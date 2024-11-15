Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 16–17 ноября
14 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых байопик шансонье Шарля Азнавура «Месье Азнавур» и богословский хоррор «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Еретик
- Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс
- В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен
- Жанр: триллер, ужасы / США, Канада / 111 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Фильм, обещавший встать в ряду новейшей хоррор-классики студии А24, собравшийся поспорить за звание главного хоррора года с "Собирателем душ", а кроме того, возможно, открывающий для Хью Гранта дорогу в пантеон культовых героев жанра.
Как в итоге сложится судьба "Еретика", покажет самое ближайшее время, но уже сейчас ясно, что сбудутся далеко не все прогнозы и чаяния. В первый уикенд "Еретик" заработал ровно в два раза меньше "Собирателя душ"; что же касается более возвышенных, нежели кассовые сборы, материй, то сравнивать фильмы Оза Перкинса и Бека — Вудса не стоит даже пытаться, настолько разнятся масштабы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Побойтесь, ради бога».
Месье Азнавур
- Режиссеры: Мехди Идир, Гран Кор Маляд
- В ролях: Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян, Овнатан Аведикян
- Жанр: драма, биография, музыка / Франция / 133 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинокритик Алексей Васильев: «"Мы наблюдаем на эстраде жулика маленького роста. И его голос пещерного человека не спасают даже изящные жесты" — так начиналась одна из рецензий 1950-х годов на первые сольные концерты Шарля Азнавура. Ближе к середине фильма "Месье Азнавур" 30-летний бард зачитывает ее, с негодованием отшвыривая газету. Зрители почти наверняка взорвутся на этом месте хохотом, потому что в этой цитате убийственно емко аккумулированы впечатления — не от Азнавура, а как раз от того, что вот уже битый час творится на экране.
К моменту выхода "Месье Азнавура" очевидно выросло не одно поколение зрителей, вообще не знающих, кто такой Шарль Азнавур. Для них, приученных считать, что успех измеряется в долларах, фильм все понятно объясняет: в дни своих первых американских гастролей, в начале 1960-х, Азнавур запальчиво бросает Синатре: "Фрэнк, однажды я буду получать здесь за концерт больше тебя"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Стыд и завыванье».
Вампиры легкого поведения
- Режиссер: Эрос Лин
- В ролях: Келли Макдоналд, Дэмиэн Льюис, Гарри Бексендейл, Бо Брагасон, Джей Ликурго, Шон Паркес
- Жанр: комедия, ужасы / Великобритания / 115 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роуэн живут тихои жизнью идеальнои счастливои семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роуэн узнают секрет, которыи родители скрывали долгие годы. Их семья — вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившеися ситуации вызывают дядю, о котором дети не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своеи жизненнои философиеи. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагереи. И теперь всеи семье придется разобраться, кто они такие, и как им всем жить дальше».
В плену стихии
- Режиссер: Эндрю Кайтлингер
- В ролях: Люк Дэвид Блумм, Итан Слейтер, Кейтлин Фицджералд, Пол Спаркс, Гриффин Уоллес Хенкел, Бейтс Уайлдер
- Жанр: драма, приключения, семейный / США / 98 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинопрокатчик «Наше кино»: «12-летний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи. Фильм основан на реальных событиях невероятного выживания в дикой природе».
За слова отвечаю
- Режиссер: Виталий Дудка
- В ролях: Оксана Акиньшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв, Ирина Безряднова, Виктория Буцких
- Жанр: комедия / Россия / 119 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинопрокатчик «КарроПрокат»: «Звезду мотивационных тренингов Свету Солнце (Оксана Акиньшина) сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде еи необходимы ходатаиства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хеита не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это ее сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники».
Любовь Советского Союза
- Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
- В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко
- Жанр: драма / Россия / 148 мин.
- Слоган: «Ты веришь в жизнь после любви?»
