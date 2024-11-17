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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 998-й

Новости, карты и заявления 17 ноября

В Белгородской и Курской областях из-за атак БПЛА погибли два человека. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих ТЭС. Белый дом отказывается от комментариев по поводу разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

22:24. Франция и Британия позволили Украине нанести удар вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow, пишет Le Figaro. Комментариев от официальных лиц не поступало.

22:02. Макрон не исключает телефонного разговора с Путиным, сообщил телеканал BFMTV.

21:50. Белый дом отказывается от комментариев по поводу разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории России — Reuters.

21:28. Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области в ближайшие дни, сообщили источники Reuters.

21:27. В команде Байдена опасаются, что возможные удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и союзников, пишет газета The New York Times.

21:15. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили в этом году на саммит глав государств «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. По словам канцлера, он, как и другие политики, «очень много работал» для приглашения президента Украины.

21:14. Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России, пишет The New York Times.

20:19. Средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской и Курской областями пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

20:19. «Укрэнерго» с 18 ноября вводит графики отключений света на Украине. Причиной возврата ограничений является повреждение энергообъектов, сообщает компания.

19:18. «Телефонная дипломатия» не может остановить Путина на Украине, заявил премьер Польши Туск.

17:44. Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после атаки на критическую инфраструктуру страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

17:37. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского БПЛА по машине в Курской области и гибели главреда «Народной газеты», сообщили в СКР.

17:16. Силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в Курской области, сообщил губернатор.

16:15. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что не усмотрел и намека на изменение позиции Москвы по событиям на Украине.

15:40. Четыре дрона нанесли удары по белгородской территории, сообщил губернатор Гладков.

14:40. США используют Украину как инструмент для нанесения «стратегического поражения» России, заявил Песков журналисту ВГТРК Зарубину.

13:51. Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки БПЛА по автомобилю. ЧП произошло в селе Бирюч Валуйского округа, в котором с 27 октября 2022 года введен режим ЧС.

13:34. Один человек погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области, сообщили местные власти. Это главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова, уточнил губернатор Смирнов.

13:11. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих ТЭС.

13:09. На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская».

12:59. Минобороны России отчиталось о массированном ударе по аэродромам вооруженных сил Украины, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Ранее о российском ударе по энергетической инфраструктуре сообщала украинская сторона.

12:46. Премьер Канады Трюдо призвал к взаимодействию в решении украино-российского конфликта.

11:50. Словацкая государственная компания SPP получала газ из России на фоне сообщений о прекращении поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через Украину, пишет Reuters.

11:23. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Винницкой области на западе Украины. Об этом сообщила заместитель главы региона Наталья Заболотная.

11:22. Одно из условий РФ для урегулирования по Украине — отмена санкций, а значит позиции СПГ из США в Европе будут подорваны, сообщил Медведев.

11:22. Результаты американских инвестиций на Украине ждет судьба объектов инфраструктуры, подвергнувшихся сегодня массированному удару РФ, заявил Медведев.

11:14. Великобритания, вероятно, не хочет продолжать поставки дальнобойных ракет Storm Shadow Украине из-за их малого количества, оставшегося в распоряжении Лондона, сообщает Times со ссылкой на источники.

10:53. США хотят, чтобы Украина находилась «в наилучшем положении» для защиты своих интересов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, конфликт с Россией завершится за столом переговоров.

10:45. Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии человека, пострадавшего при падении беспилотника в Ижевске. По данным регионального министерства, пострадавший мужчина получил травму головы. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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10:44. В Ижевске произошел взрыв в заводском цеху. По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, причиной стало падение беспилотного летательного аппарата. Пострадал один человек. Минобороны России об уничтожении БПЛА над Удмуртией не сообщало.

10:44. Минобороны России сообщило об отражении атак в Белгородской области и в акватории Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дежурные огневые средства уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

10:44. Американский миллиардер Илон Маск, получивший место в команде избранного президента США Дональда Трампа, высмеял позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирным переговорам с Россией. Предприниматель прокомментировал отрывок из интервью украинского президента, где тот заявляет, что Дональд Трамп не сможет принудить Украину к переговорам.

10:42. В ряде регионов Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил глава Министерства энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, украинская энергетическая инфраструктура подверглась массированной атаке утром 17 ноября.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 997-й

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