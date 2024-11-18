В Gmail можно будет заменить реальный адрес вымышленным для борьбы со спамом

Американская корпорация Google собирается добавить в почтовый сервис Gmail новую функцию Shielded Email, с помощью которой пользователи смогут скрыть реальный адрес электронной почты и заменить его на вымышленный. Как считают в компании, это поможет бороться со спамом, поступающим из различных источников.

Использовать вымышленный адрес можно будет как постоянно, так и единовременно. Поступающие на вымышленный адрес сообщения будут пересылаться на основную почту. Функция повысит общий уровень конфиденциальности, снизит возможности для отслеживания онлайн-активности пользователей, а также уменьшит опасность утечек персональной информации. Нововведение пригодится в том числе при регистрации в приложениях с необходимостью ввода адреса электронной почты.

Ранее Google добавила в приложение Gmail новую функцию «сводных карточек», призванную облегчить поиск важной информации в почте. Сервис теперь будет автоматически показывать ключевые данные, например номера подтверждений или трекинг посылок, в разделе «Скоро произойдет» или прямо в результатах поиска.

Евгений Федуненко