- В прокате: с 7 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Последнее, что может прийти в голову при чтении синопсиса картины, действие которой разворачивается в тридцатые-сороковые годы ХХ века,— это что она вполне вписывается в охватившую отечественный массовый кинематограф "сказочную лихорадку". Однако не зря же продюсер Константин Эрнст называет "Любовь Советского Союза" "сказкой, основанной на реальных событиях". Эта противоречивая формулировка подходит фильму идеально, даже если другой продюсер, Анатолий Максимов, заочно спорит с коллегой прямо на страницах официального пресс-релиза, именуя свое детище "сложнопостановочной драмой".
Первое, что хотят донести авторы до своей аудитории: не стоит пытаться разглядеть в героях "Любви…" настоящих звезд советской эпохи — актрису Валентину Серову, ее мужа — летчика-испытателя Анатолия Серова, ее следующего мужа — поэта и драматурга Константина Симонова, а также маршала Рокоссовского, с которым, по слухам, у нее был роман».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «До звезды не дотянулись».
Профессионал
- Режиссер: Ханс Петтер Муланд
- В ролях: Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Димер, Ханс Петтер Муланд, Йолонда Росс
- Жанр: боевик, триллер / США / 112 мин.
- В прокате: с 7 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В прошлом году Нисон объявил, что собирается наконец перестать сниматься в боевиках, которые обеспечивали ему надежный заработок уже почти два десятка лет. Все-таки 72 года — солидный возраст, и хотя актер по-прежнему старается лично участвовать в экшен-сценах, не прибегая к помощи каскадеров, с каждым годом они выглядят на экране все менее убедительно. Как и, хочется отметить, сцены любовные, в которых в объятия персонажей Нисона так и падают женщины как минимум лет на двадцать его моложе».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старческое невоздержание».
Каникулы
- Режиссер: Анна Кузнецова
- В ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев
- Жанр: драма, комедия / Россия, Финляндия / 119 мин.
- В прокате: с 7 ноября
Режиссер Анна Кузнецова: «С вызовами в нашем поколении теперь, к сожалению, все настолько понятно, что даже нет смысла это обсуждать. Да и мне сложно обобщать и говорить за поколение, но, кстати, "Каникулы" — они во многом именно об этом. Мы же снимали про себя и про свою растерянность: а как в этом мире взрослеть? Вот тебе уже 30, и вроде бы пора уже принять, что взрослый — это ты, и понять, в кого же ты хочешь вырасти. Но большинство взрослых, на которых ты смотришь, не внушают тебе желания становиться ими, скорее наоборот. "Каникулы" — это, в общем-то, наша рефлексия на тему взросления после 30».
Подробнее о фильме — в интервью «Ъ-Weekend» с режиссером киноленты Анной Кузнецовой: «"Нас очень быстро догнала реальность"».
Отец года
- Режиссер: Холли Мейерс-Шайер
- В ролях: Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого, Кевин Поллак, Майкл Юри
- Жанр: комедия / США / 110 мин.
- В прокате: с 7 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Мир Холли Мейерс-Шайер — это мир богатых владельцев стильно обставленных особняков в Беверли-Хиллз. Даже когда их арт-галерея окончательно разоряется, они могут позволить себе не задаваться вопросом, а как же теперь платить за частную школу для своих детишек.
Самый удивительный фокус, который при этом почти удается режиссеру (она же — автор сценария),— это заставить зрителей действительно симпатизировать главному герою "Отца года", подавляя в себе желание кинуть в него чем-нибудь тяжелым и вернуть на нашу грешную землю. Немалая заслуга в этом, конечно, принадлежит Майклу Китону, включающему харизму и шарм на полную катушку, так что вполне можно понять остальных персонажей, которые даже если сердятся на его Энди Гудрича, то сразу же прощают».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Родительская неожиданность».
Хищные земли
- Режиссер: Джордж Нолфи
- В ролях: Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Шона Эрп, Дэнни Бойд мл., Кевин Хуммель
- Жанр: фантастика, боевик / США / 90 мин.
- Слоган: «Никогда не спускайся на их территорию»
- В прокате: с 7 ноября
Кинопрокатчик Global Film: «Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете».