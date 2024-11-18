Президент США Джо Байден, до конца полномочий которого остается два месяца, разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники. В публикации уточняется, что на данном этапе речь идет об ударах по Курской области, однако впоследствии они могут наноситься и по другим российским регионам. Власти США эту информацию пока официально не подтверждают, но и не опровергают. Между тем президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что снятие запрета Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт и это «существенным образом изменит» саму его суть.

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Фото: Hannah McKay, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Hannah McKay, Reuters

Как следует из статьи The New York Times, Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США ракеты дальнего радиуса действия для ударов вглубь территории России. По словам неназванных официальных лиц, на которых ссылается газета, «это оружие, скорее всего, будет первоначально применено против российских и северокорейских войск при защите украинских войск в Курской области». Речь идет о ракетах ATACMS, имеющих дальность действия около 300 км.

Решение Джо Байдена, до окончания президентского срока которого осталось два месяца, в статье The New York Times характеризуется как «серьезное изменение в политике США». По данным издания, этот шаг вызвал разногласия среди советников действующего главы государства.

В публикации уточняется, что Джо Байден пошел на него «в ответ на неожиданное решение России ввести в бой войска Северной Кореи».

В частности, неназванные официальные лица заявили: это изменение политики должно «дать понять северокорейцам, что их силы уязвимы и что им не следует наращивать их численность».

Отметим, что власти РФ не подтверждают информацию западных официальных лиц о том, что северокорейские вооруженные силы каким-либо образом задействованы в зоне специальной военной операции.

Агентство Reuters же со ссылкой на свои источники сообщило, что Украина может нанести первый удар американскими дальнобойными ракетами по территории России «в ближайшие дни». А собеседники The New York Times подчеркивают, что в дальнейшем Джо Байден может разрешить украинским вооруженным силам использовать ATACMS и против целей за пределами Курской области. При этом в статье говорится: «Некоторые американские чиновники опасаются, что применение Украиной ракет (ATACMS.— “Ъ”) по территории России может побудить президента Владимира Путина предпринять ответные силовые действия против США и их партнеров по коалиции (НАТО.— “Ъ”)». «Однако другие американские чиновники считают эти опасения преувеличенными»,— отмечается в публикации.

Сам Джо Байден в воскресенье отказался отвечать на вопрос сопровождающих его на саммите G20 в Бразилии журналистов о решении одобрить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ.

Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома. «Президент не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления»,— говорится в сообщении пресс-пула.

15 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон вместе с союзниками ответит Москве «скоординированными политическими решениями» на предполагаемое участие военных КНДР в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

Между тем в воскресенье вечером французская газета Le Figaro сообщила (без дополнительных деталей), что власти Франции и Великобритании тоже «разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP и Storm Shadow». Официального подтверждения этой информации, однако, пока нет.

К утру 18 ноября информация о разрешении Лондона и Парижа бить по России европейскими ракетами в материале Le Figaro была удалена.

«Изменение самой сути конфликта»

Владимир Путин в сентябре предупредил, что снятие запрета Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт и это «существенным образом изменит» саму его суть.

По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. «Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только… с натовских спутников. Это первое,— отметил тогда Владимир Путин.— Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут».

Поэтому, как заметил далее президент РФ, «речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать». «Речь о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет,— подчеркнул он.— Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». По оценке президента, это будет означать, «что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться»,— предупредил он.

Как именно власти РФ намерены отвечать на удары НАТО по российской территории — а, судя по заявлению президента, именно так они будут классифицироваться — глава государства тогда, впрочем, не уточнил.

