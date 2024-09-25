Не частый брендень

Высокие ставки аренды торговых площадей из-за низкой вакантности и в целом кризисная ситуация в экономике негативно повлияли на запуск новых российских брендов в сфере ритейла. По итогам 2024 года на рынке могут появиться 32 новые локальные марки, это на 20% меньше год к году, прогнозируют консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О сокращении ввода новых российских ритейловых брендов по итогам 2024 года на 20% год к году, или 32 марки, “Ъ” сообщили в консалтинговой компании Nikoliers. При этом активность зарубежных брендов остается на прошлогоднем уровне. Аналитики фиксируют снижение активности в fashion-категории, на которую несколько лет подряд приходится заметная доля новых марок.

Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова связывает такую динамику с высоким уровнем развития одежного ритейла в 2023 году. Тогда в этом сегменте большой объем ввода новых местных брендов был обусловлен перезапуском иностранных марок и открытием новых брендов, поясняет эксперт.

На сокращение новых локальных брендов отчасти влияет падение посещаемости офлайн-магазинов, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Так, из-за снижения числа покупателей в магазинах одежды и обуви торговые сети начали закрывать свои магазины (см. “Ъ” от 10 сентября). О снижении спроса “Ъ” также сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс»: за январь—август число покупок в fashion-сегменте уменьшилось на 7% год к году. Снижение продаж связано с ростом среднего чека в этой категории на 11% год к году, пояснили в компании.

Новые игроки заинтересованы в открытии своих первых магазинов в крупных торговых центрах, а с учетом высоких ставок аренды в таких объектах это становится дорого, что влияет на активность российских игроков, поясняет ведущий консультант аналитической компании «Магазин магазинов» Евгения Деревяшкина. Кроме того, небольшой ввод новых площадей в торговых центрах привел к низкому уровню вакантности, что тоже ограничивает выход новых брендов, отмечает вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC + Retail Group Наталия Кермедчиева. Так, в Москве вакантность торгцентров к концу года снизится до 6,5%, прогнозируют в Nikoliers.

6,28 миллиона кв. м составляет общая площадь торгцентров Москвы, по подсчетам Nikoliers.

Сокращение объемов импорта также повлияло на выход новых российских брендов: из-за санкций увеличиваются сроки трансакций, растут расходы и сроки доставки материалов и сырья, отмечает аналитик департамента маркетинговых исследований и разработки концепций торговой недвижимости CMWP Надежда Сложеникина.

При этом открытие собственного производства, по ее мнению, сопровождается издержками в виде растущего курса валют и дефицита кадров. В текущей экономической ситуации игроки стали чаще отказываться от развития новых проектов, подтверждает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

При этом зарубежные бренды продолжают выходить на рынок. По предварительным итогам третьего квартала появилось 18 новых марок — столько же, сколько за три квартала прошлого года, подсчитала Екатерина Ногай. По мнению Алексея Ванчугова, это связано с тем, что экономическая ситуация в РФ не так сильно влияет на зарубежных игроков: у них есть готовые товары, и они просто ищут рынки сбыта. Тем не менее у иностранных компаний есть потребность в российском партнере, который сможет помочь в выходе на местный рынок, добавляет Евгения Деревяшкина.

Несмотря на снижение темпов ввода новых российских брендов, доля локальных компаний на рынке остается высокой, отмечает Ирина Царькова. «Международные марки занимают меньшие площади и не так активно открывают новые площадки, в то время как крупные российские ритейлеры получили свою нишу на рынке»,— добавляет Екатерина Ногай. По подсчетам руководителя направления аренды торговых помещения CORE.XP Надежды Цветковой, доля российских брендов на рынке Москвы сейчас составляет больше 70%. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что массового притока новых брендов в будущем ожидать не стоит, так как рынок стабилизируется и развитие будет происходить более поступательно.

София Мешкова