Непризнанные экстремисты

В Екатеринбурге в июне 2006 года начала действовать, по версии следствия, националистическая экстремистская группировка «ЗИГ 88», состоящая из молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. По версии следствия, целью юношей было создание «невыносимых условий жизни» иностранцам, проживающим в городе. В 2007 году они совершили свое первое убийство и зарезали случайного прохожего с темными волосами. Во время судебного следствия стало известно, что они убили славянина. Следствию не удалось доказать, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Суд вынес юношам относительные мягкие приговоры и назначил им сроки от шести до десяти лет колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2006 году семеро молодых людей из Екатеринбурга организовали неформальное националистическое экстремистское сообщество под названием «ЗИГ 88». По версии следствия, костяк банды был сформирован из 20-летнего Ивана Сажнева, 18-летнего Александра Судьина и 19-летних Максима Кунгурцева, Евгения Алексеева, Александра Зубова, Ивана Голосова и Александра Кузина.

Следствие установило, что свою идеологию они продвигали через интернет и распространяли различные материалы экстремистской направленности.

Кроме того, они проводили совместные собрания, на которых изучали экстремистскую литературу, обсуждали цели группировки, основной из которых было «создание для представителей неславянских народов невыносимых условий жизни в Екатеринбурге, путем избиения».

Для совершения плана ночью 13 января 2007 года они решились на свое первое убийство. Недалеко от проходной ОАО «Уралмаш» молодые скинхеды заметили невысокого черноволосого человека и набросились на него. Им оказался 36-летний Валерий Подузов. Они повалили его на снег, начали избивать, после чего оттащили с тротуара за рекламный щит, где Иван Голосов около 10 раз ударил его кухонным ножом в горло.

Спустя несколько дней убийцы были задержаны, правоохранители предъявили им обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ст. 282.1. УК РФ (Организация экстремистского сообщества). В конце 2007 года дело было передано в Свердловский облсуд.

30 июня 2008 года судья Свердловского облсуда Александр Сварцев вынес юношам обвинительные приговоры. Ивана Сажнева суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, Александра Судьина к 6 годам в воспитательной колонии, Максима Кунгурцева и Евгения Алексеева к 6 годам колонии общего режима, Александра Кузина, Ивана Голосова и Александра Зубова к 7, 8 и 9 годам колонии общего режима соответственно. Кроме этого, суд обязал их выплатить 350 тыс. руб. в качестве моральной компенсации родителям убитого.

По мнению суда, следствию так и не удалось доказать, что убийство было совершено из национальной ненависти, так как был убит русский. Суд счел недоказанным и то, что обвиняемые организовали экстремистское сообщество и распространяли националистические материалы

«У всех действительно была изъята нацистская литература, в которой были лозунги из разряда "Россия для русских ". В ходе разбирательств выяснилось, что они через интернет обменивались информацией против выходцев из районов Кавказа и Средней Азии. Но это происходило не публично. В итоге от всех преступных действий осталось одно убийство. Причем убили они мужчину русской национальности из хулиганских побуждений, посчитав его за нерусского», — рассказал судья Александр Сварцев для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал». По его словам, молодые люди столкнулись с мужчиной плечами, один из них выкрикнул «Работаем», что было сигналом к действию.

На оглашение приговора собралось много родственников и друзей подсудимых, некоторые из них пришли в спортивных костюмах с бритыми головами. До начала процесса родители, не желавшие общаться с журналистами, вырвали камеру у оператора, который пытался их снять.

Подсудимые воспринимали процесс несерьезно — смеялись, улыбались родителям и лишь после короткой беседы с адвокатами стали прятать лица от телекамер.

Зачитывая мотивировочную часть приговора, судья Александр Сварцев отметил, что в ходе судебного процесса все обвиняемые отказались от своих показаний, которые давали на стадии предварительного следствия. Молодые люди объяснили это давлением со стороны следствия и ссылались на показания родственников о том, что в момент убийства они все находились дома.

После вынесения приговора и. о. руководителя отдела гособвинителей Свердловской областной прокуратуры Виктор Дубовских отметил, что одной из причин такого мягкого решения суда была небольшая судебная практика по процессам об организации экстремистских сообществ. Защита заявляла, что дело полностью построено на признательных показаниях самих подсудимых, которые оговорили себя в ходе следствия под давлением сотрудников милиции.

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Мария Шараева, Николай Яблонский