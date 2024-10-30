Александр Овечкин набрал рекордный темп

В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» дома обыграл (5:3) «Нью-Йорк Рейнджерс», Александра Овечкин сделал первый в сезоне дубль. И две заброшенные им шайбы вкупе с общими впечатлениями от игры лидера вашингтонцев и его команды осенью придали актуальности версии насчет того, что самый знаменитый российский хоккеист может уже в нынешнем первенстве скинуть Уэйна Гретцки с верхушки рейтинга лучших снайперов лиги всех времен. Чтобы настичь канадскую легенду, легенде отечественной нужно забить еще 37 голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (№8), если сохранит взятый темп, уже в нынешнем сезоне сможет обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ в истории

Фото: Nick Wass / AP Александр Овечкин (№8), если сохранит взятый темп, уже в нынешнем сезоне сможет обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ в истории

Фото: Nick Wass / AP

Официальный сайт НХЛ, рассказывая об игре лидера «Вашингтона» в матче против «Рейнджерс», назвал его винтажным Александром Овечкиным, имея в виду, конечно, что в свои 39 лет он был на льду так же свеж и опасен, как в полной всяких фантастических подвигов, но далекой уже молодости. По крайней мере — отрезками. И прежде всего речь о коротком, продолжительностью меньше двух минут, отрезке в стартовом периоде, когда Овечкин дважды поразил ворота, которые защищал его соотечественник Игорь Шестеркин. В первом случае, при счете 0:0,— кистевым броском из любимого левого круга вбрасывания после скидки Дилана Строума, во втором, уже при 1:1,— не потеряв концентрацию вслед за выигранным «Рейнджерс» вбрасыванием, словно чувствовал, что обязательно состоится перехват, замкнув прострел Алексея Протаса. В этом матче было еще много всяких событий, однако этот дубль, как выяснилось, обеспечил Овечкину звание главного героя.

Ну и заодно заставил обратить внимание на давным-давно не выключающийся трекер. Что он отслеживает и фиксирует, всем, кто интересуется хоккеем, прекрасно известно.

В НХЛ сейчас, кажется, нет интриг круче, чем та, что связана с Александром Овечкиным и его погоней за статусом лучшего снайпера лиги всех времен, пока принадлежащим канадской легенде Уэйну Гретцки.

Голы, забитые во встрече против «Рейнджерс», были для Овечкина 856-м и 857-м в регулярных чемпионатах. У Гретцки их 894, то есть отставание сейчас составляет 37 шайб. И кажется, у всех, кому по долгу службы приходится анализировать ход великой снайперской гонки, уже возникло ощущение, что преодолеть это расстояние россиянин может довольно быстро. Может, даже не в следующем сезоне, как перед стартом этого чемпионата считало большинство прогнозистов, а уже в текущем.

Почему оно появились, это ощущение, вполне очевидно: причины-то веские и, по сути, бесспорные. Для начала можно хотя бы вспомнить, каким был прошлогодний разгон Александра Овечкина. А был он жутко натужным, и во многом из-за него итоговый результат Овечкина — 31 шайба — оказался достаточно скромным. В 2023 году на аналогичной дистанции в восемь матчей в активе россиянина было всего два гола. Нынче их уже четыре. И не скажешь, будто бы это какой-то перебор, следствие исключительной по эффективности реализации шансов. На самом деле реализация нормальная, при исключительной — голов было бы гораздо больше.

А персональная «прибавка» родилась, судя по всему, в том числе из общекомандной. «Вашингтон» образца предыдущего сезона — это проблемный клуб с совершенно рядовым составом, который чудом проник в play-off и был в целом жутко бледен в атаке. В таком и гению сложно не раствориться. «Вашингтон» образа сезона нынешнего, укрепивший летом заявку,— это клуб, победа которого над «Рейнджерс», одним из безусловных фаворитов лиги, никого не удивляет: до очного противостояния шли практически вровень. Поражений у вашингтонцев всего-то два, play-off в данный момент выглядит для него чем-то вроде задачи-минимум, а Овечкину, похоже, комфортно в ударном звене с работящим и аккуратным Строумом и резким Протасом, пусть ради того, чтобы тренер Спенсер Карбери его сформировал, и пришлось из левого крайнего превратиться в правого. В таких условиях забивается легче.

И наконец, есть простейшая математика. Четыре гола в восьми матчах в «проекции» на весь клубный календарь регулярки из 82 встреч дают, как быстро подсчитает любой второклассник, 41 шайбу в общей сложности. Иными словами, сохранив темп, Александр Овечкин к финишу первенства еще 37, отделяющих его от Гретцки, и должен забросить.

Алексей Доспехов