Старческое невоздержание

В прокат вышла криминальная драма Ханса Петтера Муланда «Профессионал» (Absolution) с Лиамом Нисоном в главной роли пожилого уголовника. Это не совсем стандартный «боевик с Лиамом Нисоном» из тех, что ежегодно выходят на экраны после «Заложницы» (2007), однако Юлия Шагельман считает, что заслуженному артисту все-таки пора хотя бы найти себе новую нишу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни Лиам Нисон пробирается на чистом автоматизме

Фото: «Парадиз» Через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни Лиам Нисон пробирается на чистом автоматизме

Фото: «Парадиз»

В прошлом году Нисон объявил, что собирается наконец перестать сниматься в боевиках, которые обеспечивали ему надежный заработок уже почти два десятка лет. Все-таки 72 года — солидный возраст, и хотя актер по-прежнему старается лично участвовать в экшен-сценах, не прибегая к помощи каскадеров, с каждым годом они выглядят на экране все менее убедительно. Как и, хочется отметить, сцены любовные, в которых в объятия персонажей Нисона так и падают женщины как минимум лет на двадцать его моложе.

Впрочем, точную дату своей отставки в качестве звезды экшена актер не называл, сказав, что это произойдет, возможно, где-то в конце 2025 года. Пока же среди его грядущих проектов значатся ремейк «Голого пистолета», где то же амплуа будет подано в комедийном ключе, сиквел «Ледяного драйва», в котором Нисон играл лихого дальнобойщика, и еще ряд проектов, по описанию подозрительно похожих на боевики и триллеры. А о пенсионных планах он рассказал журналу People в рамках промокампании «Профессионала», который спустя год добрался наконец до российских экранов.

Однако первые полтора часа экранного времени из почти двух фильм, который в оригинале называется «Отпущение грехов», скорее проходит по ведомству драмы. Сценарист Тони Гэйтон, пробовавший себя в разных жанрах, включая вестерн, и норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд, уже снимавший Нисона в «Снегоуборщике» (2019) — ремейке собственной криминальной комедии «Дурацкое дело нехитрое» (2014),— стараются представить относительно реалистичную картину безрадостного существования бывшего боксера, всю жизнь проработавшего на посылках у одного из бостонских невеликих криминальных боссов.

У персонажа Нисона нет даже имени — в титрах он назван просто Бандит, и за долгие годы он не нажил ни семьи, ни денег. Где-то имеются брошенные и давно ставшие взрослыми дети, с которыми он не общается, а сам он одиноко обитает в запущенном старом доме почти без мебели. Из всех достижений он может похвастаться только преданностью своему работодателю (Рон Перлман), алкоголизмом и диагнозом «хроническая травматическая энцефалопатия», который получает, обратившись к врачу по поводу проблем с памятью. Это заболевание является следствием естественных при его роде занятий частых травм головы и лечения не имеет, только неутешительный прогноз.

Но страховки или пенсии «шестеркам» вроде него не полагается, так что начальству о своем состоянии наш герой не сообщает и после первого побуждения — покончить с собой — продолжает жить как прежде, но одновременно все-таки пытается хоть что-то напоследок исправить. Он впервые за долгие годы выходит на связь с дочерью (Фрэнки Шоу), которая совсем не рада внезапному появлению блудного папаши, и знакомится с внуком (Терренс Пуллиам). Также в его жизни появляется женщина (Йолонда Росс), которая почему-то прикипает к этому пропащему старику, несмотря на его предупреждения, что из их связи ничего хорошего не выйдет.

На работе тем временем дела идут не лучшим образом: сын босса (Дэниэл Димер), который пытается изображать из себя крутого гангсту, недоволен неуживчивым пенсионером, пару раз поставившим его на место. Но еще хуже то, что в самом Бандите вдруг просыпается совесть, а это в его профессии совершенно лишнее.

Смотреть на все это интересно примерно так же, как на сохнущую краску. Нисон, отрастивший для роли старомодные усы, пробирается через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни на чистом автоматизме. Пару раз, правда, авторам удается обмануть зрительские ожидания, не выбрав самые очевидные ходы, но только потому, что все они собраны в последнем получасе, когда картина превращается уже в какую-то пародию на жанр, только совершенно несмешную. Может быть, с «Голым пистолетом» нам повезет больше.