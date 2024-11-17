Дональд Трамп не устает удивлять

Избранный президент США Дональд Трамп под возмущенные возгласы оппонентов и одобрение сторонников продолжает будоражить американскую общественность все новыми назначениями. Шума наделал выбор антипрививочника Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, известной своим крутым нравом и неоднозначным поведением в отношении животных,— на пост главы Министерства национальной безопасности. Удивил и выбор пресс-секретаря Кэролайн Левитт, которая станет самой молодой персоной, когда-либо занимавшей эту должность. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Роберт Кеннеди-младший

Фото: Carlos Barria/File Photo/File Photo, Reuters Дональд Трамп (слева) и Роберт Кеннеди-младший

Фото: Carlos Barria/File Photo/File Photo, Reuters

Дональд Трамп в конце недели озвучил несколько новых громких номинаций в свою будущую администрацию и — вызвал волну критики.

Если хочешь быть здоров

Пожалуй, самой обсуждаемой в этой череде назначений стала кандидатура бывшего демократа и конкурента господина Трампа в президентской гонке Роберта Кеннеди-младшего. После того как политик перешел на сторону республиканца, Дональд Трамп пообещал ему полный, без каких-либо ограничений, мандат в сфере улучшения здоровья нации. Правда, попросил не лезть в энергетику и проблемы сохранения климата.

Еще 2 ноября, за три дня до выборов, Роберт Кеннеди рассказал, что Дональд Трамп попросил его «положить конец эпидемии хронических заболеваний в стране». Господин Кеннеди на это заверил, что, как только вступит в должность (на тот момент не было доподлинно известно, какой она будет), потребует объявить режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с высоким уровнем хронических заболеваний.

Причина их, считает политик, в том, что американцы «массово отравлены крупными фармацевтическими и продовольственными компаниями», а правительство не может или не хочет это остановить.

Продукты глубокой переработки, токсины и химические добавки, фторированная вода, разнообразные вакцины подтачивают здоровье американцев, уверен он. Причем вред мог бы быть частично нивелирован за счет доступа к парному молоку, рассуждал однажды Роберт Кеннеди.

Если его кандидатуру утвердят в Сенате, в подчинение к политику попадет как само министерство, так и его многочисленные дочерние агентства, в том числе Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, Национальные институты здравоохранения (NIH), Центры Medicare и Medicaid и другие.

Решать проблему он планирует за счет смены многих сотрудников Минздрава и подведомственных организаций, которые, по мнению политика, излишне симпатизируют крупным компаниям по производству продуктов питания и лекарств. Он заявил: избранный президент поручил ему вернуть министерство «к золотому стандарту, основанному на научных доказательствах», что он и намерен делать.

Роберт Кеннеди в США заслужил репутацию конспиролога и антипрививочника. Он активно противился всеобщей вакцинации, причем речь шла не только о прививках от COVID-19.

Как основатель известной антипрививочной группы активистов, политик неоднократно подвергал сомнению безопасность и эффективность рутинных прививок, таких как от гепатита В и гриппа.

В частности, он продолжает придерживаться не раз опровергнутой учеными теории о том, что вакцина от кори, свинки и краснухи может вызывать аутизм.

В своей книге 2021 года «Настоящий Энтони Фаучи» Роберт Кеннеди активно нападал на бывшего главу Национального института здравоохранения. В книге политик предлагал свое — крайне дискуссионное — видение роли Энтони Фаучи в период эпидемии ВИЧ и пандемии COVID-19. The Guardian и Science Based Medicine описывали его книгу как «спорную» и «феерию теорий заговора». Сам господин Фаучи на одном из брифингов в Белом доме, комментируя упомянутый опус, заявил: «Я не знаю, что творится у него (Роберта Кеннеди.— “Ъ”) в голове, но это не очень хорошо». Роберт Кеннеди после известия о своем назначении шутливо написал в соцсети X: «Дорогой Доктор Фаучи, я все еще ищу вас. Искренне ваш, Роберт Кеннеди».

В научном мире известие о возможном назначении нового главы Минздрава восприняли с большим беспокойством, сообщает NBC News.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Мэнди Коэн, заявила, что «возвращаться назад и видеть, как дети или взрослые страдают или теряют свои жизни, чтобы напомнить нам, что вакцины работают», чревато серьезными последствиями.

Профессор педиатрии в Детской больнице Филадельфии и соавтор вакцины от ротавируса Пол Оффит заявил, что шокирован. Бывший исполняющий обязанности директора CDC Ричард Бессер «лишился дара речи», услышав о выборе избранного президента. Сенатор-демократ Пэтти Мюррей заявила: «Утверждение Роберта Кеннеди-младшего на посту министра здравоохранения и социальных служб станет настоящей катастрофой для здоровья миллионов семей».

Впрочем, сам Роберт Кеннеди пообещал не рубить с плеча и заверил, что не намерен полностью отказываться от вакцин. «Я собираюсь убедиться, что научные исследования безопасности и эффективности (этих вакцин.—“Ъ”) доступны, и люди могут проводить индивидуальную оценку (необходимости вакцинации.—“Ъ”)»,— успокоил он критиков.

Если в научной среде и в Демократической партии новости о грядущем назначении совсем не рады, то простые американцы с воодушевление восприняли лозунг господина Кеннеди «Make America Healthy Again» (MAHA, «Сделай Америку снова здоровой» — по аналогии со слоганом Дональда Трампа «Сделай Америку снова великой»). На днях кепка с этой эмблемой наделала много шума в сети. Один из тренеров Джейка Пола, победившего Майка Тайсона, пятничным вечером в ходе трансляции боксерского поединка на Netflix был замечен в головном уборе с надписью MAHA.

