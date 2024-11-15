«Сбер» последовал за ключевой ставкой

«Сбер» поднял ставки по рыночным кредитам на жилье выше 28%. Они выросли на 3,5 процентных пункта — и для первичного, и для вторичного сектора. Кредитная организация объяснила такое решение увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Скорее всего, банк заложил грядущее возможное повышение показателя в декабре, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его мнению, примеру «Сбера» последуют и другие кредитные организации: «Изменение ставок по рыночным ипотечным программам — это дань кредитной политике и нормальным процессам пересмотра доходности активных операций в банках. При этом движение ставок по ипотеке в тех диапазонах, в которых они сейчас находятся, не имеет большого значения, потому что при ставках выше 15% годовых массово и на стандартных условиях ипотечные кредиты в любом случае недоступны.

Рыночная ипотека на стандартных условиях и так сейчас де-факто заморожена. Еще происходят некоторые выдачи кредитов с нестандартными параметрами, то есть с очень большим первоначальным взносом, зачастую свыше 60-70% от стоимости объекта. Но эти сделки тоже не могут продолжаться вечно. Скорее всего, сейчас удовлетворяется спрос той части населения, которая действительно смогла аккумулировать большую часть стоимости жилья, и далее этот он будет сходить на нет».

Выдачи при таких ставках могут происходить, если клиенты рассчитывают рефинансировать жилищный кредит в будущем, отметил независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «28% — это базовая ставка. Скорее всего, она определяется с учетом того, что заемщик является зарплатным клиентом Сбербанка. Если человек не получают зарплату на карту Сбербанка, она может быть еще выше, в районе 30%. При таких процентных рисках выдача любой ипотеки низкорентабельна, низкомаржинальна.

Можно представить себе квартиру со скидкой 25-30% у застройщика, у которого уже законтрактована эта сделка, и в этой ситуации деваться некуда. Заемщик принимает правила игры и ради того, чтобы воспользоваться скидкой на квартиру, берет такую ипотеку в надежде, что через полтора-два года можно будет снизить ставку за счет перекредитования и рефинансирования. Если такая возможность будет, то заемщики будут готовы взять кредит даже с высокой процентной ставкой».

При этом с 15 ноября «Сбер» возобновил прием заявок на семейную ипотеку. Средневзвешенные ставки по льготным программам, если сумма кредита превышает установленный лимит, выросли на 1-2,5 процентных пункта. Так, для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области минимальная средневзвешенная ставка составит 11% при сумме кредита от 13,5 млн руб.

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Елена Иванова