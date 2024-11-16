Юго-Восточная Азия в одной витрине

Ритейлеры, работающие в основном в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, пытаются занять на российском рынке ниши, освободившиеся после ухода из РФ международных сетей. С начала 2024 года на долю азиатских компаний пришлось более половины всех новых брендов в стране. Потребители пока скептично относятся к качеству товаров таких производителей, но покупают их из-за относительно доступной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам января—октября 2024 года на российский потребительский рынок вышло 20 международных брендов, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. При этом за весь прошлый год в стране появилось 22 новых марки преимущественно из ЕС и Турции.

В этом году заметная часть ритейлеров-дебютантов из Китая и Южной Кореи.

Их доля в структуре иностранных игроков год к году увеличилась на 50 процентных пунктов, до 55%, или до 11 сетей, например, HEA, Balabala, Baasploa, Ellasay, отмечают в CORE.XP. Для сравнения: за десять месяцев 2023 года в РФ появился только один такой бренд — южнокорейский продавец одежды и обуви inni. По подсчетам консалтинговой компании IBC Real Estate, из всех новых азиатских марок, появившихся на российском рынке с начала этого года, на fashion-сегмент пришлось 69%, остальные специализируются на продажах техники и электроники.

Бренды, основанные в Евросоюзе, также продолжают выходить на российский рынок, но их темпы ниже, чем у азиатских марок. В январе—октябре 2024 года на их долю пришлось 25% от общего числа новинок, что на 9 п. п. выше год к году, отмечают в CORE.XP. Речь идет, в частности, о сетях Parpa и Rinascimento (Италия), Bimba y Lola (Испания).

Ставка на бренды из Турции, которую делали владельцы российских торгцентров еще более двух лет назад, пока не оправдалась. Доля новых марок из этой страны в РФ по итогам января—октября 2024 года сократилась на 48 п. п., до 10%. За это время свои магазины в России открыли всего две турецкие сети — Chakra и Mai Collection. Доля созданных в странах СНГ брендов, вышедших на российский рынок, также год к году уменьшилась на 6 п. п., до 4%. Впрочем, игроки из этих государств традиционно слабо представлены на розничном рынке РФ.

Бренды из Юго-Восточной Азии активизировались, так как после ухода в 2022 году международных сетей получили возможность открывать свои магазины в самых удачных локациях, поясняет управляющий партнер Blackstone Алексей Сигал.

Вышедшие на рынок РФ азиатские ритейлеры предлагают более доступные по цене товары, что соответствует запросам покупателей в условиях экономической неопределенности, добавляет директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Однако значительная часть целевой аудитории покинувших российский рынок крупнейших ритейлеров уже успела переориентироваться на новые российские бренды, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Сейчас потребители готовы покупать товары новых международных брендов только при условии высокого качества и гибкой ценовой политики, считает эксперт. Так, по подсчетам вице-президента Союза торгцентров Наталии Кермедчиевой, 39% опрошенных организацией потребителей предвзято относятся к китайской одежде, считая ее недостаточно качественной.

Тем не менее азиатским брендам удалось успешно вписаться в сегмент бытовой техники и электроники, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Более того, добавляет Наталия Кермедчиева, китайскую продукцию в этой категории покупатели предпочитают российской. Такой тренд сохранится на ближайшие годы. На 2024–2025 годы заявлен выход в РФ как минимум пяти новых азиатских брендов, говорит Екатерина Ногай. В основном это будут бренды fashion-сегмента, а также производители техники и электроники.

София Мешкова