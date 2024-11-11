Подсудимые с большой дороги

Кировский районный суд Уфы начал рассматривать уголовное дело в отношение топ-менеджеров «Башкиравтодора» и его контрагентов — ООО «Киви» и ООО «Баштранслогистик». Подсудимые обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и даче взятки. В частности, они, по мнению следствия, по подложным документам оформляли доставку грузов на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева. Общая сумма ущерба превысила 152 млн руб. Из трех подсудимых вину признает только один — главный инженер «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов

Фото: Ильдар Юланов Ильдар Юланов

Фото: Ильдар Юланов

По данным «Ъ-Уфа», расследование в отношении заместителя гендиректора «Киви» Ришата Самматова, обвиняемого в мошенничестве, выделено в отдельное производство: он пошел на сотрудничество со следствием.

Как прозвучало в суде, в 2021 году «Башкиравтодор», являясь генподрядчиком реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка, заключил с «Киви» 14 договоров на перевозку строительных материалов. Однако вместо реальных услуг имела место схема хищения средств регионального и федерального бюджетов, разработанная Ильдаром Юлановым и Иреком Шариповым с Ришатом Самматовым, находившимися с гендиректором «Башкиравтодора» в дружеских отношениях, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии Федор Никифоров.

Чтобы придать видимость выполнения работ, отметил представитель гособвинения, было подготовлено более 7,5 тыс. товарно-транспортных накладных на перевозку стройматериалов. Подготовкой документов занимался главный инженер Ринат Мардисламов — близкий родственник Ришата Самматова, фактически подчинявшийся ему и Иреку Шарипову по работе в ООО «Баштранслогистик». В обвинительном заключении говорится, что гос-

подин Мардисламов «обладал необходимыми навыками по изготовлению и транспортировке товарно-транспортных накладных».

В свою очередь, Ильдар Юланов требовал от своего первого заместителя Николая Серова, начальника Кармаскалинского ДРСУ (филиал АО «Башкиравтодор») Ильдара Яруллина и других подчиненных подписывать и принимать накладные без приемки и проверки, а также обеспечивал оплату фактически не проводившихся работ. По подложным документам «Киви» получило более 132,3 млн руб., сообщил Федор Никифоров.

Похожую схему, по мнению следствия, подсудимые использовали в 2022 году при заключении договоров во время реконструкции уфимской улицы Пугачева. В этот раз Ирек Шарипов и Ришат Самматов действовали от имени ООО «Баштранслогистик». Подготовкой 682 фиктивных путевых листов, по которым «Баштранслогистик» якобы предоставил 11 КамАЗов с экипажем для перевозки стройматериалов, занимался все тот же Ринат Мардисламов. В счет оплаты подложных документов «Башкиравтодор» перечислил подрядчику 20,5 млн руб.

По мнению гособвинителя, кроме непосредственного имущественного ущерба, действия обвиняемых дискредитировали органы власти, а также подорвали к ним доверие граждан. Также был нарушен порядок нормальной работы госорганов в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Для того, чтобы легализовать похищенные средства, Ирек Шарипов перечислил 175,3 млн руб. под видом инвестиций в ООО «Родной дом», воспользовавшись доверием директора фирмы Марата Ямилова, с которым находился в дружеских отношениях. Однако затем директор «Родного дома» по требованию Ирека Шарипова вернул ему из собственных средств 132,3 млн руб. наличными.

Подсудимому Шарипову также вменяется дача взятки бывшему министру транспорта Башкирии Александру Клебанову (находится под следствием по обвинению в получении взятки). Будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», глава минтранса знал о тяжелом финансовом состоянии в компании и накопленной задолженности перед кредиторами на сумму свыше 5,2 млрд руб., в том числе перед «Киви». По мнению обвинения, господин Клебанов потребовал от Ирека Шарипова и Ришата Самматова вознаграждение за то, чтобы именно «Киви» получило первоочередные выплаты по долгам «Башкиравтодора», в противном случае угрожал созданием искусственных препятствий.

По версии прокуратуры, посредниками при передаче взятки были Айдар Батталов (по данным «Ъ-Уфа», учредитель и номинальный директор ООО «Баштранслогистик») и гражданская супруга главы минтранса Ульяна Хворова, не знавшие о преступном умысле Александра Клебанова, Ирека Шарипова и Ришата Самматова. После этого «Киви» получило от «Башкиравтодора» не менее 145 млн руб. выплат по долгам.

Ильдар Юланов и Ирек Шарипов вину не признали, Ринат Мардисламов согласился с обвинением. Следующее заседание по уголовному делу состоится 27 ноября.

Идэль Гумеров