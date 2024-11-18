Смене профессии назначают срок

Как показывает статистика ОЭСР, увеличение продолжительности жизни усиливает для работников необходимость менять профессиональную специализацию. Те, кто сменит профессию в 40–50 лет, с большей вероятностью останутся занятыми после 60 и позже выйдут на пенсию. Впрочем, карьерный транзит пока осложняют дискриминация по возрасту и нехватка релевантного профессионального опыта и образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам ОЭСР, смена работы на перспективу в сорок пять становится способом сохранить ее после шестидесяти

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ По оценкам ОЭСР, смена работы на перспективу в сорок пять становится способом сохранить ее после шестидесяти

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

К 2050 году один из шести работников в странах ОЭСР будет старше 65 лет — и глобальному рынку труда необходимо адаптироваться к старению рабочей силы путем ее перераспределения. Это следует из нового доклада ОЭСР под названием «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути».

Напомним, согласно прогнозам, средний уровень продолжительности жизни в мире вырастет до 77,1 года в 2050 году (72,6 года в 2023 году). К этому же году возраст каждого четвертого жителя Северной Америки и Европы достигнет 65 лет. Уже сейчас 41% рабочей силы в странах ОЭСР — это работники в возрасте от 45 до 64 лет, с 1990 года их доля выросла на 12 процентных пунктов. В большинстве случаев, отмечают авторы доклада, в молодом возрасте работники чаще меняют свою профессию, чем в пожилом — если до 30 лет к такому развитию собственной карьеры готовы 17%, то после 45 их доля падает до 6%.

В то же время по мере роста продолжительности жизни, а в особенности здоровой жизни в развитых странах, а также повышения возраста выхода на пенсию, которое уже произошло почти во всех странах ОЭСР, необходимость смены работы в более старших возрастах становится все более очевидной. Дополнительным фактором является перестройка мировой экономики после пандемии коронавируса — по оценкам McKinsey, только в восьми развитых и развивающихся странах число работников, которым потребуется сменить профессию, к 2030 году составит около 100 млн человек.

Рост перетоков рабочей силы между отраслями ожидается из-за популяризации удаленной работы, электронной коммерции и автоматизации производств на фоне пандемии и сильнее затронет сектора, где необходимо взаимодействие работников и клиентов (см. “Ъ” от 24 февраля 2021 года). Сами работники также это понимают — и среди тех, кто старше 45 лет, свою профессию хотел бы сменить каждый второй.

Смена профессии в старшем возрасте, как отмечают авторы доклада, имеет ряд положительных последствий.

Как показывает статистика ОЭСР, для 60-летнего работника вероятность сохранить работу оценивается в 62%, если он поменял профессию в 45–54 года, и только в 54%, если этого не произошло. Также работники старших возрастов, успевшие сменить профессию, реже стремятся досрочно выйти на пенсию.

Как отмечают авторы доклада, правительства могут стимулировать более активную смену профессии после 45 лет — многие из причин, по которым этого не происходит, являются социальными: на первом месте находится дискриминация по возрасту (43%), на втором — местонахождение новой работы (35%), на третьем — нехватка карьерных возможностей (22%). Также указываются недостаток релевантного профессионального опыта (20%) и неподходящее образование (18%). Работодатели, в свою очередь, могут постепенно готовить работников старшего возраста к смене профессии, расширяя тот объем опыта, который есть у них — за счет программ внутрифирменной мобильности и наставничества.

В РФ, отметим, вопрос о смене профессии в пожилом возрасте стоит менее остро — в том числе потому, что продолжительность здоровой жизни еще не так велика, а реформа пенсионного возраста произошла в 2018 году, то есть относительно недавно. Впрочем, очевидно, что в перспективе эта проблема возникнет — если сейчас доля людей в возрасте 60 лет и старше в населении России составляет 24%, то к 2046 году она вырастет почти до 27%. С другой стороны, она, возможно, не потребует таких значительных усилий со стороны государства, поскольку при дефиците на рынке труда (а он, ожидается, сохранится до 2030 года) работодатели будут готовы сами адаптировать к новым рабочим местам соискателей старшего возраста.

Анастасия Мануйлова