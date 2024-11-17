Что происходило после ввода войск России на Украину. День 998-й

В Белгородской и Курской областях из-за атак БПЛА погибли два человека. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих ТЭС. Белый дом отказывается от комментариев по поводу разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

22:24. Франция и Британия позволили Украине нанести удар вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow, пишет Le Figaro. Комментариев от официальных лиц не поступало.

22:02. Макрон не исключает телефонного разговора с Путиным, сообщил телеканал BFMTV.

21:50. Белый дом отказывается от комментариев по поводу разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории России — Reuters.

21:28. Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области в ближайшие дни, сообщили источники Reuters.

21:27. В команде Байдена опасаются, что возможные удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и союзников, пишет газета The New York Times.

21:15. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили в этом году на саммит глав государств «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. По словам канцлера, он, как и другие политики, «очень много работал» для приглашения президента Украины.

21:14. Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России, пишет The New York Times.

20:19. Средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской и Курской областями пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

20:19. «Укрэнерго» с 18 ноября вводит графики отключений света на Украине. Причиной возврата ограничений является повреждение энергообъектов, сообщает компания.

19:18. «Телефонная дипломатия» не может остановить Путина на Украине, заявил премьер Польши Туск.

17:44. Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после атаки на критическую инфраструктуру страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

17:37. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского БПЛА по машине в Курской области и гибели главреда «Народной газеты», сообщили в СКР.

17:16. Силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в Курской области, сообщил губернатор.

16:15. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что не усмотрел и намека на изменение позиции Москвы по событиям на Украине.

15:40. Четыре дрона нанесли удары по белгородской территории, сообщил губернатор Гладков.

14:40. США используют Украину как инструмент для нанесения «стратегического поражения» России, заявил Песков журналисту ВГТРК Зарубину.

13:51. Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки БПЛА по автомобилю. ЧП произошло в селе Бирюч Валуйского округа, в котором с 27 октября 2022 года введен режим ЧС.

13:34. Один человек погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области, сообщили местные власти. Это главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова, уточнил губернатор Смирнов.

13:11. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих ТЭС.

13:09. На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская».

12:59. Минобороны России отчиталось о массированном ударе по аэродромам вооруженных сил Украины, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Ранее о российском ударе по энергетической инфраструктуре сообщала украинская сторона.

12:46. Премьер Канады Трюдо призвал к взаимодействию в решении украино-российского конфликта.

11:50. Словацкая государственная компания SPP получала газ из России на фоне сообщений о прекращении поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через Украину, пишет Reuters.

11:23. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Винницкой области на западе Украины. Об этом сообщила заместитель главы региона Наталья Заболотная.

11:22. Одно из условий РФ для урегулирования по Украине — отмена санкций, а значит позиции СПГ из США в Европе будут подорваны, сообщил Медведев.

11:22. Результаты американских инвестиций на Украине ждет судьба объектов инфраструктуры, подвергнувшихся сегодня массированному удару РФ, заявил Медведев.

11:14. Великобритания, вероятно, не хочет продолжать поставки дальнобойных ракет Storm Shadow Украине из-за их малого количества, оставшегося в распоряжении Лондона, сообщает Times со ссылкой на источники.

10:53. США хотят, чтобы Украина находилась «в наилучшем положении» для защиты своих интересов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, конфликт с Россией завершится за столом переговоров.

10:45. Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии человека, пострадавшего при падении беспилотника в Ижевске. По данным регионального министерства, пострадавший мужчина получил травму головы. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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10:44. В Ижевске произошел взрыв в заводском цеху. По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, причиной стало падение беспилотного летательного аппарата. Пострадал один человек. Минобороны России об уничтожении БПЛА над Удмуртией не сообщало.

10:44. Минобороны России сообщило об отражении атак в Белгородской области и в акватории Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дежурные огневые средства уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

10:44. Американский миллиардер Илон Маск, получивший место в команде избранного президента США Дональда Трампа, высмеял позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирным переговорам с Россией. Предприниматель прокомментировал отрывок из интервью украинского президента, где тот заявляет, что Дональд Трамп не сможет принудить Украину к переговорам.

10:42. В ряде регионов Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил глава Министерства энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, украинская энергетическая инфраструктура подверглась массированной атаке утром 17 ноября.