Сын бывшего вице-премьера Татарстана Фаттахова объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера Татарстана и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Информация об этом размещена в базе розыска МВД.

Энгель Фаттахов находится под стражей с 22 мая. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы он договорился с компанией ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома за 21,8 млн рублей. В обмен он обещал содействие в заключении контрактов на строительство специальных объектов в районе. В деле также упоминается молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, ремонт которого выполняла та же компания.

Ранее стало известно, что сумма контрактов, которым по версии следствия за взятки содействовал бывший вице-премьер Татарстана Энгель Фаттахов, будучи главой Актанышского района, увеличилась с 28 млн до 188 млн руб.

Анар Зейналов