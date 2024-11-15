Способы возникновения ненужной тревоги

Иногда за происходящими событиями полезно наблюдать с железным спокойствием дзен-буддиста. В противном случае даже маленькая искра может стать причиной серьезного пожара. Примерно такая картина в последние дни наблюдается на рынке недвижимости. Все началось с сообщения источников Forbes о намерениях Михаила Кенина, владельца 31,6% акций крупного в России застройщика жилья, группы «Самолет», продать свои акции неназванным лицам. Акции девелопера сразу же пошли вниз: за день котировки сократились на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халиль Аминов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Халиль Аминов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Так активно держатели бумаг застройщика не реагировали на ранее появившуюся и официально подтвержденную информацию о продаже другим совладельцем компании, группой «Киевская площадь», своих 10% акций «Самолета». В профильных чатах они делились мнением, что крупные институциональные инвесторы «Самолета», пытаясь выйти из этого бизнеса, точно чувствуют, что «запахло крахом всей отрасли».

Инвестаналитики, повидавшие на своем веку взлеты и падения и не таких титанов рынка, восприняли сложившуюся ситуацию как рутину. Возникшая волна успокоилась бы через пару дней, но цепь дальнейших событий вызвала новый виток тревожности у держателей акций застройщиков. На этой неделе чиновники, курирующие стройиндустрию, и представители отраслевых ассоциаций, пытаясь поддержать дискуссию о необходимости вернуть массовую ипотеку, делились мрачными прогнозами. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о риске банкротства ряда застройщиков жилья, пообещав, что власти попытаются этого не допустить. А глава Национального объединения строителей Антон Глушков сообщил, что у девелоперов закончился накопленный ранее запас прочности.

К этим двум тезисам есть вполне весомые контраргументы. Банки, выдавшие застройщикам проектное финансирование, вряд ли доведут дело до банкротства. Если с рынка и уйдут компании, то это будут небольшие игроки, кончину которых мало кто заметит. А утверждения об отсутствии у девелоперов жилья запаса прочности и вовсе не выдерживают критики: пока был высокий спрос благодаря льготной ипотеке, компании аккумулировали заметную прибыль. Однако такие заявления могут насторожить уже потенциальных покупателей жилья в новостройках.

Вряд ли кто-то сознательно готов будет совершать сделки на рынке недвижимости, если даже кураторы отрасли с тревогой в голосе прогнозируют тяжелые времена для стройиндустрии. Поэтому даже оставшаяся на рынке после усечения программ льготной ипотеки и заметного роста ставок по рыночным жилищным кредитам доля покупателей может раствориться. Но это не входит в планы застройщиков, пытающихся сохранить спрос на квартиры в новостройках. Так что им остается только набраться терпения и спокойствия дзен-буддистов.