Плата за молчание

Руководству и владельцам контрольного пакета акций «Башкиравтодора» грозит субсидиарная ответственность. С соответствующим заявлением в арбитражный суд Башкирии обратилось уфимское ООО «Сколхимпром». По версии компании, включенной в число кредиторов «Башкиравтодора», зная о неспособности «Башкиравтодора» выплатить задолженность по налогам на сумму 1,6 млрд руб., топ-менеджеры своевременно не подали заявление о несостоятельности компании в арбитражный суд. Кроме того, утверждает заявитель, руководство и региональное министерство земельных и имущественных отношений (мажоритарный акционер) не приняли мер для предотвращения банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов может быть привлечен к субсидиарной ответственности за долги компании

Фото: Ильдар Юланов Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов может быть привлечен к субсидиарной ответственности за долги компании

Фото: Ильдар Юланов

Поставщик дорожно-строительной техники ООО «Сколхимпром» просит привлечь к субсидиарной ответственности гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, в разное время исполнявших обязанности руководителей Ильгиза Усманова и Александра Ликомаскина, а также владеющее контрольным пакетом акций компании министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Размер субсидиарной ответственности не указан, так как реестр требований кредиторов «Башкиравтодора» еще не закрыт. Общая сумма задолженности по делу о банкротстве превышает 8,5 млрд руб., из которых 721 млн руб.— перед «Сколхимпромом».

Как следует из текста заявления, опубликованного на Федресурсе, осенью 2023 года, за полгода до введения процедуры наблюдения, «Башкиравтодор» попросил ФНС о трехлетней рассрочке на уплату 1,6 млрд руб. Это, по мнению директора «Сколхимпрома» Эдуарда Яхина, говорит о том, что компания на тот момент не имела возможности полностью рассчитаться со своими кредиторами, но продолжила хозяйственную деятельность. Более того, зная о неплатежеспособности, Ильдар Юланов, Ильгиз Усманов и минземимущества не подали в арбитражный суд заявления о несостоятельности «Башкиравтодора» и не приняли мер для предотвращения банкротства.

В ноябре 2023 года в отношении господина Юланова, а также директора ООО «Киви» Ирека Шарипова, его заместителя Ришата Самматова, а также бывшего главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 годах обвиняемые создали схему хищения бюджетных денег, выделенных «Башкиравтодору» на реконструкцию трассы Бирск—Тастуба—Сатка и уфимской улицы Пугачева. Общий ущерб региональному и федеральному бюджету составил 152 млн руб.

Что касается Александра Ликомасина, ставшего исполняющим обязанности гендиректора «Башкиравтодора» в мае этого года, то он, полагают в «Сколхимпроме», должен был предоставить временному управляющему Александру Путинцеву перечень имущества компании, бухгалтерскую документацию и другие бумаги, отражающие состояние дел в организации. Однако, отмечается в заявлении, господин Ликомасин уклоняется от исполнения обязанностей по передаче документов. Это осложняет поиск активов «Башкиравтодора» и формирование конкурсной массы, говорится в заявлении Эдуарда Яхина.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале этого года арбитражный суд Башкирии по заявлению ООО «Строительное управление — 5» начал производство о признании «Башкиравтодора» банкротом. В мае в АО была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвердили Александра Путинцева.

Получить оперативные комментарии от ответчиков вчера не удалось.

Старший юрист судебно-арбитражной практики компании ЮКАМ София Тарасова считает, что перспективы привлечения к субсидиарной ответственности будут зависеть от тактики защиты ответчиков. Ссылаясь на то, что ФНС удовлетворила просьбу о рассрочке выплат по задолженности, контролирующие «Башкиравтодор» лица могут заявить о наличии у них плана финансирования и выхода из сложившейся кризисной ситуации, а также отсутствии необходимости подавать заявление о банкротстве в тот период, полагает госпожа Тарасова. По ее мнению, будут ли Ильдар Юланов, Ильгиз Усманов и минземимущества Башкирии привлечены к ответственности за доведение должника до банкротства, будет зависеть от установленных судом причин банкротства.

«Предполагаем, что для установления вины минземимущества в банкротстве будет отдельно исследован вопрос особенностей его функционирования и принятия решений как органа, подчиняющегося вышестоящему руководству»,— резюмировала юрист.

Идэль Гумеров