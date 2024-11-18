Новым гендиректором «Самолета» назначена Анна Акиньшина

Совет директоров девелопера «Самолет» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Андрея Иваненко. Его сменит финдиректор Анна Акиньшина, она вступит в должность завтра, 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Акиньшина

Фото: ГК «Самолет» Анна Акиньшина

Фото: ГК «Самолет»

Заседание совета прошло сегодня, 18 ноября. Согласно пресс-релизу компании, поступившему в «Ъ», господин Иваненко за время работы на посту гендиректора провел реорганизацию компании и оптимизацию ее бизнес-процессов, позитивный эффект от которых оценивается примерно в 40 млрд руб. Он останется членом совета директоров.

Анна Акиньшина работает в ГК «Самолет» два года, она руководила в том числе финансовым блоком московского бизнеса девелопера объемом 240 млрд руб. До прихода в «Самолет» занимала руководящие позиции в «Магните», Х5 Retail Group и «Сбер Еаптека».

На должность финансового директора «Самолета» с 19 ноября назначена Нина Голубничая, ранее возглавлявшая блок по инвестициям и контроллингу. Она пришла в компанию с 2017 году и в целом работает в строительной отрасли 15 лет.

В ноябре Forbes со ссылкой на источники сообщили, что держатель 31,6% акций «Самолета» Михаил Кенин ищет покупателя на свой пакет. Пресс-служба компании это не комментировала. На фоне этих сообщений акции «Самолета» на Мосбирже падали на 8,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Способы возникновения ненужной тревоги».