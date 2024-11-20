Чем известен Крис Райт

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Фото: Andy Cross / The Denver Post / AP Крис Райт

Фото: Andy Cross / The Denver Post / AP

Кристофер Аллен Райт родился в 1965 году в Колорадо. Получил степень бакалавра машиностроения в Массачусетском технологическом институте (MIT). Там же получил магистерскую степень по специальности «электротехника».

В 1992 году основал и возглавил компанию Pinnacle Technologies, специализирующуюся на добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта (фрекинга). В 2011 году основал Liberty Energy — вторую по величине компанию по гидроразрыву пласта в Северной Америке. В 2023 году стоимость компании оценивалась в $2,8 млрд. По словам самого Райта, Liberty Energy обеспечивает до 10% от общего объема производства энергии в США.

Никогда не работал на государственных должностях. По заявлениям Дональда Трампа, был одним из первопроходцев, запустивших сланцевую революцию в США. В команде Дональда Трампа должен добиться «энергетического доминирования» США на мировом рынке.

В 2023 году доход Кристофера Райта составил $5,6 млн. В 2024 году супруги Райт пожертвовали $457 тыс. на предвыборную кампанию Дональда Трампа.