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Коммерсантъ FM
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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 999-й

Новости, карты и заявления 18 ноября

Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по целям в глубине территории России. Вариант заморозки военных действий на Украине по линии боевого соприкосновения априори неприемлем для РФ, заявляют в Кремле. В течение ночи российские силы ПВО сбили 59 БПЛА над пятью регионами РФ. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:32. Великобритания и Франция разрешили Украине бить своим дальнобойным оружием по территории РФ, но ограничились только Курской областью, сообщило издание «РБК-Украина».

21:09. ООН привержена позиции о необходимости избегать постоянной эскалации конфликта на Украине — Гутерриш.

20:47. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников самолетного типа над территорией региона.

20:15. Власти Магаданской области отправят российским военным оленьи шкуры. По словам губернатора Сергея Носова, шерсть оленей позволяет скрывать от тепловизоров технику и укрытия.

20:11. Дмитрию Талантову — бывшему президенту Адвокатской палаты Удмуртии и защитнику журналиста Ивана Сафронова — запросили 12 лет лишения свободы. Его обвиняют в распространении фейков об армии и возбуждении ненависти или вражды.

20:09. Использование Киевом ракет для атак по российской территории будет означать прямое участие США и их союзников в боевых действиях против РФ — МИД.

19:43. Уже 50 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение по западной программе Interflex, сообщило министерство обороны Великобритании.

18:55. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о планах поставить Украине 4 тыс. барражирующих боеприпасов.

18:39. ВСУ использовали еще пять беспилотников для атаки на населенные пункты Белгородской области. Один из дронов попал в пассажирский автобус, водитель получил осколочное ранение ноги — Гладков.

18:38. Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

17:57. ВСУ с помощью дронов атаковали пять приграничных населенных пунктов Белгородской области, два мирных жителя получили ранения — Гладков.

17:38. Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Также в список попали воющие за ВСУ граждане США Деррик Бейлс и Дэниел Бернард.

17:37. В США ожидают, что Украина будет использовать ATACMS преимущественно в Курской области — CNN.

16:59. Турецкая сторона опровергла утверждения агентства Bloomberg, касающиеся инициатив Анкары по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

16:50. Жители Севастополя простились с начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы капитаном 1-го ранга Валерием Транковским, который погиб 13 ноября в результате взрыва его легкового автомобиля на одной из улиц города, сообщил губернатор.

16:22. Тема ударов вглубь территории России западными дальнобойными ракетами не поднималась во время пятничного телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца — Песков.

16:19. Одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов американским дальнобойным оружием вглубь РФ не поможет Украине и отдалит мирное урегулирование. С таким заявлением выступила группа депутатов и сенаторов от оппозиционной итальянской партии «Движение "5 звезд"».

15:12. Реальной подготовки телефонного разговора президента РФ Путина с избранным президентом США Трампом пока не ведется, запросов с американской стороны не поступало — Песков.

14:53. Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за якобы имеющих место военных поставок России — Совет ЕС.

14:15. Решение администрации США разрешить Украине наносить удары по целям в глубине территории России не повлияет на позицию канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу о поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus — правительство ФРГ. Ранее германское руководство неоднократно заявляло, что не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

13:55. Ростовский областной суд приговорил граждан Украины Максима Махно и Сергея Ткаченко к 12 годам заключения за шпионаж, по данным следствия, они собирали сведения о российской армии и передавали их СБУ — Генпрокуратура РФ.

13:52. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина, принимающего участие в военных действиях против РФ в составе подразделений ВСУ — Главное военное следственное управление СКР. Как сообщил «РИА Новости» информированный источник, речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе Михаила Саакашвили.

13:47. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоалексеевка в ДНР — Минобороны РФ.

13:43. Командир бригады ВСУ Александр Щепцов заочно обвиняется в организации атак с использованием беспилотных катеров в Черном море, в результате которых погиб мирный житель, арестовано имущество его родственников в Крыму — СКР.

12:53. Никаких предложений о проведении телефонного разговора между президентами России и Франции от Парижа пока не поступало — Песков.

12:49. Вариант заморозки военных действий на Украине по линии боевого соприкосновения априори неприемлем для РФ — Кремль.

12:42. Разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям в глубине России ознаменует качественно новый виток напряженности — Песков.

12:41. Путин и Эрдоган не обсуждали план Анкары по заморозке боевых действий на Украине — пресс-секретарь президента РФ Песков.

11:43. Главы МИД и министры обороны стран ЕС 18-19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по целям в глубине территории России — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

11:39. Отключения света начались в Киеве — украинское издание «Страна». Накануне украинский энергохолдинг «ДТЭК» уведомил о повреждении теплоэлектростанций сразу в нескольких регионах страны. Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.

10:53. Издание Le Figaro удалило информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по целям в России европейскими ракетами Storm Shadow, убедился «Ъ». Это сообщение было опубликовано вечером 17 ноября. Газета писала, что Париж и Лондон приняли такое решение «вскоре после аналогичного разрешения со стороны США».

10:41. Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, раненный при обстреле Кременной (ЛНР), доставлен в Астрахань, он продолжит лечение в одной из местных больниц — ТАСС со ссылкой на и. о. министра строительства и ЖКХ области Наталью Маркитантову.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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10:27. В интересах всех сторон украинского кризиса как можно скорее прекратить боевые действия — МИД КНР о возможных ударах по целям в глубине российской территории.

9:50. Германия в декабре начнет поставлять Украине высокотехнологичные ударные беспилотники фирмы Helsing, способные преодолевать средства электронной борьбы и получившие название «мини-таурусов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus) — Bild со ссылкой на источники.

9:48. ФСБ задержала в Калужской области гражданина России, 1976 года рождения, изготавливавшего по заданию украинских спецслужб самодельные взрывные устройства, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических актов на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей — ЦОС ФСБ.

9:22. Руководитель исполкома «Единой России» в Якутии Сулустан Заболоцкий отправился добровольцем на СВО — правительство республики.

9:15. Инфраструктурные объекты повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области — глава областной администрации Сергей Лысак. Количество и назначение поврежденных объектов не уточняются.

8:55. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта — Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, турецкий лидер озвучит свою инициативу сегодня, 18 ноября, на встрече лидеров стран G20.

Карты боевых действий в зоне СВО

Карты боевых действий в зоне СВО

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8:51. Число раненых в результате обстрела Горловки (ДНР) утром в понедельник увеличилось до 10 — мэр Приходько.

8:41. Киев использует безэкипажные катера, получаемые от Запада, не для защиты судоходства, а для атак на порты, и это не останется без ответа — и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в статье для «РИА Новости».

8:36. В течение ночи российские силы ПВО сбили 59 БПЛА самолетного типа: 45 — над территорией Брянской области, шесть — над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями, два — над территорией Подмосковья — Минобороны РФ.

8:33. Шесть жителей Горловки (ДНР) получили ранения в результате атаки беспилотника на маршрутку — мэр города Иван Приходько.

8:29. Премьер-министр Польши Дональд Туск: ближайшие недели станут решающими для конфликта на Украине.

8:27. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в его планах нет телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

8:24. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден пошел на огромный риск, если на самом деле позволил ВСУ применять американские дальнобойные ракеты против расположенных в глубине российской территории целей. По мнению Маска, «Россия ответит зеркально».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 998-й

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