Заложница одной роли

На 85-м году жизни не стало Светланы Светличной, едва ли не самой прекрасной и самой недооцененной звезды советского кино 1960-х годов, ставшей красивейшим лицом нашей «новой волны».

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Фото: РИА Новости Актриса Светлана Светличная

Фото: РИА Новости

Бывают великолепные актеры, обреченные оставаться заложниками одной роли, принесшей им всенародную славу и как бы редуцировавшей все, что они сыграли до и после того. Таким заложником роли упыря Фокса, сыгранной им в фильме «Место встречи изменить нельзя», был Александр Белявский, один из самых ярких актеров советской «новой волны». Такой же заложницей стала Светлана Светличная, сыгравшая в том же «Месте встречи» сестру Ларисы Груздевой, убиенной Фоксом.

Только вот актерское проклятие обрушилось на Светлану Светличную гораздо раньше. В 1968 году она сыграла в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая роковую Анну Сергеевну, соблазнявшую-компрометирующую милейшего Семена Семеныча Горбункова, сыгранного Юрием Никулиным. Трудно представить более эксцентрический, антисексуальный и уморительный дуэт, чем эти два великих советских актера. Вот это: «Невиноватая я! Он сам пришел!» Отлетающая со скоростью реактивного снаряда застежка от ядовито-зеленого лифчика. Короче говоря, «первый стриптиз в советском кино». Ну или, скорее, отличная пародия на стриптиз, азартно исполненная Светличной.

Выбрав Светличную на роль Анны Сергеевны, Гайдай одновременно подарил ей всенародную славу, как она сама говорила, «от Анадыря до Майкопа», и затоптал ее амплуа лирической и даже трагической актрисы.

Дочь офицера СМЕРШа, ученица Михаила Ромма, она дебютировала в 1959 году в фильме Михаила Калика, культового автора нашей «новой волны», об офицере-пограничнике, ищущем потерянного в первый день войны сына. С Каликом она еще встретится на съемках фильма «Любовь» (1968), где сыграет в одной из новелл, из которых складывался фильм, загадочную «северянку», подразнившую было любовью одного мужчину, да и свалившую на свои Севера.

Она пришла в кино со второй волной актрис советской «новой волны». К первой волне принадлежала, скажем, гениальная Людмила Гурченко. Ко второй — яркие, раскрепощенные, иногда несчастливые в профессии Жанна Болотова, Людмила Марченко, Евгения Уралова. Ну и Светлана Светличная.

Она со своей копной светлых волос, со своей тяжеловатой, русской, холодноватой красотой была главной Русалкой советского кино. Трудно не поддаться ее невысказанному призыву погрузиться в бездну морскую, прочитываемую в «Герое нашего времени» (1967) Станислава Ростоцкого, где она играла таманскую контрабандистку в дуэте со своим мужем Владимиром Ивашовым, незабвенным Алешей Скворцовым из «Баллады о солдате» (1958) Григория Чухрая.

Да и в «Чистых прудах» Алексея Сахарова (1965), единственном фильме, снятом по сценарию Беллы Ахмадулиной, посвященном тем, кто ушел на фронт, «не докурив последней папиросы», ее героиню, плещущуюся накануне войны в фонтане, что твоя Анита Экберг в «Сладкой жизни» Федерико Феллини, друзья прозвали «Катей-русалкой».

Роли Светланы Светличной начала 1960-х годов — истинная сокровищница актерского мастерства, и самоотверженности, и «оттепельной» искренности. В фильме Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо» (1963), чтобы сыграть роль жены разбившегося летчика-испытателя реактивных самолетов, она чуть ли не неделю голодала, пила только воду, чтобы передать с экрана истовую вдовью скорбь.

В «Заставе Ильича» (1964) Марлена Хуциева компания мажоров ждала от героини Светличной, что вот она, манекенщица, звезда каких-нибудь тогдашних коктейль-холлов, сейчас для них для всех станцует на столе. А она вместо этого вспоминала, что ее родители «лежат под Смоленском», и заводила душераздирающе, но только не для тусовочной публики, «Летят утки да два гуся». Из-под гламурной маски проступала трагическая русская баба, знающая, что такое и военная голодуха, и нищее общежитское бытье, но принимающая все это как общую со своей страной судьбу.

В совсем уже — и дико несправедливо — забытом фильме Юлия Файта «Пока фронт в обороне» (1964), одном из первых ленфильмовских фильмов о «войне без войны», она произнесла — она вообще умела в любой роли наполнять слова бурлящими смыслами — одну из самых сенсационных реплик советского кино.

На ее героиню связистку Катю набрасывался ошалевший от спирта и скорби по павшим товарищам командир ДРГ, сыгранный Николаем Губенко. На защиту Катиной чести бросался плоскогрудый лейтенант, специалист по контрпропаганде. И получал в ответ царственную реплику Светланы Светличной: «Не надо меня грудью закрывать, я вам не амбразура».

Светлана Светличная останется своего рода символом веры того удивительного поколения актеров советской «оттепели», которые сохранили до последних и очень поздних лет жизни и красоту, и честь, и достоинство, и, да, наверное, печаль из-за многих-многих несостоявшихся творческих лет.

Михаил Трофименков