В целом американцы—сторонники Дональда Трампа в соцсетях хвалят Роберта Кеннеди за здоровый образ жизни и его любовь к физическим упражнениям.

The Hill отмечает, что, несмотря на спорность кандидатуры господина Кеннеди, реакция ключевых республиканцев в Сенате, которые будут утверждать номинацию, «варьируется от восторженной до нейтральной».

Сенатор-республиканец Майк Крейпо, предположительно будущий председатель Финансового комитета, который должен рекомендовать для голосования полным составом Сената или отвергнуть кандидатуру главы Минздрава, в своем заявлении сообщил, что «с нетерпением ждет возможности узнать больше о программе Кеннеди», поскольку он «отдает приоритет решению проблемы хронических заболеваний посредством выбора потребителя и здорового образа жизни».

Если не Ноэм, то кто

Еще одно назначение, взволновавшее американскую общественность,— кандидатура Кристи Ноэм на пост главы Министерства нацбезопасности. Если кандидатура 52-летней губернаторши Южной Дакоты будет утверждена, в ее ведение будет отдана Иммиграционная и таможенная, а также Секретная служба, отвечающая за охрану высокопоставленных чиновников, включая президента.

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters Кристи Ноэм

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госпожа Ноэм известна своими крайне консервативными взглядами, которые она готова продвигать во что бы то ни стало. Она подписала закон, запрещающий трансгендерным женщинам и девочкам участвовать в школьных соревнованиях по различным видам спорта, боролась с так называемой критической расовой теорией, настаивающей на том, что расистские предрассудки укоренились в законодательстве и современных общественных институтах.

Во время пандемии коронавируса она выступала против ковидных ограничений и ставила во главе угла экономические проблемы. В итоге Южная Дакота ввела меньше всех ограничений в период пандемии.

Помимо этого, она отказала в приеме афганских беженцев в 2021 году и за счет частных пожертвований отправила членов Национальной гвардии Южной Дакоты в Техас для оказания помощи пограничникам, заявляя, что граница — это «поле боя».

Госпожа Ноэм известна своим крутым нравом и безапелляционностью. В своих мемуарах она описала то, как лично лишила жизни собаку, которую назвала «необучаемой и опасной». В сети за это на нее обрушилась жесткая критика. Многие эксперты предполагали тогда, что такая откровенность стоила ей шанса стать кандидатом в вице-президенты при Дональде Трампе.

Теперь же избранный президент надеется, что «крутая леди», пусть и в другой должности, поможет воплотить в жизнь его главное предвыборное обещание — о массовой депортации нелегалов.

В заявлении, объявляющем о выборе, он пояснил, что госпожа Ноэм будет тесно сотрудничать с другим волевым чиновником, всерьез испугавшим либералов, «пограничным царем» Томом Хоманом. Ее руководство, по словам Дональда Трампа, позволит «гарантировать, что наша американская родина защищена от наших врагов». Это назначение, убежден избранный президент, «станет важной частью нашей миссии по возвращению безопасности в Америке».

Бури, детка, бури

Предвыборное обещание, шутливо названное избранным президентом «бури, детка, бури», будет помогать ему реализовывать другой активный сторонник. Дональд Трамп объявил в пятницу, что назначает «царем по энергетике» (выполняет функции координатора администрации по энергетической политике) губернатора Северной Дакоты Дага Бёргама.

Губернатор, который поначалу сам пытался получить президентскую номинацию от республиканцев, но быстро снял свою кандидатуру и встал на сторону Дональда Трампа, возьмет также под контроль Министерство внутренних дел, в ведении которого находятся более 200 млн га федеральных и племенных земель, что составляет примерно 20% от площади всех США. С большой долей вероятности можно ожидать, что на этих территориях, включающих зону Мексиканского залива, а также федеральные земли Вайоминга и Нью-Мексико, будет разрешено расширить добычу нефти и газа. Если при Джо Байдене планировалось остановить увеличение добычи природных ископаемых на федеральных землях, то с приходом нового президента об этом можно забыть.

Даг Бёргам также возглавит недавно созданный Совет по национальной энергетике, куда войдет один из крупнейших доноров кампании Трампа, руководитель компании Liberty Energy, занимающейся добычей сланцевой нефти, Крис Райт.

«Самое важное, что Крис был одним из пионеров, которые помогли запустить американскую сланцевую революцию, подпитывавшую энергетическую независимость Америки и переформатировавшую мировые энергетические рынки и геополитику»,— объяснил Дональд Трамп выбор главы Минэнерго. Он также подчеркнул, что кандидат обладает экспертными знаниями во многих областях энергетики, поскольку «работал в ядерной, солнечной, геотермальной, нефтегазовой отраслях».

Самая молодая

Выбор в качестве пресс-секретаря Трампа 27-летней Кэролайн Левитт эксперты восприняли неоднозначно из-за ее молодости. Госпожа Левитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

Как напоминает Национальное общественное радио, «эту должность не занимал ни один человек моложе 30 лет со времен администрации бывшего президента Ричарда Никсона в 1969 году».

Несмотря на молодость, госпожа Левитт давно в команде избранного президента, в частности, она работала пресс-секретарем его предвыборной кампании, а сейчас остается в переходной команде. Она работала и в первой администрации Трампа, где занимала должность помощника пресс-секретаря.

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Фото: Mary Schwalm / AP Кэролайн Левитт

Фото: Mary Schwalm / AP

«Кэролайн умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание до американского народа»,— выразил уверенность в своем выборе Дональд Трамп, объявляя о назначении.