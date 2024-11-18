В дело о банкротстве «Башкиравтодора» вступила прокуратура

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство республиканской прокуратуры о вступлении надзорного ведомства в дело о банкротстве АО «Башкиравтодор».

По мнению прокуратуры, причиной банкротного процесса в госкомпании стали неэффективное руководство и хищения денежных средств. В качестве примера ведомство привело уголовные дела о мошенничестве при заключении фиктивных договоров с ООО «Киви» и ООО «Баштранслогистик».

Как сообщал «Ъ-Уфа», рассмотрением дел, одним из фигурантов которых является гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, занимается Кировский районный суд Уфы.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства. «Учитывая особую экономическую и социальную значимость дела, возможность погашения задолженности после привлечения контролирующих должника лиц к установленной ответственности, имеются основания для вступления в него прокурора с целью обеспечения законности, защиты общественных интересов и прав работников»,— говорится в судебном определении.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком республики. Контрольным пакетом акций юрлица владеет региональное министерство земельных и имущественных отношений. В 2023 году убыток компании составил 4,1 млрд руб. при выручке 13 млрд руб.

В феврале 2024 года начался процесс о признании «Башкиравтодора» банкротом, в мае в компании введена процедура наблюдения. Общая сумма требований кредиторов превышает 8,5 млрд руб. В сентябре один из кредиторов — ООО «Сколхимпром» — обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих «Башкиравтодор» лиц к субсидиарной ответственности.

Идэль Гумеров