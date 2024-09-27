Суд в Москве частично удовлетворил иск российских инвесторов к Euroclear

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к Euroclear Bank о выплате доходов по заблокированным активам. Как рассказал «РБК Инвестиции» партнер адвокатской фирмы «Некоторов, Савельев и Партнеры» (представляет интересы истцов) Арам Григорян, суд постановил взыскать с европейского депозитария $1,4 млн.

Иск, который рассматривал сегодня арбитражный суд, был подан в конце июля 2023 года и стал первым коллективным иском российских частных инвесторов к Euroclear. Группа из 21 соистца требовала взыскать с европейского депозитария купонные выплаты и погашения по ценным бумагам. Поначалу размер требований составлял 2 млрд руб. Впоследствии часть инвесторов отказались от иска, в том числе из-за начала выплат компенсаций в рамках президентского указа №665, который устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам.

Как сообщают «РБК Инвестиции», арбитражный суд Москвы удовлетворил требования 12 из 21 истца в той части доходов, которая не подлежит выплате по указу №665. При этом суд полностью отказал в части взыскания стоимости ценных бумаг и тех доходов, которые подлежат выплате в рамках того же указа. Отказ в удовлетворении требований получили истцы, которые не присутствовали на процессе, а также те, кто некорректно заявил суммы к взысканию.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

Подробнее о попытках инвесторов вернуть замороженные средства — в материале «Ъ FM» «Инвесторы собирают хрупкие схемы» .