«Шаг к началу третьей мировой войны»

Российские законодатели и эксперты восприняли решение Джо Байдена по ATACMS как шаг к эскалации и попытку усложнить жизнь будущему президенту США Дональду Трампу. «Ъ» приводит их первые оценки.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров (в комментарии ТАСС): «Я думаю, что врасплох они нас не застанут. Я в это верю. Тем не менее это беспрецедентный шаг. Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца… Зря уходящие демократы совершают такую грязную провокацию… по сути сокращая степень свободы Трампу… Ответный удар будет такой, что могут быть снесены все центры принятия решений на Украине и все мосты через Днепр».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас (в своем Telegram-канале): «Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (в комментарии ТАСС): «Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями. И администрация Байдена не может не понимать, что оставляет команде Трампа проблему урегулирования не только украинского конфликта, но и еще более острую — предотвращения глобального противостояния».

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ильницкий (в беседе с «Ъ»): «Во-первых, надо разобраться, не фейк ли это или провокационный зондаж.

Во-вторых, на фоне накатывающейся неизбежности провала на фронте Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому.— “Ъ”) нужна эскалация. Если угодно — новая Суджа. Суджа изначально была авантюрой и очевидной бессмысленностью с точки зрения военной логики, а, затянувшись, становится катастрофой для ВСУ, провоцируя обвал по всему фронту боевых действий. Киевский режим спалил там свои стратегические резервы и лучшие бригады. И теперь “Зе” надо провоцировать и повышать переговорные ставки, чтобы оправдывать свое существование перед внешними хозяевами и внутренними нацистами. Эта позиция предельно недальновидная. Она ведет к распаду и деградации не только ВСУ, но и остатков государственности на территории “буССР”. Но в бункерах под Банковой такова обстановка ныне. Напоминает бункер Гитлера в апреле 1945-го. Экзальтация, истерика и полный неадекват.

В-третьих, если в этих вбросах что-то есть от реалий, то это попытка уходящих “байденистов”, точнее тех, кто за ними стоит и рулил всю клинтовскую эпоху, загнать Трампа и его команду в угол, перевести стрелку перед их разгоняющимся локомотивом на трек войны.

В-четвертых, как же от всего этого несет тем, чем “британка гадит”.

Ну и, в-пятых, они обломятся и только ускорят исход и поражение Запада на/с Украины. Дальнобой — это финал. И он им не поможет. Они обречены».

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов (в своем Telegram-канале): «Дедушка старый — ему все равно. Точнее, наоборот — ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович (в беседе с «Ъ»): «Наблюдается некоторая аналогия с ситуацией весны — начала лета, когда подобное разрешение было выдано в контексте наступления российских сил в Харьковской области. Теперь, получается, заявлено о необходимости сдержать российское контрнаступление в Курской области. По большому счету речь идет о тактических “сюжетах”. При этом можно отметить своего рода стратегические успехи Киева в части создания условий для втягивания США и НАТО в прямое вооруженное противоборство с Россией, пусть и ценой поражений на оперативном уровне».

«Имбецилы»

В США решение президента Джо Байдена также было воспринято многими негативно. Так, Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, обвинил военно-промышленный комплекс страны в стремлении к эскалации. «Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы»,— написал он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

В свою очередь, близкий к Дональду Трампу американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением одного из пользователей соцсети X, что «либералы любят войну», которая выгодна «большому правительству». «Это правда»,— прокомментировал он соответствующий пост.

Представитель переходной администрации Дональда Трампа в воскресенье отказался подробно комментировать CNN сообщения о решении Джо Байдена по ATACMS. «Как говорил президент Трамп во время предвыборной кампании, он единственный человек, который может усадить за стол переговоров обе стороны конфликта, чтобы договориться о мире»,— заявил телеканалу директор по коммуникациям Дональда Трампа Стивен Чунг. При этом он, как говорится в соответствующем сюжете, не ответил на вопрос, получил ли Дональд Трамп или его советники предварительное предупреждение от администрации Джо Байдена о решении по ракетам. «Избранный президент Дональд Трамп может думать, что он умеет говорить о мире, но он унаследует войну, ставки в которой только что стали значительно выше»,— говорится в редакционном комментарии CNN.

Елена Черненко