Алмаз «Бриллиантовой руки»

16 ноября умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Актриса и ее роли — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светлана Светличная, 1965 год Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА НОВОСТИ Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год Фото: РИА Новости Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет Фото: РИА Новости На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год Фото: А. Гольцин / РИА Новости Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год Фото: Мосфильм Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год Фото: Мосфильм / Fotodom Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис / купить фото Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Следующая фотография 1 / 10 Светлана Светличная, 1965 год Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА НОВОСТИ Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год Фото: РИА Новости Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет Фото: РИА Новости На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год Фото: А. Гольцин / РИА Новости Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год Фото: Мосфильм Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год Фото: Мосфильм / Fotodom Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис / купить фото Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри) Армянской ССР в семье военного. С 1958 по 1963 год училась во ВГИКе на курсе Михаила Ромма. Дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме «Колыбельная» режиссера Михаила Калика. После института Светличная работала в Театре-студии киноактера (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

В фильмографии Светланы Светличной более 40 работ, среди них роль Кати в фильме «Чистые пруды», главная роль Павлины Григорьевны в комедии «Стряпуха» и роль Габи в сериале «Семнадцать мгновений весны». Популярность актрисе принесла героиня Анна Сергеевна в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Там она запомнилась ставшей крылатой фразой «Не виноватая я! Он сам пришёл!», а также редким для советского кинематограф эротическим танцем.

В поздние годы Светличная отметилась в фильме Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» в роли призрака и в эпизодической роли в международном проекте «Девушка и смерть». Среди ее театральных работ — роль Марьи Тимофеевны Лебядкиной в постановке «Бесов» режиссера Вячеслава Спесивцева.

Светлана Светличная дважды была замужем. Первый брак с актером Владимиром Ивашовым, игравшим вместе со Светличной в экранизации «Героя нашего времени», продлился более 34 лет, до его смерти в 1995 году, в нем супруги завели двух сыновей. Второй брак с бардом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским продлился всего 27 дней.

Светлана Светличная была членом Союза кинематографистов СССР и Союза кинематографистов России. Имеет звание заслуженной артистки РСФСР (1974). На XXI Российском кинофестивале «Литература и кино» награждена призом «За преданность кинематографу» (2015).