Пишем Байден, Трамп в уме

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин провели свою, очевидно, последнюю встречу — она состоялась на полях саммита АТЭС в Перу. Главным посылом обеих сторон стала мысль о том, что, несмотря на все разногласия, отношения двух крупнейших экономик мира должны оставаться стабильными и никогда не перерасти в открытый конфликт. Председатель КНР при этом выразил готовность работать с администрацией Дональда Трампа, вступающей в свои права 20 января, для «устойчивого развития отношений между Китаем и США на благо двух народов». Впрочем, шансы на то, что новый глава Белого дома будет проводить по отношению к Китаю миролюбивую политику, крайне невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина прошла в субботу в отеле, в котором председатель КНР остановился для участия в проходившем в эти дни саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме. Нынешнее рандеву стало третьим и, судя по всему, последним очным общением глав двух соперничающих держав в нынешнем статусе. Очевидно, по этой причине уходящий вскоре американский президент предпочел начать за здравие, сделав упор на достижениях.

Отметив, что отношения США и Китая являются самым «важным альянсом» в мире (в чем Джо Байден явно оговорился, но быстро понял это и сам, исправив «альянс» на «отношения»), глава Белого дома дал понять: невзирая на ряд противоречий, Вашингтон и Пекин все же не допустили сползания к открытому конфликту.

«За последние четыре года китайско-американские отношения пережили взлеты и падения, но под нашим руководством мы также вели плодотворный диалог и сотрудничество и в целом достигли стабильности»,— отметил он.

Один из самых кризисных моментов в отношениях двух стран, напомним, случился в августе 2022 года, когда тогдашний спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси посетила Тайвань к резкому недовольству Пекина. В дальнейшем негатива добавил инцидент с китайским воздушным шаром над территорией США зимой 2023 года, который американцы сочли шаром-шпионом, тогда как китайцы утверждали, что это просто сбившийся с траектории метеорологический аэростат. На фоне того случая госсекретарь Энтони Блинкен даже отменил запланированный визит в Пекин. Но с течением времени и в ходе нескольких раундов челночной дипломатии США и Китай сумели стабилизировать двусторонние отношения и даже вышли на некоторые договоренности, например восстановили контакты по линии военных, полностью прерванные после истории с Нэнси Пелоси, а также наладили сотрудничество в борьбе с наркотиком фентанилом, на чем давно настаивали американцы.

Примечательно, что даже в последнюю встречу Байден и Си смогли кое о чем договориться. Как рассказал журналистам по итогам переговоров лидеров советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, лидеры США и Китая достигли важной договоренности о «необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», а не отдавать это на откуп искусственному интеллекту, что, по его словам, стало первым случаем, когда Китай дал такое обещание. Ту же договоренность отметил в своем итоговом заявлении и МИД КНР, в прошлом не раз опускавший подробности, значащиеся в американской интерпретации бесед.

«Сейчас мы закладываем основу для работы над снижением ядерных рисков»,— подчеркнул Салливан. Вместе с тем, по его словам, в последнюю встречу с председателем КНР Джо Байден не стал деликатничать, вновь открыто изложив хорошо известные проблемы, беспокоящие Вашингтон. Так, американский лидер поднял вопрос об активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, затронул тему поддержки Китаем России в конфликте с Украиной и дисклокации северокорейских войск для помощи России, что, по словам Байдена, стало «глубоко опасным развитием событий» для Европы и Корейского полуострова.

Нашлось что сказать в ответ и Си Цзиньпину. Он, в частности, выступил против инициированных администрацией Байдена мер по ограничению доступа Китая к передовым технологиям и вновь дал понять, что тайваньский вопрос является главной «красной линией» для Пекина.

Главным для китайского лидера на прощальной встрече с уходящим американским лидером стало, скорее, послание его сменщику в Белом доме.

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и урегулированием разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов»,— процитировало товарища Си китайское агентство «Синьхуа».

Глава КНР также добавил, что две сверхдержавы «должны помнить об интересах всего мира и привносить больше уверенности и позитивной энергии в неспокойный мир». «Если другая сторона рассматривается как противник или враг, ведется порочная конкуренция и наносится взаимный вред, китайско-американские отношения будут сталкиваться с поворотами и даже регрессировать»,— предупредил он.

Такого рода алармистская тональность, разумеется, возникла неспроста. Как известно, еще в свой первый президентский срок Дональд Трамп затеял масштабную торговую войну с Китаем, а в ходе нынешней избирательной кампании пообещал ввести 60-процентные тарифы на абсолютно весь китайский импорт в США. Свидетельством антикитайской направленности политики Трампа стали назначения на руководящие внешнеполитические должности чиновников с жесткой позицией в отношении Китая. Так, на днях избранный президент назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолтца на должность советника по нацбезопасности, а сенатора от Флориды Марко Рубио — на должность госсекретаря.

Правда, одно из назначений Пекин наверняка порадовало. Как предположил целый ряд экспертов, вошедший в команду Дональда Трампа основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который все активнее закрепляется в роли ближайшего советника будущего президента, может стать мощным противовесом антикитайским настроениям в администрации Трампа и посодействовать смягчению позиции в отношении Китая. В недалеком прошлом Илон Маск стал чуть ли не единственным иностранным предпринимателем, которому китайские власти позволили построить завод Tesla на своей территории без участия местного китайского партнера, как у других иностранных автоконцернов. Неудивительно, что в прошлом году, будучи в Китае, миллиардер открыто выступил против технологической войны Вашингтона против Пекина.

Наталия Портякова