Show Musk Go On

Миллиардер Илон Маск максимально активно включился в работу переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа. По данным СМИ, авторитет бизнесмена настолько велик, что он практически поселился в резиденции республиканца во Флориде, участвует в выборе кандидатов в его кабинет и в телефонных разговорах с мировыми лидерами. Кроме того, на текущей неделе Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, обсудив с ним перспективы разрядки напряженности между Тегераном и Вашингтоном. В команде Дональда Трампа такая бурная активность нравится не всем: основателя Tesla и SpaceX уже обвиняют в том, что он ведет себя как «сопрезидент США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По сообщениям американских СМИ, миллиардер Илон Маск (справа) постоянно находится где-то рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом

Фото: Andrew Harnik / Getty Images По сообщениям американских СМИ, миллиардер Илон Маск (справа) постоянно находится где-то рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Илон Маск, который в ходе предвыборной кампании через свою организацию America PAC потратил на поддержку Дональда Трампа около $150 млн, уверенно закрепился в роли ближайшего советника республиканца. По данным CNN, в первые дни после выборов 5 ноября бизнесмен «почти каждый день» присутствовал в поместье избранного президента в Мар-а-Лаго (штат Флорида), был замечен почти на каждом собеседовании соискателей высоких должностей, играл с господином Трампом в гольф, а также обедал с ним и его женой Меланией. Кроме того, миллиардер принимал участие в телефонных переговорах республиканца с мировыми лидерами, в частности с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил портал Axios.

Разговор непосредственно Илона Маска и Владимира Зеленского, по свидетельству очевидцев, стал для всех неожиданностью, был кратким и касался поставок систем спутникового интернета Starlink. Присутствие миллиардера при общении с турецким лидером, по данным Axios, объяснялось тем, что в этот момент господин Маск как раз ужинал с избранным президентом.

В четверг газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск уже проводит и личные встречи на внешнеполитическую тематику. Так, в понедельник, 11 ноября, он обсудил с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани перспективы разрядки напряженности между Тегераном и Вашингтоном. По данным источников с иранской стороны, беседа длилась более часа и прошла в секретном месте.

Собеседники издания, говорившие на условиях анонимности, назвали обсуждение «хорошей новостью». В переходной администрации Дональда Трампа отказались комментировать факт встречи по существу. Но пресс-секретарь штаба республиканца Каролин Ливитт напомнила, что «американский народ переизбрал президента Трампа, потому что доверяет ему руководить страной и восстанавливать мир через силу во всем мире». «Когда он вернется в Белый дом, то предпримет необходимые действия, чтобы сделать именно это»,— добавила она.

Роль Илона Маска как серого кардинала не ограничивается внешней политикой. Он уже попытался повлиять на выборы в Конгрессе, призвав консерваторов избрать своим новым лидером республиканца правого толка Рика Скотта.

Но на Капитолийском холме харизме бизнесмена не поддались: в среду республиканцы отдали предпочтение Джону Туну из Южной Дакоты.

Как отмечает The New York Times, помимо всего прочего бизнесмен является связующим звеном между новой администрацией и Кремниевой долиной. В течение последней недели ряд лидеров технологических компаний за закрытыми дверями предлагал кандидатуры своих соратников для работы в кабинете Дональда Трампа, который, по замечанию издания, открыт для таких предложений. Однако убедить сначала нужно было именно Илона Маска. В частности, по данным The New York Times, один из друзей господина Маска, инвестор и соучредитель компании Palantir Джо Лонсдейл, провел день в Мар-а-Лаго. Сам инвестор не заинтересован в постоянной работе в правительстве, но заявил о готовности направить резюме потенциальных соискателей, с которыми господин Трамп мог бы сработаться. Например, на пост главы Минтранса лидеры Кремниевой долины продавливали бывшего топ-менеджера Uber Эмиля Михаэля.

Еще ряд руководителей технологических компаний может присоединиться к Илону Маску в новом Министерстве эффективности правительства.

В августе во время своего интервью с Дональдом Трампом господин Маск впервые предложил создать «комиссию по эффективности правительства», которая могла бы контролировать траты федеральных агентств. Накануне выборов, выступая перед сторонниками республиканца на митинге в Нью-Йорке, миллиардер заявил: бюджет федерального правительства может быть сокращен как минимум на $2 трлн. Избранному президенту идея понравилась, после чего он объявил о назначении Илона Маска и другого своего активного сторонника, предпринимателя Вивека Рамасвами, соруководителями этого Министерства. Ведомство получило аббревиатуру DOGE. Так же называется криптовалюта, которую когда-то то ли в шутку, то ли всерьез продвигал Илон Маск.

Пока не ясно, будет эта структура официально существовать в составе федерального правительства США или вне его. Дело в том, что подразделение правительства не может быть создано без согласия Конгресса. Кроме того, как пишет портал NPR, присутствие Илона Маска в администрации потенциально грозит конфликтом интересов: его компании Tesla, SpaceX и Starlink получают государственное финансирование, некоторые действия этих структур также были предметом федерального расследования.

Нынешнее сближение Илона Маска и Дональда Трампа настораживает многих членов команды избранного президента. Бизнесмен «ведет себя так, как будто он сопрезидент, и старается, чтобы все об этом знали», сообщил NBC News неназванный собеседник, знакомый с ситуацией.

Сам Дональд Трамп между тем предпочитает отшучиваться. Во время встречи с законодателями-республиканцами в среду он заявил: «Илон не хочет возвращаться домой. Я не могу от него избавиться». По утверждению присутствовавших, комментарий президента заставил всех рассмеяться.

Екатерина Мур, Вашингтон