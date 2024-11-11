Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старческое невоздержание

На экранах фильм «Профессионал» с Лиамом Нисоном

В прокат вышла криминальная драма Ханса Петтера Муланда «Профессионал» (Absolution) с Лиамом Нисоном в главной роли пожилого уголовника. Это не совсем стандартный «боевик с Лиамом Нисоном» из тех, что ежегодно выходят на экраны после «Заложницы» (2007), однако Юлия Шагельман считает, что заслуженному артисту все-таки пора хотя бы найти себе новую нишу.

Через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни Лиам Нисон пробирается на чистом автоматизме

Через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни Лиам Нисон пробирается на чистом автоматизме

Фото: «Парадиз»

Через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни Лиам Нисон пробирается на чистом автоматизме

Фото: «Парадиз»

В прошлом году Нисон объявил, что собирается наконец перестать сниматься в боевиках, которые обеспечивали ему надежный заработок уже почти два десятка лет. Все-таки 72 года — солидный возраст, и хотя актер по-прежнему старается лично участвовать в экшен-сценах, не прибегая к помощи каскадеров, с каждым годом они выглядят на экране все менее убедительно. Как и, хочется отметить, сцены любовные, в которых в объятия персонажей Нисона так и падают женщины как минимум лет на двадцать его моложе.

Впрочем, точную дату своей отставки в качестве звезды экшена актер не называл, сказав, что это произойдет, возможно, где-то в конце 2025 года. Пока же среди его грядущих проектов значатся ремейк «Голого пистолета», где то же амплуа будет подано в комедийном ключе, сиквел «Ледяного драйва», в котором Нисон играл лихого дальнобойщика, и еще ряд проектов, по описанию подозрительно похожих на боевики и триллеры. А о пенсионных планах он рассказал журналу People в рамках промокампании «Профессионала», который спустя год добрался наконец до российских экранов.

Однако первые полтора часа экранного времени из почти двух фильм, который в оригинале называется «Отпущение грехов», скорее проходит по ведомству драмы. Сценарист Тони Гэйтон, пробовавший себя в разных жанрах, включая вестерн, и норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд, уже снимавший Нисона в «Снегоуборщике» (2019) — ремейке собственной криминальной комедии «Дурацкое дело нехитрое» (2014),— стараются представить относительно реалистичную картину безрадостного существования бывшего боксера, всю жизнь проработавшего на посылках у одного из бостонских невеликих криминальных боссов.

У персонажа Нисона нет даже имени — в титрах он назван просто Бандит, и за долгие годы он не нажил ни семьи, ни денег. Где-то имеются брошенные и давно ставшие взрослыми дети, с которыми он не общается, а сам он одиноко обитает в запущенном старом доме почти без мебели. Из всех достижений он может похвастаться только преданностью своему работодателю (Рон Перлман), алкоголизмом и диагнозом «хроническая травматическая энцефалопатия», который получает, обратившись к врачу по поводу проблем с памятью. Это заболевание является следствием естественных при его роде занятий частых травм головы и лечения не имеет, только неутешительный прогноз.

Но страховки или пенсии «шестеркам» вроде него не полагается, так что начальству о своем состоянии наш герой не сообщает и после первого побуждения — покончить с собой — продолжает жить как прежде, но одновременно все-таки пытается хоть что-то напоследок исправить. Он впервые за долгие годы выходит на связь с дочерью (Фрэнки Шоу), которая совсем не рада внезапному появлению блудного папаши, и знакомится с внуком (Терренс Пуллиам). Также в его жизни появляется женщина (Йолонда Росс), которая почему-то прикипает к этому пропащему старику, несмотря на его предупреждения, что из их связи ничего хорошего не выйдет.

На работе тем временем дела идут не лучшим образом: сын босса (Дэниэл Димер), который пытается изображать из себя крутого гангсту, недоволен неуживчивым пенсионером, пару раз поставившим его на место. Но еще хуже то, что в самом Бандите вдруг просыпается совесть, а это в его профессии совершенно лишнее.

Смотреть на все это интересно примерно так же, как на сохнущую краску. Нисон, отрастивший для роли старомодные усы, пробирается через затертый сюжет о закате одинокой преступной жизни на чистом автоматизме. Пару раз, правда, авторам удается обмануть зрительские ожидания, не выбрав самые очевидные ходы, но только потому, что все они собраны в последнем получасе, когда картина превращается уже в какую-то пародию на жанр, только совершенно несмешную. Может быть, с «Голым пистолетом» нам повезет больше.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...