смаковать разные цифры. Хет-триков Александр Овечкин не делал уже довольно давно — с 31 декабря 2022 года, когда уничтожил «Монреаль Канадиенс». Тот был для него 30-м, этот — 31-м. А пятерку игроков с наибольшим их количеством в НХЛ замыкает Фил Эспозито. И у него всего на хет-трик больше, чем у Овечкина.

А от рекорда Уэйна Гретцки Овечкина после такого перформанса отделяет 28 голов. И, учитывая его темп, среднюю результативность в 0,76 шайбы за игру, погоня должна завершиться уже в текущем первенстве.

Снайперы чемпионата НХЛ И Г 1. Александр Овечкин («Вашингтон») 17 13 2–3. Сэм Рейнхарт («Флорида») 18 13 2–3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 18 13 4. Коннор Макмайкл («Вашингтон») 17 12 5–6. Микко Рантанен («Колорадо») 18 12 5–6. Коул Кофилд («Монреаль») 18 12 7. Вильям Нюландер («Торонто») 19 12 8. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 16 11 9. Кирилл Капризов («Миннесота») 17 11

Но острее всего привлекает взгляд классификация лучших снайперов этой регулярки. В ней вплотную приблизившийся к 40-летию Александр Овечкин в понедельник уже был на верхней строчке вместе с двумя игроками на десять лет моложе его — Сэмом Рейнхартом из «Флорида Пантерс» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерс». Да нет, даже, строго говоря, над ними. Рейнхарт с Драйзайтлем свои 13 голов забили в 18 матчах, Овечкин — в 17.

Алексей Доспехов