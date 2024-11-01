Сумма коррупционных контрактов, в которых обвиняют Энгеля Фаттахова, выросла до 188 млн рублей

Сумма контрактов, которым по версии следствия за взятки содействовал бывший вице-премьер Татарстана Энгель Фаттахов, будучи главой Актанышского района, увеличилась с 28 млн до 188 млн руб. Об этом сообщает «Реальное время».

Об этом стало известно в ходе рассмотрения Верховным судом апелляционной жалобы адвокатов Энгеля Фаттахова.

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил господина Фаттахова под арестом.

Защита обжаловала решение Набережночелнинского суда о продлении ареста, указывая на недостаточность доказательств, подтверждающих его намерение скрыться или вмешаться в следствие. Кроме того, адвокат Руслан Сафин сообщил о новой версии обвинений: теперь Фаттахову вменяют содействие заключению 58 госконтрактов на общую сумму более 188 млн руб. — вместо трех контрактов на 28 млн руб., как утверждалось ранее. При этом следствие не представило обоснования новой суммы, отметил защитник.

Экс-чиновнику вменяется получение взяток на сумму более 38 млн руб., однако Фаттахов отрицает обвинения.

Энгель Фаттахов был арестован 22 мая по решению Мензелинского районного суда. В материалах дела говорится, что в 2018–2020 годах он якобы получил 21,8 млн руб. для ремонта своего дома. В новом эпизоде, о котором стало известно в сентябре, следствие утверждает, что в 2015–2017 годах Фаттахов получил 2,1 млн руб. от директора компании «Мастерстрой» и еще 12 млн руб. в виде имущества и услуг, переданных семейной агрофирме «Чишма». Также ему инкриминируется получение взяток от представителей компаний «Спецстрой» и «Теплосервис» на 21,8 млн и 2,4 млн руб. соответственно.

Анар Зейналов