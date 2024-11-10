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Коммерсантъ FM
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Против ставки нет приема

Какие результаты показали паевые фонды в октябре 2024 года

Октябрь оказался одним из самых провальных для рынка коллективных инвестиций с точки зрения результатов управления. БОльшая часть крупных розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) продемонстрировала снижение стоимости пая. В аутсайдерах оказались фонды акций и рублевых облигаций, которые пострадали из-за очередного повышения ключевой ставки Банком России. Портфельные управляющие не исключают роста на рынке акций, так как дальнейшее повышение ставки уже заложено в ценах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осенняя распродажа

Результаты октября 2024 года на рынке коллективных инвестиций оказались заметно хуже, чем в сентябре. По данным Investfunds, по итогам минувшего месяца из 159 крупнейших розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) доход пайщикам принесли только 35 фондов. При этом у лучших девяти фондов доход составил 7–8,5%. В сентябре паи почти 50 фондов вырастали в цене на 7% и более, причем лучшие демонстрировали двузначную доходность (11–14%). По итогам десяти месяцев лишь у трети ПИФов выросла стоимоть пая, а у 20 лучших фондов прибавка составила 11–43%.

Слабый результат минувшего месяца связан с очередной волной распродаж на российском рынке акций на фоне шагов Банка России по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП).

В начале сентября регулятор поднял ставку на 1 п. п., до 19%, а в конце октября — еще на 2 п. п., до 21%. В итоге индекс Московской биржи после роста почти на 8% в сентябре и достижения отметки 2857 пунктов к концу октября обвалился до 2560 пунктов. За месяц он потерял более 10%, что стало сильнейшим падением с сентября 2022 года.

Выбор аутсайдеров

Неудивительно, что в таких условиях паи фондов акций оказались в числе аутсайдеров: за месяц они снизились в цене на 6–13%, с начала года потери худших из них составили 20–27%. В аутсайдерах оказались фонды сырьевых компаний, а также ПИФы компаний малой и средней капитализации. Последние, как отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, традиционно хуже себя чувствуют во время коррекции рынка из-за проблем с ликвидностью.

Ускорилось в октябре падение котировок и на долговом рынке. За месяц индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS упал на 2,7%, до отметки 142,98 пункта. Сильнее индекс снижался в сентябре 2022 года, когда он потерял более 4%, откатившись до 131,29 пункта. Индекс гособлигаций RGBITR упал за месяц более чем на 4%, до 536,53 пункта.

В итоге потери большей части ПИФов рублевых облигаций составили 1–4,5%.

«Серьезное повышение ставки ЦБ и еще более серьезные комментарии Банка России по ДКП привели к распродаже в абсолютно всех классах активов. На фоне оттока ликвидности распродавались даже облигации с плавающей ставкой. Котировки бондов некоторых эмитентов упали в цене на 3–5%»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Золотая поддержка

При этом лучшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в золотые активы (как в физический металл, так и в ценные бумаги). По данным Investfunds, паи таких ПИФов выросли в цене на 7–8,5%. В октябре стоимость золота на Московской бирже впервые за все время торгов закрепилась выше уровня 8,5 тыс. руб./г, прибавив за месяц почти 8%. Этому способствовали повышение долларовой цены драгоценного металла на мировом рынке на 4,2% (и обновление исторического максимума в размере $2790 за тройскую унцию), а также рост курса доллара на российском рынке на 4,7%, до 97,4 руб./$.

Валютная переоценка оказала позитивное влияние на фонды облигаций с валютными активами: евробондами, замещающими и юаневыми облигациями, а также с инструментами денежного рынка. Паи таких ПИФов в основном выросли в цене на 0,5–4%.

Повышение ключевой ставки позитивно сказалось лишь на одной категории фондов — денежного рынка, паи которых прибавили 1,5–1,6%.

По данным Московской биржи, ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость обеспеченных денег и является бенчмарком для таких фондов) выросла за месяц на 2,12 п. п., до 20,4% годовых. Выше она была непродолжительный период в марте 2022 года.

С предновогодним оптимизмом

Относительно перспектив ближайших месяцев участники рынка высказываются с осторожностью, поскольку в декабре ожидается еще одно повышение ключевой ставки до 22–23%. В таких условиях фонды облигаций останутся под давлением, а вот доходность фондов денежного рынка может еще вырасти. При этом Артем Майоров не исключает, что на фоне восстановления ликвидности облигации эмитентов с плавающей ставкой поднимутся в цене и фонды, инвестирующие в них, покажут опережающие показатели до конца года.

Какие ставки ожидаются до конца года

С оптимизмом портфельные управляющие смотрят на фонды акций, которые могут выиграть от начавшегося в ноябре восстановления рынка. За шесть полных рабочих дней этого месяца индекс Московской биржи вырос на 6,2% и по итогам минувшей пятницы закрылся на отметке 2718 пунктов. «К концу года рынок акций может еще восстановиться, поскольку ужесточение ДКП уже будет заложено в котировках»,— считает Николай Рясков.

Виталий Гайдаев

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