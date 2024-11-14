О Дональде Трампе поговорят за глаза
Чего ждать от саммитов АТЭС и G20
Высокопоставленные представители крупнейших стран мира проведут ближайшие дни в Латинской Америке: 14–16 ноября Перу принимает саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), с 17 по 19 ноября в соседней Бразилии состоится встреча в формате G20. Оба мероприятия проходят на фоне неопределенности, вызванной предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа, и будут в первую очередь посвящены попыткам понять, чем его политика «Америка прежде всего» может на этот раз обернуться для мировой экономики. Больше всего рисков это сулит Китаю.
Фото: Angela Ponce, Reuters
На саммите АТЭС — форума 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — российскую делегацию возглавляет зампред правительства Алексей Оверчук. В его программе — выступление на саммите, встреча с председателем Совета министров Перу Густаво Адриансеном и ряд других контактов. На G20 же поедет глава МИД РФ Сергей Лавров. «Выступления министра предусмотрены 18 ноября в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. На полях саммита также намечается серия двусторонних переговоров и контактов»,— заявила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальная повестка саммита АТЭС включает в себя такие темы, как финансирование энергетического перехода, зеленая экономика, регулирование новых технологий, устойчивое развитие, улучшение морской логистики. Схожие экономические темы должны превалировать, судя по официальным заявлениям, и на саммите G20 в Бразилии. Но с самого начала было ясно: больше всего лидеры двух десятков крупнейших экономик мира будут обсуждать того, кого не будет ни в Лиме, ни в Рио-де-Жанейро,— избранного президента США Дональда Трампа.
В центре внимания на встречах в Перу будет вопрос о том, «как выглядит Трамп 2.0», признал в разговоре с агентством Reuters неназванный высокопоставленный дипломат одной из стран—членов АТЭС.
Идя на выборы, будущий глава Белого дома заявил о намерении ввести 10–20-процентные тарифы на весь экспорт из-за рубежа. Дональд Трамп открыто возмущался торговым дисбалансом с большинством стран Азиатско-Тихоокеанского региона (США завозят из АТР куда больше товаров, чем экспортируют туда), обещая положить этому конец. Кроме того, без пяти минут новый американский президент, в свой первый срок обрубивший членство страны в ряде международных соглашений, грозил вывести Вашингтон и из ряда других торговых сделок. В том числе из глобальной экономической инициативы нынешнего президента Джо Байдена — Индо-Тихоокеанского экономического соглашения, участниками которого являются многие из членов АТЭС.
Больше всего опасений ввиду возвращения к руководству США Дональда Трампа наверняка возникло у Китая, с которым тот в свой первый срок затеял ожесточенную торговую войну.
В ходе завершившейся предвыборной кампании политик обещал ввести сразу 60-процентные тарифы на все китайские товары, поставляемые в Штаты. Наверняка в Пекине без удовольствия отнеслись и к тому факту, что ключевые посты в новой администрации 47-го президента США достались враждебно настроенным по отношению к Китаю сенатору Марко Рубио, который станет новым госсекретарем, и Майку Уолтцу, готовящемуся занять пост советника по нацбезопасности.
Тревоги Пекина нашли отражение в поздравлении Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах от председателя Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что две страны «выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации». Те же мысли наверняка будут высказаны и в ходе личной встречи товарища Си с Джо Байденом, которая, как сообщил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, пройдет на полях саммита АТЭС, предположительно, в субботу.
Нельзя сказать, что администрация Джо Байдена оказалась хоть сколь-либо благосклоннее к своему главному геополитическому сопернику, чем Дональд Трамп. Уходящий президент США оставил в силе большинство из торговых барьеров в отношении КНР, введенных его предшественником, и даже установил новые: постарался максимально блокировать доступ Пекина к новым технологиям и приложил максимум усилий для координации антикитайских шагов с союзниками США. Но при этом из Вашингтона то и дело звучали заверения, что конкуренция двух ведущих экономик мира должна оставаться в управляемом русле.
Саммиты АТЭС и G20 станут для председателя КНР Си Цзиньпина прекрасной возможностью продвинуть собственные цели, например представить Китай в качестве альтернативного Америке и, главное, не подверженного смене политической конъюнктуры мирового лидера. «Для G20 и АТЭС послание Китая будет следующим: "Впереди большая неопределенность, но Китай — это определенность, и он останется приверженным миру и развитию"»,— предположила в беседе с CNN директор китайской программы в американском Центре Стимсона Сунь Юнь.
Одним из зримых свидетельств открытости Китая глобализации и выгоды от сотрудничества с ним станет обновленное соглашение о свободной торговле КНР с принимающей саммит АТЭС страной — Перу. Подписание документа запланировано на ближайшие дни. Кроме того, будучи в Латинской Америке, председатель Си, взявший с собой в поездку около 400 китайских бизнесменов и предпринимателей, примет участие (пусть и в виртуальном формате) в церемонии инаугурации нового мегапорта Чанкай примерно в 80 км к северу от Лимы. Как ожидается, построенный на китайские деньги порт будет обслуживать не только Перу, но и Чили, Колумбию, Эквадор и ряд других южноамериканских стран, позволяя им обходить порты Мексики и США для торговли с Азией.
Путь Пекина к завоеванию Глобального Юга в противовес доминированию Штатов явно простым не будет.
В преддверии саммита G20 многие считали, что в Рио-де-Жанейро Си Цзиньпин наконец услышит от бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявление о присоединении к китайскому мегапроекту «Пояс и путь», в который уже вписались 22 страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Однако незадолго до старта саммита в Бразилии четко дали понять, что пока с этим повременят.