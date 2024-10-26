Ипотека не вселяет оптимизма

Согласно опросу, 87% россиян считают стоимость квартир завышенной, а 59% респондентов назвали текущие условия ипотеки неудовлетворительными. По этой причине часть граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, откладывают покупку недвижимости до лучших времен. Однако несмотря на падение спроса на новостройки, ожидать снижения цен не стоит, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с опросом, проведенным Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ) совместно с агентством Korol media среди 2 тыс. респондентов в 20 крупных российских городах. Согласно ему, 87% опрошенных считают стоимость квартир в новостройках «высокой» или «переоцененной». Больше всего таких респондентов на Дальнем Востоке (92%), в Москве (90,5%) и Санкт-Петербурге (90,2%).

Цены на новостройки растут практически во всех крупных городах страны. По данным «ЦИАН.Аналитики», в октябре наиболее заметно стоимость увеличилась в Самаре — на 24,3% год к году, до 134,1 тыс. руб. за кв. м, Волгограде — на 21,6%, до 134,6 тыс. руб., и Воронеже — на 18,5%, до 122,4 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 11,9%, до 377,6 тыс. руб. за кв. м и на 3,5%, до 256,9 тыс. руб., соответственно. Падение было зафиксировано только в Челябинске (на 3,9%, до 142 тыс. руб.) и в Краснодаре (на 1,6%, до 166,4 тыс. руб.), уточняют аналитики.

В связи с этим многие граждане отложили приобретение жилья.

Согласно опросу исследовательской компании Calltouch, 24% респондентов готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка. В то же время лишь 22,8% опрошенных ЕРЗ.РФ полностью удовлетворены текущими условиями проживания, что говорит о высокой потребности в новой недвижимости.

Сейчас граждане откладывают покупку из-за высоких цен и отсутствия доступной ипотеки, констатирует вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Вследствие роста ключевой ставки ЦБ стоимость жилищных кредитов значительно возросла. На неделе с 14 по 20 октября средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке на приобретение квартир на первичном рынке выросли на 0,22 п. п. по сравнению с предыдущей неделей, до 23,3%, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ».

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В опросе ЕРЗ.РФ 59% респондентов назвали текущие условия ипотеки неудовлетворительными и лишь 17,4% заявили о готовности воспользоваться ей даже под высокие проценты. Вместе с тем только 11,1% опрошенных заявили, что могут позволить себе покупку жилья вообще без кредитов и займов (см. график). В Москве и Подмосковье с использованием кредитов заключается около 80% сделок с жильем, отмечает партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Цены на новостройки не снижаются, несмотря на падение спроса.

По подсчетам аналитического сервиса Dataflat.ru, в сентябре 2024 года объем продаж строящегося жилья в Москве и Подмосковье сократился на 48%, до 514 тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 54%, до 176 тыс. кв. м. Это происходит из-за высокой себестоимости строительства, вызванной дорогим проектным финансированием и ростом затрат на материалы и рабочую силу, поясняет совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

Ожидать снижения цен не стоит, так как девелоперам это невыгодно, они вполне могут переждать период высоких ставок на ипотеку, считает Татьяна Полиди. Она напоминает, что прибыли застройщиков росли долгое время, поэтому запас прочности у них имеется. К примеру, ГК ПИК по итогам первого полугодия 2024 года нарастила чистую прибыль в полтора раза, до 40,8 млрд руб., Glorax — в 12 раз, до 626 млн руб., «Пионер» — в 24 раза, до 3,7 млрд руб.

Если денежно-кредитная политика будет жесткой, то мы увидим сокращение ввода жилья до того объема, который будет поддерживать текущие цены, считает Татьяна Полиди. Уже по итогам 2024 года Минстрой ожидает снижения ввода новых жилых объектов до 100 млн кв. м, говорил замминистра Никита Стасишин в июле текущего года. В 2023 году показатель составлял 110,4 млн кв. м.

Кредиты становятся проблемой Конъюнктура Самый большой объем просроченных платежей по ипотеке — у жителей Москвы (12,6 млрд руб., или 16% от общего объема по России), Подмосковья (8,7 млрд руб., 11%) и Краснодарского края (5 млрд руб., 6%). Это следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант», на которые ссылается «РИА Новости». В компании прогнозируют, что по итогам 2024 года объем просроченных жилищных кредитов в целом по России может превысить 100 млрд руб. Доля неплатежей в общем ипотечном портфеле банков возросла с 0,35% в начале 2024 года до 0,41% в сентябре. В начале осени 2024 года аналитический центр Frank RG сообщал, что общая сумма просроченных ипотечных кредитов в России составляет почти 70 млрд руб. В то же время Центробанк считает, что текущий уровень проблемной задолженности незначителен в общем ипотечном портфеле банков. Дарья Андрианова

Дарья Андрианова