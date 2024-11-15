Прокатная десятка

Кинокритик Алексей Васильев: «"Мы наблюдаем на эстраде жулика маленького роста. И его голос пещерного человека не спасают даже изящные жесты" — так начиналась одна из рецензий 1950-х годов на первые сольные концерты Шарля Азнавура. Ближе к середине фильма "Месье Азнавур" 30-летний бард зачитывает ее, с негодованием отшвыривая газету. Зрители почти наверняка взорвутся на этом месте хохотом, потому что в этой цитате убийственно емко аккумулированы впечатления — не от Азнавура, а как раз от того, что вот уже битый час творится на экране.

К моменту выхода "Месье Азнавура" очевидно выросло не одно поколение зрителей, вообще не знающих, кто такой Шарль Азнавур. Для них, приученных считать, что успех измеряется в долларах, фильм все понятно объясняет: в дни своих первых американских гастролей, в начале 1960-х, Азнавур запальчиво бросает Синатре: "Фрэнк, однажды я буду получать здесь за концерт больше тебя"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Стыд и завыванье».