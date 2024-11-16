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Алмаз «Бриллиантовой руки»

Какой была актриса Светлана Светличная

16 ноября умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Актриса и ее роли — в фотогалерее «Ъ».

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Светлана Светличная, 1965 год

Светлана Светличная, 1965 год

Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА НОВОСТИ

Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год

Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год

Фото: РИА Новости

Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет

Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет

Фото: РИА Новости

На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год

На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год

Фото: А. Гольцин / РИА Новости

Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Фото: Мосфильм

Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год

Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год

Фото: Мосфильм / Fotodom

Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год

Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год

Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год

Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год

Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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Светлана Светличная, 1965 год

Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА НОВОСТИ

Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год

Фото: РИА Новости

Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет

Фото: РИА Новости

На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год

Фото: А. Гольцин / РИА Новости

Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Фото: Мосфильм

Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год

Фото: Мосфильм / Fotodom

Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри) Армянской ССР в семье военного. С 1958 по 1963 год училась во ВГИКе на курсе Михаила Ромма. Дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме «Колыбельная» режиссера Михаила Калика. После института Светличная работала в Театре-студии киноактера (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

В фильмографии Светланы Светличной более 40 работ, среди них роль Кати в фильме «Чистые пруды», главная роль Павлины Григорьевны в комедии «Стряпуха» и роль Габи в сериале «Семнадцать мгновений весны». Популярность актрисе принесла героиня Анна Сергеевна в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Там она запомнилась ставшей крылатой фразой «Не виноватая я! Он сам пришёл!», а также редким для советского кинематограф эротическим танцем.

В поздние годы Светличная отметилась в фильме Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» в роли призрака и в эпизодической роли в международном проекте «Девушка и смерть». Среди ее театральных работ — роль Марьи Тимофеевны Лебядкиной в постановке «Бесов» режиссера Вячеслава Спесивцева.

Светлана Светличная дважды была замужем. Первый брак с актером Владимиром Ивашовым, игравшим вместе со Светличной в экранизации «Героя нашего времени», продлился более 34 лет, до его смерти в 1995 году, в нем супруги завели двух сыновей. Второй брак с бардом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским продлился всего 27 дней.

Светлана Светличная была членом Союза кинематографистов СССР и Союза кинематографистов России. Имеет звание заслуженной артистки РСФСР (1974). На XXI Российском кинофестивале «Литература и кино» награждена призом «За преданность кинематографу» (2015).

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