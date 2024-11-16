Алмаз «Бриллиантовой руки»
Какой была актриса Светлана Светличная
16 ноября умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Актриса и ее роли — в фотогалерее «Ъ».
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри) Армянской ССР в семье военного. С 1958 по 1963 год училась во ВГИКе на курсе Михаила Ромма. Дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме «Колыбельная» режиссера Михаила Калика. После института Светличная работала в Театре-студии киноактера (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
В фильмографии Светланы Светличной более 40 работ, среди них роль Кати в фильме «Чистые пруды», главная роль Павлины Григорьевны в комедии «Стряпуха» и роль Габи в сериале «Семнадцать мгновений весны». Популярность актрисе принесла героиня Анна Сергеевна в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Там она запомнилась ставшей крылатой фразой «Не виноватая я! Он сам пришёл!», а также редким для советского кинематограф эротическим танцем.
В поздние годы Светличная отметилась в фильме Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» в роли призрака и в эпизодической роли в международном проекте «Девушка и смерть». Среди ее театральных работ — роль Марьи Тимофеевны Лебядкиной в постановке «Бесов» режиссера Вячеслава Спесивцева.
Светлана Светличная дважды была замужем. Первый брак с актером Владимиром Ивашовым, игравшим вместе со Светличной в экранизации «Героя нашего времени», продлился более 34 лет, до его смерти в 1995 году, в нем супруги завели двух сыновей. Второй брак с бардом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским продлился всего 27 дней.
Светлана Светличная была членом Союза кинематографистов СССР и Союза кинематографистов России. Имеет звание заслуженной артистки РСФСР (1974). На XXI Российском кинофестивале «Литература и кино» награждена призом «За преданность кинематографу» (2015).