Трюк с хет-триком
Александр Овечкин возглавил снайперскую гонку чемпионата, забросив три шайбы «Вегасу»
Очень удачный сезон Александра Овечкина продолжился просто волшебным матчем регулярного чемпионата НХЛ. В нем «Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл — 5:2 — «Вегас Голден Найтс», а Овечкин впервые почти за два года сделал хет-трик. После него сценарий, по которому он обойдет в списке лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйна Гретцки уже в нынешнем первенстве, выглядит даже более вероятным, чем тот, что предполагает более долгое ожидание завершения погони. Для того чтобы опередить Гретцки, российскому форварду нужно забросить 29 шайб.
Хет-трик форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (на переднем плане) в матче с «Вегасом» стал для него первым с 31 декабря 2022 года и 31-м в общей сложности
Фото: Candice Ward / Getty Images
Выступление главной российской хоккейной звезды в матче против «Вегаса» оказалось мощным источником вдохновения для всех, кому в Северной Америке дорог хоккей и для кого либо профессиональный долг, либо просто зов сердца требуют разными способами освещать важнейшие его события. Это, судя по обилию посвященных ему материалов — текстовых и, разумеется, в виде видеонарезок, показалось таким людям имеющим важность исключительную. Но все понятно. Это выступление ведь как бы подчеркнуло неординарность происходящего в последние месяцы с Овечкиным, разницу между связанными с ним ожиданием и реальностью.
Ожидания были скорее скромными. У всех в памяти застрял прошлый сезон, который Александр Овечкин не провалил, но который, как ни крути, намекнул, что в 38 ему забивать голы куда сложнее, чем прежде, и что погоня за снайперским рекордом НХЛ всех времен Уэйна Гретцки может получиться напряженнее, чем казалось недавно. Когда за весь чемпионат поражаешь чужие ворота 31 раз, а до рекордсмена остается еще четыре с лишним десятка шайб, это наводит на мысль, что до того момента, когда рекорд падет, придется терпеть долго. Или того хуже. А что, если возраст продолжит брать свое? А что, если вообще мечты о великом российском рекорде из-за него обратятся в пыль?
Но вот начался сезон новый, и выяснилось, что все сомнения — глупость, что Александр Овечкин, уже 39-летний, горяч, свеж и меток, что его результативность может держаться примерно на том же уровне, что и в молодые годы. За первый месяц регулярного чемпионата у Овечкина набралось несколько просто отличных матчей.
А теперь случился матч — без оговорок и скидок — волшебный, такой, которым гордиться должен кто угодно вне зависимости от контекста.
Все в нем у Овечкина ладилось. Свой 864-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ он забил в стартовом периоде, при счете 0:0, когда «Вашингтон» играл в большинстве — броском из любимой точки, из левого круга вбрасывания. Но не привычным — в касание на убой, со всей силы, а мягким, похожим на хитрый, просчитанный наброс на дальнюю стойку, где и свои, и чужие: от кого-нибудь да срикошетит куда надо. Срикошетило от чужого — защитника Алекса Пьетранджело.
Свой 865-й гол Александр Овечкин забил под занавес второго периода, при счете 3:2 в пользу гостей. Это была уже совершенно иная ситуация, требующая совершенно иных качеств. Вашингтонцы совершили перехват в своей зоне, и Овечкин вместе с Мэттом Роем убежал в отрыв на одинокого защитника — все того же Пьетранджело. Рой, естественно, отдал шайбу мчавшемуся справа от него партнеру, а тот, не сближаясь с соотечественником Ильей Самсоновым, защищавшим ворота «Вегаса», метнул ее в цель.
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Рекорды и достижения Овечкина
Свой 866-й гол Александр Овечкин забил перед финальной сиреной, при счете 4:2. «Вегас» заменил Самсонова на шестого полевого игрока, и Овечкин дотащил шайбу до опустевших ворот.
А многие медиаресурсы не забыли отметить, что во втором периоде, помимо того рывка на пару с Роем, он совершил еще один подвиг — в своей зоне.
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев уже готовился бросать в пустой угол, когда на его пути возникла клюшка, но не голкипера Логана Томпсона, а страховавшего его Овечкина.
В общем, такой удивительный матч, после которого хотелось смаковать разные цифры. Хет-триков Александр Овечкин не делал уже довольно давно — с 31 декабря 2022 года, когда уничтожил «Монреаль Канадиенс». Тот был для него 30-м, этот — 31-м. А пятерку игроков с наибольшим их количеством в НХЛ замыкает Фил Эспозито. И у него всего на хет-трик больше, чем у Овечкина.
А от рекорда Уэйна Гретцки Овечкина после такого перформанса отделяет 28 голов. И, учитывая его темп, среднюю результативность в 0,76 шайбы за игру, погоня должна завершиться уже в текущем первенстве.
Снайперы чемпионата НХЛ
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Но острее всего привлекает взгляд классификация лучших снайперов этой регулярки. В ней вплотную приблизившийся к 40-летию Александр Овечкин в понедельник уже был на верхней строчке вместе с двумя игроками на десять лет моложе его — Сэмом Рейнхартом из «Флорида Пантерс» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерс». Да нет, даже, строго говоря, над ними. Рейнхарт с Драйзайтлем свои 13 голов забили в 18 матчах, Овечкин — в 17.
Бомбардиры чемпионата НХЛ
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