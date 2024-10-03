Google добавила в Gmail функцию «сводных карточек»

Американская корпорация Google добавила в приложение Gmail новую функцию «сводных карточек», призванную облегчить поиск важной информации в почте. Сервис теперь будет автоматически показывать ключевые данные, например номера подтверждений или трекинг посылок, в разделе «Скоро произойдет» или прямо в результатах поиска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новая функция будет включать в себя категории покупок, мероприятий, счетов и путешествий. Сервис будет самостоятельно извлекать нужную информацию из писем и выводить ее вверху письма. Теперь пользователю достаточно будет написать название авиакомпании, и он сразу получит доступ к карточке с данными о полете. Для требующих особого внимания сообщений информация будет отображаться в верхней части интерфейса.

Как заявляют в Google, карточки не займут весь почтовый ящик, к тому же их можно будет отключить. Также в компании отмечают, что обновление не связано с искусственным интеллектом.

Евгений Федуненко