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Добровольные помощники полиции

Чем занимаются в Екатеринбурге дружинники из «Русской общины»

В Екатеринбурге с начала года к рейдам полиции стали привлекать дружинников из «Русской общины». За это время организация несколько раз фигурировала в резонансных новостях, а часть населения сомневается в ее легитимности. В МВД указали на то, что она внесена в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности и может оказывать содействие полиции на законных основаниях. В Общественной палате Екатеринбурга считают, что дружинников привлекают из-за сильного некомплекта в ППС.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В ответе на запрос «Ъ-Урал» в ГУ МВД Свердловской области рассказали, что в декабре 2023 года встретились с представителем регионального отделения МОО «Русская община» и разъяснили ему порядок создания народной дружины. После этого была создана региональная общественная организация «Русская дружина», которая внесена в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Свердловской области.

«Русская община» — общественная организация, которая по собственному заявлению в основном сообществе во «Вконтакте», ставит целью «возродить соборность и общинность русского народа». В Екатеринбурге, по сообщениям СМИ, она действует с мая 2023 года. В городской группе движения «Вконтакте» 56,7 тыс. подписчиков, в Telegram-чат входят 23,4 тыс. человек.

С начала года региональная организация несколько раз фигурировала в резонансных новостях. Так, в январе Telegram-канал «Русской общины» в Екатеринбурге опубликовал видео, на котором несколько рабочих передвигаются на корточках. В подписи значилось, что съемка сделана в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства совместно с правоохранительными органами. В МИД Киргизии инцидент назвали «унижением». В октябре Центральный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Оморьяна, обвиняемого в оправдании терроризма. Сообщалось, что после заявлений, сделанных им во время стрима, к нему домой пришли участники «Русской общины», потребовав объяснений. Позднее его арестовали.

В движении «Ъ-Урал» пояснили, что участники «Русской общины» помогают правоохранительным органам, действуют как добровольные народные дружины (ДНД). Их деятельность регулируется ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и местным законодательством. Согласно закону Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка», народные дружины содействуют правоохранительным органам, участвуют в предупреждении правонарушений, а также разъясняют нормы поведения в общественных местах.

Постановление администрации Екатеринбурга от 24 февраля 2016 года устанавливает права, которые появляются у дружинников во время несения службы. Они могут требовать от граждан соблюдения общественного порядка; в отсутствие сотрудников полиции составлять рапорты о нарушении общественного порядка; для защиты граждан от противоправных действий применять физическую силу, а также входить в общественные места (такие как клубы или рестораны) для преследования граждан с согласия администрации этих заведений.

В екатеринбургском отделении «Русской общины» рассказали «Ъ-Урал», что маршруты патрулей ДНД согласованы с полицией, а за каждое действие дружинники отчитываются с помощью видеорегистраторов.

«Каждый патруль проходит при взаимодействии с ППС. Соответственно, сигналы от нас к полиции и от полиции к нам приходят в режиме реального времени»,— рассказали в «Русской общине». По словам представителя организации, дружинников иногда привлекают к рейдам, когда «не хватает людей».

Дружинники могут помогать участковым. Например, сотрудники полиции принимают сигналы от населения о тех, кто делает закладки наркотиков, а члены ДНД «содействуют в проверке и поимке». Районным отделам полиции организация помогает в рейдах по поиску «нелегалов».

Чтобы стать дружинником, необходимо собрать документы, включая справку об отсутствии судимости, и подать их в МВД, пояснили в «Русской общине». После рассмотрения заявки кандидат становится сотрудником ДНД. «Мы не каждого допускаем к подаче документов. Человек к нам приходит, участвует в мероприятиях, если мы видим желание, нацеленность, моральные качества — тогда он становится кандидатом в дружину»,— рассказали в организации. Во время работы дружинники носят нашивки «Русской общины» и красные повязки народных дружинников.

«По закону статус народного дружинника не дает его носителю больше прав, чем есть у других граждан. Дружинники могут оказывать лишь содействие полиции в ее деятельности только в охране общественного порядка и только в общественных местах. При этом граждане не обязаны подчиняться указаниям и требованиям дружинников — не обязаны предъявлять дружинникам документы, впускать их в свое жилище и так далее»,— пояснил адвокат Георгий Краснов.

По его словам, любой человек может применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожающей ему или иным лицам, а также задержать другого человека, совершившего преступление, для доставления их органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений.

В случае спорной ситуации с дружинниками, ограничениями ими свободы господин Краснов посоветовал вызвать сотрудников полиции и избегать применения в отношении дружинников физической силы. Законность задержания будут оценивать компетентные органы.

По информации регионального ГУ МВД, сейчас в Свердловской области действует 79 добровольных народных дружин. В них работает 2,4 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. в Екатеринбурге.

В качестве меры стимулирования народные дружинники получают почасовую оплату, размер которой зависит от муниципалитета и выделяется из местного бюджета.

Для дружинников предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Из областного бюджета предоставляются субсидии на личное страхование, прохождение медосмотров. Дружинникам доступны налоговые льготы, в частности льгота 50% на налог на дом или квартиру. Из муниципального бюджета им предоставляют компенсацию коммунальных платежей, затрат на проездной, дополнительные три дня к отпуску.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что в 2024 году на обеспечение деятельности дружинников предусмотрено 4,8 млн руб., которые тратятся на субсидирование и материальную поддержку. За девять месяцев участники ДНД совершили 6,5 тыс. выходов на патрули, 561 раз привлекались для охраны порядка на массовых мероприятиях. Дружинники участвовали в выявлении 2,8 тыс. административных правонарушений, раскрытии семи преступлений и задержании по подозрению в совершении преступления восьми человек.

Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев рассказал «Ъ-Урал», что народные добровольные дружины сейчас «незаменимый инструмент», поскольку в правоохранительных органах значительный некомплект сотрудников. В мае министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на пленарном заседании Совета федерации заявлял, что в Свердловской области некомплект сотрудников патрульно-постовой службы составляет 88%. В марте начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков отмечал, что в регионе не хватает 3,8 тыс. полицейских.

Анна Капустина

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