О Дональде Трампе поговорят за глаза

Высокопоставленные представители крупнейших стран мира проведут ближайшие дни в Латинской Америке: 14–16 ноября Перу принимает саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), с 17 по 19 ноября в соседней Бразилии состоится встреча в формате G20. Оба мероприятия проходят на фоне неопределенности, вызванной предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа, и будут в первую очередь посвящены попыткам понять, чем его политика «Америка прежде всего» может на этот раз обернуться для мировой экономики. Больше всего рисков это сулит Китаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angela Ponce, Reuters Фото: Angela Ponce, Reuters

На саммите АТЭС — форума 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — российскую делегацию возглавляет зампред правительства Алексей Оверчук. В его программе — выступление на саммите, встреча с председателем Совета министров Перу Густаво Адриансеном и ряд других контактов. На G20 же поедет глава МИД РФ Сергей Лавров. «Выступления министра предусмотрены 18 ноября в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. На полях саммита также намечается серия двусторонних переговоров и контактов»,— заявила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальная повестка саммита АТЭС включает в себя такие темы, как финансирование энергетического перехода, зеленая экономика, регулирование новых технологий, устойчивое развитие, улучшение морской логистики. Схожие экономические темы должны превалировать, судя по официальным заявлениям, и на саммите G20 в Бразилии. Но с самого начала было ясно: больше всего лидеры двух десятков крупнейших экономик мира будут обсуждать того, кого не будет ни в Лиме, ни в Рио-де-Жанейро,— избранного президента США Дональда Трампа.

В центре внимания на встречах в Перу будет вопрос о том, «как выглядит Трамп 2.0», признал в разговоре с агентством Reuters неназванный высокопоставленный дипломат одной из стран—членов АТЭС.

Идя на выборы, будущий глава Белого дома заявил о намерении ввести 10–20-процентные тарифы на весь экспорт из-за рубежа. Дональд Трамп открыто возмущался торговым дисбалансом с большинством стран Азиатско-Тихоокеанского региона (США завозят из АТР куда больше товаров, чем экспортируют туда), обещая положить этому конец. Кроме того, без пяти минут новый американский президент, в свой первый срок обрубивший членство страны в ряде международных соглашений, грозил вывести Вашингтон и из ряда других торговых сделок. В том числе из глобальной экономической инициативы нынешнего президента Джо Байдена — Индо-Тихоокеанского экономического соглашения, участниками которого являются многие из членов АТЭС.

Больше всего опасений ввиду возвращения к руководству США Дональда Трампа наверняка возникло у Китая, с которым тот в свой первый срок затеял ожесточенную торговую войну.

В ходе завершившейся предвыборной кампании политик обещал ввести сразу 60-процентные тарифы на все китайские товары, поставляемые в Штаты. Наверняка в Пекине без удовольствия отнеслись и к тому факту, что ключевые посты в новой администрации 47-го президента США достались враждебно настроенным по отношению к Китаю сенатору Марко Рубио, который станет новым госсекретарем, и Майку Уолтцу, готовящемуся занять пост советника по нацбезопасности.

Тревоги Пекина нашли отражение в поздравлении Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах от председателя Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что две страны «выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации». Те же мысли наверняка будут высказаны и в ходе личной встречи товарища Си с Джо Байденом, которая, как сообщил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, пройдет на полях саммита АТЭС, предположительно, в субботу.

Нельзя сказать, что администрация Джо Байдена оказалась хоть сколь-либо благосклоннее к своему главному геополитическому сопернику, чем Дональд Трамп. Уходящий президент США оставил в силе большинство из торговых барьеров в отношении КНР, введенных его предшественником, и даже установил новые: постарался максимально блокировать доступ Пекина к новым технологиям и приложил максимум усилий для координации антикитайских шагов с союзниками США. Но при этом из Вашингтона то и дело звучали заверения, что конкуренция двух ведущих экономик мира должна оставаться в управляемом русле.

Саммиты АТЭС и G20 станут для председателя КНР Си Цзиньпина прекрасной возможностью продвинуть собственные цели, например представить Китай в качестве альтернативного Америке и, главное, не подверженного смене политической конъюнктуры мирового лидера. «Для G20 и АТЭС послание Китая будет следующим: "Впереди большая неопределенность, но Китай — это определенность, и он останется приверженным миру и развитию"»,— предположила в беседе с CNN директор китайской программы в американском Центре Стимсона Сунь Юнь.

Одним из зримых свидетельств открытости Китая глобализации и выгоды от сотрудничества с ним станет обновленное соглашение о свободной торговле КНР с принимающей саммит АТЭС страной — Перу. Подписание документа запланировано на ближайшие дни. Кроме того, будучи в Латинской Америке, председатель Си, взявший с собой в поездку около 400 китайских бизнесменов и предпринимателей, примет участие (пусть и в виртуальном формате) в церемонии инаугурации нового мегапорта Чанкай примерно в 80 км к северу от Лимы. Как ожидается, построенный на китайские деньги порт будет обслуживать не только Перу, но и Чили, Колумбию, Эквадор и ряд других южноамериканских стран, позволяя им обходить порты Мексики и США для торговли с Азией.

Путь Пекина к завоеванию Глобального Юга в противовес доминированию Штатов явно простым не будет.

В преддверии саммита G20 многие считали, что в Рио-де-Жанейро Си Цзиньпин наконец услышит от бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявление о присоединении к китайскому мегапроекту «Пояс и путь», в который уже вписались 22 страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Однако незадолго до старта саммита в Бразилии четко дали понять, что пока с этим повременят.

Наталия Портякова