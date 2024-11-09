Из хлебопеков в бандиты

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В 1990-х в Нижнем Тагиле орудовала банда под руководством авторитетного бизнесмена Сергея Афанасьева по прозвищу Афоня. Члены банды были причастны к убийствам местных бизнесменов, вооруженным налетам на предприятия. Милиционеры ликвидировали ОПГ после смерти Афони. В 2001 году участники группировки получили серьезные сроки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний Тагил. Начало 2000-х

Фото: Дмитрий Сухоросов Нижний Тагил. Начало 2000-х

Фото: Дмитрий Сухоросов

В середине 1990-х годов в Нижнем Тагиле крупный бизнесмен и криминальный авторитет Сергей Афанасьев по прозвищу Афоня сколотил преступную группировку из своих приятелей. Банду он решил собрать после того, как во время одной из разборок был застрелен его партнер по хлебопекарному бизнесу по прозвищу Андрос.

Костяк банды составили близкие друзья Афони. В их числе — Анатолий Абрамов, которому Афоня оплатил лучших врачей, когда тот тяжело заболел, и считал его в неоплатном долгу перед собой.

В банду входили Андрей Степанов, с которым Афоня отбывал наказание в колонии за угон автомобиля; сотрудник исправительной колонии Аркадий Смирнов; а также Роман Белодурин, с которым авторитет познакомился в местах лишения свободы.

Афоня вооружил сообщников автоматами Калашникова, пистолетами Марголина и Иж-74, винтовками и обрезами охотничьих ружей.

По версии следствия, первое убийство банда совершила в июне 1997 года. Афоня пытался узнать, кто причастен к убийству его друга Андроса, и вышел на след коммерсанта Альберта Шиянова. Ранним утром бандиты ворвались в дом Шиянова, где он находился вместе с супругой, сыном и племянницей.

Налетчики заперли сына и племянницу в одной из комнат. Украли охотничье оружие и золотые украшения. Супругов Шияновых в кузове грузовика они вывезли в лес и убили. Трупы закопали поблизости от поселка Сулем.

Второе убийство ОПГ совершила в сентябре 1998 года. Афоня приказал сообщникам убить своего конкурента по хлебному бизнесу Виктора Ноля. Тогда предпринимателя пригласили на деловые переговоры, которые должны были состояться на автостоянке на трассе Екатеринбург—Серов.

Во время беседы господин Ноля, почувствовав неладное, выскочил из своего BMW-316 и побежал к лесу. Афоня выхватил пистолет и выстрелил ему вслед. Пуля попала бизнесмену в плечо. Затем его добили несколькими выстрелами из ружья и пистолета.

Но даже после устранения конкурента Сергей Афанасьев не сумел спасти свой бизнес. Тогда он с сообщниками занялся разбоем и грабежами.

Участники группировки Афони совершили несколько десятков вооруженных нападений на квартиры и офисы в Нижнем Тагиле, Невьянске и Алапаевске.

«Это была беспредельная группировка Нижнего Тагила. Афоня сам по себе был очень жестокий человек, несмотря на свою молодость. Из банды Афанасьева можно было уйти только в могилу. Убивал он сообщников и даже за то, что они совершали разбои, которые он не санкционировал»,— рассказал следователь Павел Татауров, работавший над делом, для книги «Ловцы банд. Место встречи...», изданной «Ъ-Урал». По его словам, в Новоуральске банда Афони совершила убийство двух милиционеров, которые патрулировали район. «Они подъехали к дому, где сидели бандиты. Те их увидели. Один из них взял ружье и пошел к лифту. Милиционеры разделились, один из них пошел по лестнице, другой поехал на лифте, и когда двери лифта открылись, тут же получил пулю из ружья в грудь»,— вспоминал Павел Татауров.

Афоня, переживший до этого несколько покушений, был убит 18 декабря 1998 года в ходе очередной разборки. Бандитов удалось обезвредить только после его смерти.

В 2001 году Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении участников банды Афони. Никто из членов группировки вину не признал, и все отрицали свое участие в ОПГ. Однако следствие привело достаточно доказательств их причастности к преступлениям.

Суд приговорил Аркадия Смирнова и Андрея Степанова к 21 году колонии, Анатолий Абрамов был приговорен к 19 годам тюрьмы, Роман Белодурин — к 17 годам колонии особого режима.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, как в 2003 году в Полевском расстреляли посетителей кафе «Бахус».

Мария Шараева