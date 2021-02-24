Перетоки работников между отраслями усилятся

Из-за пандемии коронавируса число работников, которые будут вынуждены в ближайшие десять лет поменять профессию, вырастет на 12%, оценили эксперты консалтинговой компании McKinsey, проанализировав тренды на рынках труда восьми развитых и развивающихся стран, включая США, Германию, Францию, Индию и Китай. Только в этих странах число работников, которым потребуется сменить профессию, к 2030 году составит около 100 млн человек: рост перетоков рабочей силы между отраслями ожидается из-за популяризации удаленной работы, электронной коммерции и автоматизации производств на фоне пандемии и сильнее затронет сектора, где необходимо взаимодействие работников и клиентов,— индустрию развлечений и туризма, розничную торговлю, гостиничный бизнес, офисы, а также производство и складирование.

Так, по оценкам McKinsey, после пандемии 20–25% офисных работников в странах с развитой экономикой и около 10% — в странах с развивающейся могли бы работать из дома от трех до пяти дней в неделю, что в несколько раз превышает оценки до пандемии. В краткосрочной перспективе это снизит спрос на общественный транспорт, рестораны и розничную торговлю в городских центрах, а в долгосрочной — может обратить вспять миграцию в крупные города. Пандемия также ускорит распространение электронной коммерции и «экономики доставки» — в 2020 году доля электронной коммерции в розничных продажах росла в два-пять раз быстрее, чем до COVID-19, и в несколько раз увеличила долю в рознице. Так, в США в 2020 году сектор вырос на 4,6% вместо ежегодных 1,4% в 2015–2019 годах, в Китае — на 4,8% вместо 1,6%, в Германии — на 1,8% вместо 0,8%. Аналогичный тренд был зафиксирован и для медицинских услуг, развлечений и банковской сферы. Наконец, COVID-19 вынудил компании в наиболее пострадавших сферах ускорить внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, в частности, за счет установки роботов на производствах, складах и в сервисных зонах. Необходимость менять профессию, с которой благодаря этим трендам столкнутся работники по всему миру, в наибольшей степени затронет наиболее уязвимые составляющие рабочей силы: не имеющих высшего образования, женщин, представителей этнических меньшинств и молодежь. В то же время при успешной смене квалификации они получат шанс перейти и на более высокооплачиваемые рабочие места.

Анастасия Мануйлова