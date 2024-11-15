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Коммерсантъ FM
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Совкомбанк собирается возродить Рокетбанк

Совкомбанк приобрел финтех-платформу «Рокет», которая ранее работала под брендом Рокетбанк на лицензии Киви-банка, чей бизнес был свернут. Об этом рассказали «Ъ» источники, близкие к сделке. Собеседники «Ъ» оценивают ее сумму в $1 млн, при этом для перезапуска проекта потребуется 1–3 млрд руб., полагают они.

В сделку, по данным «Ъ», вошли бренд и команда, клиентская база если и осталась, то требует восстановления. Эксперты затруднились оценить стоимость соглашения. По словам собеседников «Ъ», проект вернет себе прежнее имя Рокетбанк и будет первое время работать на лицензии Совкомбанка, в дальнейшем не исключено получение собственной лицензии.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Совкомбанк возродит Рокетбанк».

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