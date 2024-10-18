«Коммерсантъ-Урал» издал книгу «Личность в мантии» о свердловских судьях

В Екатеринбурге в Доме журналистов прошла презентация книги «Личность в мантии. Непридуманные истории свердловских судей», которую издал «Коммерсантъ-Урал». Она посвящена юбилейным датам — 150-летию судебной реформы на Урале, благодаря которой появился Екатеринбургский окружной суд, 100-летию Уральского областного суда и 90-летию Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги «Личность в мантии. Непридуманные истории свердловских судей» Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Презентация книги «Личность в мантии. Непридуманные истории свердловских судей» Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Следующая фотография 1 / 2 Презентация книги «Личность в мантии. Непридуманные истории свердловских судей» Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Презентация книги «Личность в мантии. Непридуманные истории свердловских судей» Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

В книге использованы исторические заметки, газетные публикации, фотографии, документы. История развития судебной системы на Урале раскрывается не только с помощью богатого иллюстративного материала. Уникальность книги в том, что в ней настоящие судьи (и действующие, и в отставке) комментируют, почему были вынесены именно такие решения по резонансным уголовным делам; рассказывают о том, как они стали судьями; вспоминают особенности тех исторических периодов, в которых им пришлось работать.

«Это первый наш результат совместного творчества с ИД "Коммерсантъ-Урал". Выбор на данное издательство пал неслучайно, поскольку здесь работают специалисты высокого класса, и выход каждой новой книги всегда становится событием. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Задачей было не столько рассказать об истории суда, о ней уже написано немало книг, сколько о непростой профессии судьи и людях, которые вершат правосудие»,— отметил на презентации председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Автор книги «Личность в мантии», главный редактор ИД «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский признался, что для него большая честь работать над книгой об истории судебной власти на Урале. «Было очень интересно пообщаться с судьями. Разговоры часто были очень откровенные, иногда меня даже просили выключить диктофон. В результате появилось понимание, как устроена судебная система, почему принимаются те или иные решения. Все эти моменты затронуты в книге»,— рассказал господин Яблонский.

ИД «Коммерсантъ-Урал» выпустил более 20 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи», «Истории уральских сыщиков», «Бури вестники», «Занимательная история предпринимательства на Урале», «35. IT-история». Многие из них получили престижные награды.

Елена Медведева